Esteban Santos se pronunció sobre reciente encuesta que lideran Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: “Se vendrán a atacarme”

A través de X, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos compartió su opinión sobre los extremos políticos y advirtió sobre los posibles ataques que recibiría de ambos sectores

A través de X, Santos
A través de X, Santos destacó que los extremos políticos no son la solución y advirtió sobre ataques de ambos lados - crédito Instagram, Europa Press y Prensa Abelardo De La Espriella

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se pronunció el domingo 25 de enero sobre la contienda presidencial en Colombia y expresó su opinión sobre los dos principales candidatos según recientes sondeos: el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta en X, Santos afirmó que no respalda a ninguno de los dos aspirantes y aseguró que “a Colombia le irá mal con cualquiera de los dos”, al tiempo que subrayó que tener esta postura no lo convierte en una persona “tibia”.

Ni Cepeda ni Abelardo. Y no: no somos tibios los millones de colombianos que creemos que a Colombia le irá mal con cualquiera de los dos. Todo lo contrario, somos conscientes de lo que representan los extremos y no vamos a caer en ese juego, así nos ataquen de lado y lado”, escribió inicialmente.

Posteriormente, agregó: “Y ahora los dejo con la horda de bodegas que se vendrán con toda a atacarme: unos me dirán paraco fascista y otros comunista de la ‘far’...”

La declaración de Esteban Santos
La declaración de Esteban Santos se dio tras la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito @EstebanSantos10/X

Estas declaraciones coinciden con la publicación de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, realizada en alianza con la revista Cambio, en la que Cepeda lidera la intención de voto en el país, mientras De la Espriella se ubica en segundo lugar.

La medición se realizó de manera presencial entre el 15 y el 21 de enero, con una muestra de 2.202 personas distribuidas en 56 municipios. De acuerdo con los resultados, Iván Cepeda, representante del Pacto Amplio, alcanza un 28,2% en intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella figura con 15,5%.

En el bloque de alternativas de centro, Sergio Fajardo obtiene 9,8% y Claudia López 3,7%. Dentro de la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila alcanza 2,4%, Paloma Valencia 2,3% y Juan Manuel Galán 2%. Otros aspirantes con más del 1% incluyen a Juan Daniel Oviedo (1,7%), Enrique Peñalosa (1,3%) y Juan Carlos Pinzón (1%). Los candidatos con menos del 1% son Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Aníbal Gaviria, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Camilo Romero, Maurice Armitage y Roy Barreras. El voto en blanco representa 2,3%, la opción “ninguno” 16,1% y los indecisos suman 7,5%.

Según la encuesta, una eventual coalición de centro entre Fajardo y López podría convertirse en un factor determinante. La suma de ambos candidatos alcanzaría 13,5%, acercándose al porcentaje de De la Espriella y superando a los postulantes de la Gran Consulta por Colombia, quienes juntos suman 13%.

Proyecciones para primera y segunda vuelta

Cepeda proyecta 33,4% en primera
Cepeda proyecta 33,4% en primera vuelta; De la Espriella 16,9% - crédito @delaespriella_style/Instagram y Facebook

Según los cálculos posteriores a las consultas, Cepeda alcanzaría 33,4% en la primera vuelta presidencial, todavía lejos del 51% requerido para evitar la segunda vuelta. De la Espriella se mantendría en segundo lugar con 16,9%, mientras que Fajardo y López registrarían 10,9% y 7,7%, respectivamente. Una eventual alianza entre Fajardo y López superaría a De la Espriella con 18,6%. Paloma Valencia se ubicaría en quinto lugar con 4,5%.

En escenarios de segunda vuelta, Cepeda conservaría la ventaja frente a cualquier rival: ante De la Espriella obtendría 45,2% contra 25,7%, con 29,1% de votantes indecisos. Frente a Fajardo, la diferencia sería menor: 40,7% para Cepeda y 28% para Fajardo, con 31,3% de indecisos. Ante Paloma Valencia, Cepeda alcanzaría 47,7% y la candidata del Centro Democrático 17,8%, con un 34,5% de indecisos.

La opción "ninguno" y el
La opción “ninguno” y el voto en blanco suman más del 18% de la intención de voto - crédito Chepa Beltran/Europa Press

El alto nivel de voto indeciso y la opción “ninguno” representan un desafío significativo para la contienda, ya que quienes no respaldan ningún candidato o no han decidido su voto superan el 29% en todos los escenarios. El voto en blanco agrega un 2,3%, y la abstención continúa siendo un factor relevante para posibles cambios en los resultados.

