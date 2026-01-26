Enrique Peñalosa salió en defensa de Paloma Valencia tras sufrir violencia política y de género: “Politiquería del odio”

En medio de un ataque sexista contra la senadora Paloma Valencia, Enrique Peñalosa ha alzado su voz en su defensa - crédito redes sociales

En medio de la polémica que envolvió a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y destacado líder político que comparte tarjetón con ella en la Gran Consulta por Colombia, decidió alzar su voz en defensa de la líderesa.

La controversia, que comenzó a principios de enero de 2026, surgió cuando el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, atacó a Paloma Valencia en una serie de publicaciones en redes sociales que muchos calificaron como sexistas y humillantes.

El foco de los ataques se centró en la apariencia física de la senadora. Matador, en un tono burlesco, comparó a Valencia con las esculturas del artista colombiano Fernando Botero, famosas por representar figuras voluptuosas y exageradas; la crítica no se limitó a simples comparaciones artísticas, sino que incluyó comentarios degradantes que sugerían que la forma en que la senadora se presentaba al público distraía de su mensaje político.

En medio de esta tormenta, Paloma Valencia no dudó en responder a los ataques. En una declaración en redes sociales, la senadora afirmó que los actos de violencia en su contra eran un reflejo del carácter de aquellos que los fomentan, especialmente porque uno de los incidentes ocurrió mientras ella realizaba campaña en la calle y sus opositores le gritaron “Cepeda presidente”.

“Celebrar los ataques violentos a una propuesta política democrática muestra el talante de su liderazgo, el de su gobierno y el de su candidato. La invitación al odio, a la violencia, y el apoyo al regreso de las acciones de las primeras líneas es una radiografía clara de lo que usted representa”, escribió la legisladora.

Y añadió a su post: “Lo nuestro, en cambio, siempre será el diálogo con respeto y afecto por todos los colombianos. Lo mejor está por venir”.

Las palabras de Valencia no pasaron desapercibidas, y la respuesta de Enrique Peñalosa fue inmediata. En una publicación en redes sociales, el exalcalde de Bogotá salió en defensa de la senadora, al condenar los ataques recibidos y señalando la importancia de rechazar cualquier tipo de violencia en el ámbito político.

“Esta es la politiquería del odio y la violencia. La especialidad de estos personajes“, señaló Peñalosa, al hacer referencia tanto a Matador como a los grupos políticos que se valieron de estos ataques para desprestigiar a la senadora.

En su opinión, lo que está en juego en este tipo de situaciones no es solo el futuro de un candidato, sino la manera en que la política se está desarrollando en el país.

Esta fue la razón por la que inició la defensa de Peñalosa

Todo esto surgió porque la senadora María José Pizarro, que también es jefa de debate de Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, compartió en sus redes sociales un momento en que la oposición avanzaba sobre Paloma Valencia y otros dirigentes de su partido.

En ese momento, se escuchaban consignas de apoyo a la candidatura de Cepeda, que representa a la izquierda y las mismas ideologías de Gustavo Petro, el presidente.

La senadora escribió en su cuenta de X: “Así recibieron al Centro Democrático y a su candidata presidencial en Duitama Boyacá.El pueblo está con #IvanCepedaPresidente”.

Este mensaje solo evidenció lo que la senadora y muchas líderes políticas han señalado durante todo este tiempo: la violencia contra las mujeres no se erradicará si las mismas mujeres no se respetan entre sí. Para muchos es irónico que, cuando el ataque recae directamente sobre ellas, muchas de esas voces que piden que cesen los abusos y las agresiones se muestran indiferentes o incluso se suman a la violencia.

Esta contradicción resalta una de las realidades más duras dentro de la política y la sociedad en general: la falta de unidad y respeto entre las mujeres cuando se trata de defenderse de los ataques, especialmente los de carácter sexista y degradante.