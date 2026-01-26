Colombia

Consejo Gremial pidió a la Corte Constitucional hundir totalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del consejo, aseguró que no se cumplen los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia para establecer la declaratoria

El Gobierno Petro declaró emergencia
El Gobierno Petro declaró emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento - crédito Presidencia / Colprensa

Natalia Gutiérrez Jaramillo, en su calidad de presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, radicó un documento ante la Corte Constitucional solicitando que se declare inexequible totalmente el decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró emergencia económica. La medida surgió luego de que el Congreso de la República no aprobara la ley de financiamiento con la que buscaba completar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Intervengo en el presente asunto para solicitar la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, detalló Gutiérrez en el documento en cuestión.

La solicitud se sustenta, sobre todo, en una premisa: que no se cumplieron los requisitos para establecer una declaratoria de emergencia económica. Además, indica que el decreto no cuenta con el respaldo de todos los jefes y jefas de cartera del Gobierno.

“El Decreto 1390 de 2025 (i) no satisface exigencias formales (firma válida de todos los ministros competentes), y (ii) no cumple los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, al fundarse en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto del artículo 215 de la Constitución”, precisa el documento.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Emergencia económicaConsejo GremialCorte ConstitucionalGobierno PetroColombia-Noticias

