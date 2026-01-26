Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Colombia: cotización de apertura del
Colombia: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a COP

En la jornada de hoy el euro se paga al inicio de operaciones a 4.335,93 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,26% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 4.324,65 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula una subida 2,06% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un descenso del 1,53%.

En relación a los cambios de este día respecto de días previos, suma dos fechas sucesivas en valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (15,84%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo habitual en estas fechas.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

La Caribeña Noche: Último resultado y números ganadores hoy 25 de enero

Conoce cuáles fueron los dígitos sorteados de este juego en su modalidad nocturna

La Caribeña Noche: Último resultado

Vicky Dávila propone crear un fondo de recompensas parecido al de Trump para capturar a los principales cabecillas de grupos armados

Un programa de recompensas millonarias y la articulación de operativos semejantes a los utilizados en casos internacionales concentraron la intervención de la candidata en un reciente debate televisado

Vicky Dávila propone crear un

María Fernanda Cabal anunció retiro del Centro Democrático en mensaje de su esposo José Félix Lafaurie: “No queremos continuar”

A través de una carta, el presidente de la Federación de Ganaderos anunció que él y María Fernanda Cabal respetarán los acuerdos y respaldarán a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático

María Fernanda Cabal anunció retiro

Yina Calderón fue captada en salidas internacionales en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: ¿lista para un nuevo ‘reality’?

La empresaria planea reunirse con los productores de ‘La casa de los famosos’ para Estados Unidos, como se ha rumorado, ya que la sede de la casa estudio está ubicada en territorio mexicano

Yina Calderón fue captada en

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

La Tricolor suma un empate y una derrota en la fase de grupos del torneo continental y está obligada a ganarle a la selección del altiplano para aspirar a jugar las finales

EN VIVO - Colombia vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón fue captada en

Yina Calderón fue captada en la salida internacional del aeropuerto El Dorado: ¿lista para un nuevo ‘reality’?

Falleció Salvo Basile, el reconocido actor y productor colombo-italiano

Karol G apareció como invitada sorpresa en la tercera y última noche de Bad Bunny en Medellín

Karol G compartió curioso mensaje tras confirmarse ruptura con Feid: “Disfrutando la tormenta”

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

Millonarios apelará la sanción de Falcao: esta sería la fecha del debut del ‘Tigre’ en la Liga BetPlay I-2026

Sigue la historia de James Rodríguez a Millonarios: directivos del cuadro Embajador tendrían listo el dinero para contratar al 10

Proponen el método Maradona para que James Rodríguez llegue a punto para la Copa del Mundo

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”