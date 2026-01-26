Colombia: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a COP

En la jornada de hoy el euro se paga al inicio de operaciones a 4.335,93 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,26% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 4.324,65 pesos, reporta Dow Jones.
Con respecto a la última semana, el euro acumula una subida 2,06% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un descenso del 1,53%.
En relación a los cambios de este día respecto de días previos, suma dos fechas sucesivas en valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (15,84%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo habitual en estas fechas.
