Colombia

Campesinos bloquean vías y regalan huevos en Santander por pagos que los llevan a la quiebra

Más de 200 pequeños avicultores de Villanueva salieron a las carreteras para denunciar que el bajo precio del huevo no cubre los costos de producción, los obliga a trabajar a pérdida y pone en riesgo su permanencia en el campo

La crisis del precio del
La crisis del precio del huevo en Villanueva, Santander, pone en riesgo la supervivencia de más de 200 pequeños avicultores campesinos - crédito Fenavi

Al amanecer, cuando las granjas deberían marcar el ritmo habitual de la producción, en Villanueva, al sur de Santander, el ambiente es otro. En lugar del ir y venir silencioso de los corrales, más de 200 pequeños avicultores campesinos decidieron llevar su inconformidad a las carreteras. Con bloqueos intermitentes y una protesta visible, buscan alertar sobre una crisis que, aseguran, amenaza con desaparecer su forma de vida.

La raíz del problema está en el precio del huevo. Según explican los productores, el cartón está siendo pagado por intermediarios y grandes empresas avícolas a valores que rondan los 6.000 pesos. Para quienes dependen de esta actividad, esa cifra no alcanza siquiera para cubrir los costos básicos de producción. Alimentar a las aves, comprar vacunas, pagar medicamentos, asumir el gasto de la energía eléctrica y mantener en funcionamiento las granjas implica una inversión mucho mayor, lo que ha llevado a muchos a producir con pérdidas constantes.

Los productores rurales denuncian que
Los productores rurales denuncian que el cartón de huevo es pagado a 6.000 pesos, cifra insuficiente para cubrir los costos de producción avícola - crédito Reuters

La situación, lejos de ser puntual, se agravó en los últimos meses. José Antonio Bermúdez, avicultor de la zona, describió un panorama asfixiante: “Estamos trabajando para perder. Mientras a nosotros nos pagan el huevo a un precio irrisorio, los costos siguen subiendo y no hay ningún tipo de apoyo”, dijo en Blu Radio. Según relató, varios de sus compañeros ya enfrentan procesos de endeudamiento con el Banco Agrario y temen perder sus viviendas ante la imposibilidad de cumplir con las cuotas.

La protesta tomó una forma simbólica que llamó la atención de quienes transitaban por las vías del municipio. Durante la jornada, los campesinos optaron por regalar huevos a conductores y habitantes de Villanueva. El gesto, lejos de ser un acto de abundancia, buscó evidenciar que el producto perdió su valor justo en el mercado y que, en las condiciones actuales, mantener la producción resulta insostenible. Los cierres se realizaron de manera intermitente, permitiendo el paso vehicular por intervalos para evitar un colapso total de la movilidad.

Más allá del precio, los avicultores señalaron un problema estructural, la competencia desigual con las grandes industrias del sector. Según denuncian, estas empresas concentran la comercialización, imponen condiciones y fijan precios que terminan afectando directamente a los pequeños productores rurales. En ese escenario, los campesinos sienten que no tienen margen de negociación y que su trabajo queda subordinado a decisiones tomadas lejos de sus territorios.

La protesta avícola en Villanueva
La protesta avícola en Villanueva incluyó bloqueos intermitentes y la entrega simbólica de huevos para visibilizar la pérdida de valor del producto en el mercado local - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El malestar se extiende a otros municipios de Santander, donde productores de menor escala enfrentan dificultades similares. Aunque Villanueva se convirtió en el epicentro de la protesta, los manifestantes advirtieron que la crisis no es aislada y que podría replicarse en otras zonas si no se adoptan medidas urgentes. Para muchos, el riesgo no es solo económico, sino social ya que, el abandono de la actividad avícola implicaría la pérdida de empleo y el debilitamiento de la economía local.

En sus llamados, los campesinos son enfáticos en solicitar la intervención del Gobierno nacional y de las autoridades del sector agropecuario. Piden acciones concretas que permitan regular los precios, frenar la intermediación abusiva y proteger la producción campesina frente a un mercado que consideran desequilibrado. También reclaman políticas de alivio financiero que eviten que las deudas terminen por expulsarlos del campo.

Campesinos avicultores alertan sobre el
Campesinos avicultores alertan sobre el endeudamiento creciente con el Banco Agrario y el temor de perder sus viviendas por la baja rentabilidad - crédito Freepik

Mientras esperan respuestas, la incertidumbre sigue creciendo. Los avicultores aseguran que, de no recibir soluciones en el corto plazo, las manifestaciones podrían intensificarse en los próximos días. Para ellos, la protesta no es una elección, sino una última alternativa ante un escenario que amenaza con llevarlos a la quiebra. En Villanueva, el mensaje es que detrás de cada huevo que llega a la mesa hay familias enteras que hoy sienten que su trabajo no vale lo que cuesta producirlo.

