Bogotá anunció más de 900 vacantes para la última semana de enero: hay ofertas en TransMilenio y en el metro

El 95% de las vacantes laborales disponibles en Bogotá durante la semana del 26 al 31 de enero están dirigidas a personas con educación básica y media - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció que durante la semana del 26 al 31 de enero de 2026 se encuentran 413 vacantes de empleo activas en el portal del Servicio Público de Empleo.

De ese total, 373 están dirigidas a personas con educación básica y media, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal para quienes no cuentan con formación técnica o profesional. Las vacantes restantes se orientan a personas que poseen formación técnica, tecnológica o profesional, ampliando así la cobertura para todos los niveles educativos.

Las oportunidades laborales disponibles durante la última semana de enero ofrecen rangos salariales entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, permitiendo acceder a empleos formales con diferentes niveles de experiencia y cualificación.

Según destacó la subdirectora de Empleo y Formación de la entidad de Desarrollo, Bibiana Quiroga, el 95% de las vacantes están pensadas para personas con educación básica y media, lo que refuerza el compromiso institucional con una oferta laboral más incluyente.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anuncia 413 vacantes activas para empleo formal en la ciudad - crédito Luisa González/REUTERS

Entre los cargos disponibles en Bogotá, se encuentran los siguientes:

Operador de bus zonal

Auxiliar de tienda

Auxiliar contable y financiero

Desarrollador de sistemas

Abogado

Auxiliar administrativo

Auxiliar de información de salud

Politólogo

Asistente financiero

Consultor de política social

Auxiliar de almacén y bodega

Asesor de cobranzas

Conductor de furgón

Auxiliar soporte técnico equipos TIC

Vendedor de tienda

Almacenista

Asesor comercial

Mecánico automotriz

Mesero

Ingeniero químico

Coordinador de importaciones

Asistente de comercio exterior

Contador público

Operario u operaria de lavado y embellecimiento de flota de buses

Auxiliar de obra

Ayudante de obra

A la oferta virtual se suman dos convocatorias presenciales que reúnen cerca de 500 oportunidades laborales adicionales. La primera de ellas se realizará el martes 27 de enero en el Auditorio Grupo Somos (avenida Caracas – calle 63C sur), de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., con 100 vacantes para el cargo de operario de lavado y embellecimiento de flota del sistema de transporte masivo.

La dependencia, a través de su estrategia ‘Talento Capital’ y en alianza con el concesionario de TransMilenio Grupo Somos, liderará esta feria de empleo enfocada en la integración de personal para el lavado y embellecimiento de los buses articulados y biarticulados. Para participar, es necesario llevar varias copias de la hoja de vida y el documento de identidad.

Las convocatorias presenciales organizadas por la Secretaría de Desarrollo y TransMilenio ofrecen 100 empleos para operarios de lavado y embellecimiento de buses - crédito Alcaldía de Bogotá

La segunda convocatoria será organizada junto a Metro Línea 1 y ofrecerá más de 400 puestos de trabajo para los cargos de auxiliar de obra y ayudante de obra. Esta jornada tendrá lugar el jueves 29 de enero de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Salón Comunal Bosa – Antonia Santos (calle 65 sur #81F-06). Ambas ferias buscan facilitar el acceso directo de la ciudadanía a nuevas oportunidades laborales sin necesidad de intermediarios ni pagos.

Durante la semana, la Unidad Móvil de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico se desplazará por la localidad de Tunjuelito, prestando atención en el Centro Comercial Ciudad Tunal (calle 47B sur No. 24B-33) del 26 al 31 de enero.

El servicio estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Allí, los asistentes podrán registrar la hoja de vida, recibir orientación ocupacional, conectar con vacantes y acceder a oferta de formación, además de recibir asesoría para empresarios, todo de manera gratuita.

En la Unidad Móvil de Empleo los interesados podrán hallar información y detalles de postulación de los siguientes cargos:

Los rangos salariales de las vacantes en Bogotá oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, abarcando distintos niveles de experiencia y formación - crédito Alcaldía de Bogotá

Finalmente, la secretaría recalcó la importancia de asistir a las ferias laborales y a la Unidad Móvil de Empleo, llevando la hoja de vida y el documento de identidad, para acceder de manera gratuita a los servicios y postularse a las oportunidades vigentes.