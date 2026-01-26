Bogotá anunció más de 900 vacantes para la última semana de enero: hay ofertas en TransMilenio y en el metro

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció que durante la semana del 26 al 31 de enero de 2026 se encuentran 413 vacantes de empleo activas en el portal del Servicio Público de Empleo.
De ese total, 373 están dirigidas a personas con educación básica y media, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal para quienes no cuentan con formación técnica o profesional. Las vacantes restantes se orientan a personas que poseen formación técnica, tecnológica o profesional, ampliando así la cobertura para todos los niveles educativos.
Las oportunidades laborales disponibles durante la última semana de enero ofrecen rangos salariales entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, permitiendo acceder a empleos formales con diferentes niveles de experiencia y cualificación.
Según destacó la subdirectora de Empleo y Formación de la entidad de Desarrollo, Bibiana Quiroga, el 95% de las vacantes están pensadas para personas con educación básica y media, lo que refuerza el compromiso institucional con una oferta laboral más incluyente.
Entre los cargos disponibles en Bogotá, se encuentran los siguientes:
- Operador de bus zonal
- Auxiliar de tienda
- Auxiliar contable y financiero
- Desarrollador de sistemas
- Abogado
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de información de salud
- Politólogo
- Asistente financiero
- Consultor de política social
- Auxiliar de almacén y bodega
- Asesor de cobranzas
- Conductor de furgón
- Auxiliar soporte técnico equipos TIC
- Vendedor de tienda
- Almacenista
- Asesor comercial
- Mecánico automotriz
- Mesero
- Ingeniero químico
- Coordinador de importaciones
- Asistente de comercio exterior
- Contador público
- Operario u operaria de lavado y embellecimiento de flota de buses
- Auxiliar de obra
- Ayudante de obra
A la oferta virtual se suman dos convocatorias presenciales que reúnen cerca de 500 oportunidades laborales adicionales. La primera de ellas se realizará el martes 27 de enero en el Auditorio Grupo Somos (avenida Caracas – calle 63C sur), de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., con 100 vacantes para el cargo de operario de lavado y embellecimiento de flota del sistema de transporte masivo.
La dependencia, a través de su estrategia ‘Talento Capital’ y en alianza con el concesionario de TransMilenio Grupo Somos, liderará esta feria de empleo enfocada en la integración de personal para el lavado y embellecimiento de los buses articulados y biarticulados. Para participar, es necesario llevar varias copias de la hoja de vida y el documento de identidad.
La segunda convocatoria será organizada junto a Metro Línea 1 y ofrecerá más de 400 puestos de trabajo para los cargos de auxiliar de obra y ayudante de obra. Esta jornada tendrá lugar el jueves 29 de enero de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Salón Comunal Bosa – Antonia Santos (calle 65 sur #81F-06). Ambas ferias buscan facilitar el acceso directo de la ciudadanía a nuevas oportunidades laborales sin necesidad de intermediarios ni pagos.
Durante la semana, la Unidad Móvil de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico se desplazará por la localidad de Tunjuelito, prestando atención en el Centro Comercial Ciudad Tunal (calle 47B sur No. 24B-33) del 26 al 31 de enero.
El servicio estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Allí, los asistentes podrán registrar la hoja de vida, recibir orientación ocupacional, conectar con vacantes y acceder a oferta de formación, además de recibir asesoría para empresarios, todo de manera gratuita.
En la Unidad Móvil de Empleo los interesados podrán hallar información y detalles de postulación de los siguientes cargos:
Finalmente, la secretaría recalcó la importancia de asistir a las ferias laborales y a la Unidad Móvil de Empleo, llevando la hoja de vida y el documento de identidad, para acceder de manera gratuita a los servicios y postularse a las oportunidades vigentes.