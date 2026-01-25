Colombia

Ya van cuatro muertos por fiebre amarilla en lo que va de 2026: uno de los casos es un menor de edad

Las autoridades mantienen alerta sanitaria, con circulación activa del virus en Chaparral y otros municipios. El aumento de casos está relacionado con la negativa a la vacunación, pese a las jornadas permanentes de inmunización y la vigilancia epidemiológica en zonas urbanas y rurales

Autoridades de salud del Tolima
Autoridades de salud del Tolima intensificaron la vigilancia epidemiológica ante el brote activo de fiebre amarilla en varios municipios del departamento.

Las autoridades de salud del departamento del Tolima confirmaron que en lo que va corrido del año 2026 se han registrado cuatro fallecimientos por fiebre amarilla, todos asociados a la negativa de las víctimas a vacunarse, una situación que mantiene en máxima alerta a los organismos sanitarios de la región.

Entre los casos más recientes se encuentra el de un menor de 17 años, quien falleció tras contraer el virus, hecho que ha generado especial preocupación por el avance de la enfermedad y por la resistencia de algunos sectores de la población a la inmunización.

El rebrote más reciente de fiebre amarilla se concentra en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima. En esta zona también se ha reportado un incremento significativo en la muerte de monos, considerado un indicador clave de circulación del virus, así como la aparición de nuevos contagios en humanos.

Según informó Jorge Carvajal, director local de Salud, el brote se reactivó desde mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses en los que la situación se mantuvo estable.

“Durante tres o cuatro meses la situación estuvo estable, pero desde mediados de diciembre comenzaron nuevamente las epizootias, es decir, la muerte de monos, y aparecieron nuevos casos de fiebre amarilla en humanos”, explicó el funcionario.

Las autoridades confirmaron contagios en al menos siete veredas del corregimiento de Calarma, donde se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica.

Chaparral concentra el foco más
Chaparral concentra el foco más reciente del brote, con presencia del virus confirmada en zonas rurales y monitoreo permanente.

Muertes registradas entre diciembre y enero

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, en diciembre de 2025 se reportaron tres fallecimientos por fiebre amarilla:

  • Un adulto de 79 años en Chaparral
  • Una persona de 75 años en Prado
  • Un hombre de 63 años en Cunday

En enero de 2026, la cifra aumentó con cuatro muertes adicionales, entre ellas:

  • Un menor de 17 años, procedente de Bogotá, fallecido en Ataco
  • Una mujer de 32 años en Cunday
  • Un hombre de 29 años en Cunday
  • Un adulto de 58 años en Icononzo

Autoridades insisten en la vacunación

El coordinador departamental de vacunación, Edgar Herrera Castro, fue enfático al señalar que las muertes están directamente relacionadas con la falta de vacunación.

“Lamentablemente la gente no ha tomado conciencia. El virus sigue activo. En diciembre tuvimos muchos visitantes y muchos no llegaron vacunados, pese a todas las campañas de sensibilización”, indicó.

Herrera explicó que actualmente el departamento cuenta con personal y logística disponibles las 24 horas, con jornadas de vacunación en:

  • Hospitales
  • Colegios y universidades
  • Veredas y zonas rurales
  • Empresas privadas
  • Jornadas puerta a puerta
La muerte de monos sigue
La muerte de monos sigue siendo un indicador clave para detectar la circulación de la fiebre amarilla en el territorio.

Preocupante resistencia a la vacuna

En municipios como Icononzo, las autoridades reportaron que, pese a haberse aplicado cerca de 7.000 dosis, más de 900 personas se han negado a vacunarse, incluso firmando actas de desistimiento.

El alcalde Hugo Nelson Jiménez advirtió que esta resistencia está ligada a:

  • Desinformación en redes sociales
  • Mitos surgidos tras la pandemia del COVID-19
  • Creencias religiosas y culturales

El problema no es la falta de vacunas, es la negativa a protegerse. La fiebre amarilla mata, pero la vacuna salva”, afirmó el mandatario.

Alerta regional y llamado urgente

Los municipios de Icononzo, Cunday, Ataco, Chaparral y Carmen de Apicalá permanecen en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente a residentes rurales y a turistas que visitan la región.

Pese a la emergencia sanitaria, los municipios continúan abiertos al turismo, siempre y cuando las personas estén debidamente vacunadas, como medida clave para evitar nuevos brotes.

Equipos de salud mantienen jornadas
Equipos de salud mantienen jornadas de vacunación continuas, especialmente en áreas rurales y de mayor riesgo.

Antecedente preocupante

Cabe recordar que, en el primer semestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) confirmó la muerte de al menos 31 monos por fiebre amarilla en seis municipios del departamento, principalmente en Chaparral.

Según la Secretaría de Salud Departamental, el Tolima concentra actualmente el 85% de los casos de fiebre amarilla en el país, con 132 contagios, y un aumento reciente de fallecimientos, que pasaron de 48 a 52 en solo una semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

