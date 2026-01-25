Colombia

Tres hombres acribillados y dos vehículos incinerados en nueva masacre en el Catatumbo

Dos de las víctimas ya fueron identificadas como alias “Tata” y alias “Alex”, mientras que unidades de la Policía Judicial adelantan las diligencias para esclarecer los responsables y el contexto en el que ocurrió el hecho

Autoridades investigan un hecho de
Autoridades investigan un hecho de violencia ocurrido en zona rural del Catatumbo. - crédito Colprensa

Este sábado 24 de enero de 2026 se registró una nueva masacre en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El hecho se presentó en la vía que comunica al corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen, con el sector de Ayacucho, en un área limítrofe y cercana al municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, difundida por Caracol Radio, tres hombres fueron asesinados con arma de fuego por sujetos armados, quienes posteriormente incineraron los vehículos en los que se movilizaban las víctimas. Las autoridades se encuentran en máxima alerta mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según las versiones conocidas, las víctimas se desplazaban en una camioneta y una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados. Tras detenerlos, los agresores obligaron a los tres hombres a descender de los vehículos y posteriormente abrieron fuego contra ellos, causándoles la muerte en el lugar.

Posteriormente, la camioneta y la motocicleta fueron incineradas, presuntamente debido a que el vehículo transportaba combustible, lo que facilitó la propagación del fuego tras el ataque armado.

Unidades de la Policía Judicial
Unidades de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo en el lugar - Crédito Colprensa

Líder social reportó la identificación de dos víctimas

De acuerdo con Semana, el líder social Olguín Mayorga informó a través de su cuenta personal en la red social X que dos de las tres víctimas ya fueron identificadas.

Fueron identificados Nixon Molina, conocido como ‘Tata’, y Alex”, señaló Mayorga, quien también publicó fotografías de quienes serían las víctimas y del lugar donde ocurrieron los hechos.

Información de inteligencia sobre las víctimas identificadas

Con el avance de las indagaciones de Caracol Radio, las autoridades confirmaron que una de las víctimas corresponde a Nixon Medina, conocido con el alias de “Tata”, quien vestía una camisa verde al momento de su muerte.

Este hombre sería presuntamente dinamizador del narcotráfico entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, con una trayectoria delictiva de aproximadamente cinco años. Según los reportes, haría parte de la Red de Apoyo al Terrorismo del GAO ELN, específicamente del frente Camilo Torres Restrepo.

Las autoridades indicaron que alias “Tata” presuntamente realizaba coordinaciones para la comercialización de estupefacientes en la vereda La Osa, jurisdicción del municipio de El Carmen, y se encontraba vinculado a un proceso investigativo por el delito de concierto para delinquir.

La segunda víctima identificada es un hombre conocido como alias “Alex”, quien vestía pantalón negro. Según la información preliminar del medio ya mencionado, este sujeto sería dinamizador del narcotráfico al servicio de alias “Tata” y estaría encargado de la comercialización de estupefacientes para la estructura del GAO ELN, frente Camilo Torres Restrepo.

El caso es analizado en
El caso es analizado en un contexto de presencia del Ejército de Liberación Nacional en la subregión. - crédito AFP

Tercera víctima aún sin identificar

La identidad de la tercera víctima no ha sido confirmada oficialmente. Unidades de la Policía Nacional y organismos de investigación judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar los actos urgentes, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades señalaron que todas las hipótesis se mantienen abiertas y que el caso es analizado en el contexto de las disputas armadas y las economías ilegales que persisten en la subregión del Catatumbo.

Presencia de grupos armados ilegales en el Catatumbo

La masacre ocurrió en una zona donde hay presencia de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos armados mantienen confrontaciones en la región, por lo que no se descarta que alguno de ellos pueda estar relacionado con los hechos, aunque esta información aún se encuentra en proceso de verificación.

Pese a la presencia del Ejército Nacional y de la Policía en la subregión, los grupos armados continúan generando temor entre la población, situación que durante el último año ha derivado en desplazamientos masivos de habitantes que huyen de la confrontación armada.

Tropas del Ejército Nacional reforzaron
Tropas del Ejército Nacional reforzaron la seguridad en el sector tras el reporte de los hechos. - crédito Colprensa

Investigaciones continúan

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el tiempo, modo y lugar exactos en que se registraron los hechos, así como para establecer responsabilidades en esta nueva masacre que se suma a los hechos de violencia registrados en el Catatumbo.

