Colombia

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir su primera presentación tras el nacimiento de su hija, mostrando un lado más sensible, sincero y fuerte que ha conquistado a su público de siempre

Guardar
La cantante se presentó en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El renovado regreso de Paola Jara a los escenarios tras su transformación más reciente —la maternidad— marcó un momento especial tanto en su carrera como en la relación con sus seguidores.

Al compartir este instante en sus redes sociales, la cantante dejó en claro que su vínculo con la música permanece tan fuerte como siempre, aunque ahora adquiere un matiz emocional completamente nuevo, atravesado por su vida como madre reciente.

En sus historias de Instagram, Paola Jara se mostró en su reencuentro con el público, revelando su emoción contenida:Feliz, nuevamente preparando el show”, confesó, sonriendo ante la cámara previo a su ingreso a la presentación en La casa de los famosos Colombia 3.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Colombian singers Paola Jara and
Colombian singers Paola Jara and Jessi Uribe perform during the public memorial for late singer Yeison Jimenez and five others who died in a plane crash, at the Movistar Arena in Bogota, Colombia, January 14, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

La artista colombiana, quien dio a luz en noviembre a Emilia —su primera hija junto al cantante Jessi Uribe—, relató que el proceso de decidir cuándo y cómo volver a cantar fue una incógnita en su posparto.

“No había pensado en cómo iba a organizarme, pero cuando llegara el momento iba a resolverlo, de una manera que no afectara el bienestar de mi pequeña”, declaró Paola Jara a sus seguidores, desnudando la intimidad de sus prioridades.

No se trató solo de subir el telón. La intérprete compartió que su hija experimentó su primer vuelo, un episodio que resultó conmovedor para sus fans y que antecede la preparación de Emilia para acompañar a su madre en la próxima gira europea prevista para mayo.

Paola Jara aseguró que está
Paola Jara aseguró que está preparada para que su hija la acompañe por su gira en Europa - crédito @paolajarapj/IG

Cada paso, desde ensayar con sus músicos —mostrando en imágenes que estaba, como ella misma lo describió, “calentando motores”— hasta organizar la logística familiar, reflejó un modelo de maternidad que no renuncia a los sueños personales.

Cuando por fin encaró ese primer concierto después de tres meses alejada de los escenarios, Paola Jara expresó en voz alta la ansiedad y el entusiasmo que la atravesaban en la fiesta de los famosos:

“Estoy más nerviosa que un berraco porque es mi primer show después de mi maternidad. Llevo tres meses sin cantar en público, en vivo ni nada. Entonces, estoy, mejor dicho, este es mi regreso. Las que son madres saben que es una bendición muy grande. Estoy muy, muy feliz. Nunca me imaginé eso en mi vida y ha sido de verdad una bendición grandísima”, dijo la cantante a su audiencia.

La pareja de artistas ha
La pareja de artistas ha reducido su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza y bienestar de su hija recién nacida - crédito Instagram

Su mensaje se extendió hacia las mujeres que atraviesan un dilema similar, mezclando empatía y reivindicación: “Ustedes, las que son mamás, que están aquí y dejan a sus bebés en casa, a sus hijos en casa, muy berracas, y los papás también. De verdad a todos, porque... Pero bueno, esa es la vida, ¿cierto? También es que tienen que entender que las mamás están luchando por sus sueños y por sacarlos adelante. Entonces, así nos toca a todas y a todos también”, afirmó Paola Jara desde el escenario.

El cierre de su intervención resonó como un manifiesto personal y colectivo frente a una de sus canciones más populares:

"Espero que disfruten muchísimo este proceso de estar aquí, que se la gocen, que sean ustedes como lo son, que sean auténticos, que cumplan cada uno de los sueños que tienen, que de verdad se la lleven bien, que sea un tiempo... Que sean felices y que sean ustedes, eso es lo importante”, concluyó la artista ante los participantes del reality que estaban emocionados por su regreso a los escenarios.

Las reacciones no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Volviste más talentosa. Dios te siga iluminando, mi Pao. 🙌 ✨🥰“; ”Volvió más bella, más talentosa, más divina, volvió la reina ❤️😍“; ”qué gusto volver a verte en vivo", entre otros.

Temas Relacionados

Paola JaraLa casa de los famosos Colombia 3MaternidadJessi UribeEmiliaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Integrante de banda de Rock acusado de violar a mujeres en Bogotá quedó en libertad, según víctimas: “Por vencimiento de términos”

Las víctimas expresaron preocupación por la reciente excarcelación del exvocalista de Electric Mistakes, que enfrenta señalamientos por violencia sexual, debido a retrasos en el proceso penal abiertos por la justicia colombiana

Integrante de banda de Rock

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

La Tricolor tendrá su sede de concentración en la segunda ciudad más grande de México y en la cual recibirá a la selección ganadora del repechaje internacional en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo

La FIFA designó a Guadalajara

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

Ariel Michaloutsos aseguró que, de darse la contratación de James Rodríguez, esta no cuadraría en la estrategia deportiva del club, pues los diálogos iniciaron desde antes de su llegada

Director deportivo de Millonarios da

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.

Ataque armado en Atlántico dejó un joven muerto y dos heridos; el caso estaría asociado a disputas entre Los Costeños y Los Pepes

John Leider Montes Mallarino perdió la vida tras un atentado a bala mientras compartía con amigos; la Policía atribuye el hecho a la confrontación entre grupos delincuenciales

Ataque armado en Atlántico dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Beba y Alejandro Estrada protagonizan

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Karina García causó revuelo en redes sociales por apasionado beso que protagonizó en ‘la casita’ de Bad Bunny

Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

Karina García responde a las críticas por su reencuentro laboral con Yina Calderón y pone fin a los rumores de reconciliación

Deportes

La FIFA designó a Guadalajara

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”

Colombia vs. Venezuela: La Amarilla pierde ante la Vinotinto y complica su situación en el grupo de la Copa América de Futsal