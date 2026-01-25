Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

La cantante se presentó en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El renovado regreso de Paola Jara a los escenarios tras su transformación más reciente —la maternidad— marcó un momento especial tanto en su carrera como en la relación con sus seguidores.

Al compartir este instante en sus redes sociales, la cantante dejó en claro que su vínculo con la música permanece tan fuerte como siempre, aunque ahora adquiere un matiz emocional completamente nuevo, atravesado por su vida como madre reciente.

En sus historias de Instagram, Paola Jara se mostró en su reencuentro con el público, revelando su emoción contenida: “Feliz, nuevamente preparando el show”, confesó, sonriendo ante la cámara previo a su ingreso a la presentación en La casa de los famosos Colombia 3.

La artista colombiana, quien dio a luz en noviembre a Emilia —su primera hija junto al cantante Jessi Uribe—, relató que el proceso de decidir cuándo y cómo volver a cantar fue una incógnita en su posparto.

“No había pensado en cómo iba a organizarme, pero cuando llegara el momento iba a resolverlo, de una manera que no afectara el bienestar de mi pequeña”, declaró Paola Jara a sus seguidores, desnudando la intimidad de sus prioridades.

No se trató solo de subir el telón. La intérprete compartió que su hija experimentó su primer vuelo, un episodio que resultó conmovedor para sus fans y que antecede la preparación de Emilia para acompañar a su madre en la próxima gira europea prevista para mayo.

Paola Jara aseguró que está preparada para que su hija la acompañe por su gira en Europa - crédito @paolajarapj/IG

Cada paso, desde ensayar con sus músicos —mostrando en imágenes que estaba, como ella misma lo describió, “calentando motores”— hasta organizar la logística familiar, reflejó un modelo de maternidad que no renuncia a los sueños personales.

Cuando por fin encaró ese primer concierto después de tres meses alejada de los escenarios, Paola Jara expresó en voz alta la ansiedad y el entusiasmo que la atravesaban en la fiesta de los famosos:

“Estoy más nerviosa que un berraco porque es mi primer show después de mi maternidad. Llevo tres meses sin cantar en público, en vivo ni nada. Entonces, estoy, mejor dicho, este es mi regreso. Las que son madres saben que es una bendición muy grande. Estoy muy, muy feliz. Nunca me imaginé eso en mi vida y ha sido de verdad una bendición grandísima”, dijo la cantante a su audiencia.

La pareja de artistas ha reducido su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza y bienestar de su hija recién nacida - crédito Instagram

Su mensaje se extendió hacia las mujeres que atraviesan un dilema similar, mezclando empatía y reivindicación: “Ustedes, las que son mamás, que están aquí y dejan a sus bebés en casa, a sus hijos en casa, muy berracas, y los papás también. De verdad a todos, porque... Pero bueno, esa es la vida, ¿cierto? También es que tienen que entender que las mamás están luchando por sus sueños y por sacarlos adelante. Entonces, así nos toca a todas y a todos también”, afirmó Paola Jara desde el escenario.

El cierre de su intervención resonó como un manifiesto personal y colectivo frente a una de sus canciones más populares:

"Espero que disfruten muchísimo este proceso de estar aquí, que se la gocen, que sean ustedes como lo son, que sean auténticos, que cumplan cada uno de los sueños que tienen, que de verdad se la lleven bien, que sea un tiempo... Que sean felices y que sean ustedes, eso es lo importante”, concluyó la artista ante los participantes del reality que estaban emocionados por su regreso a los escenarios.

Las reacciones no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Volviste más talentosa. Dios te siga iluminando, mi Pao. 🙌 ✨🥰“; ”Volvió más bella, más talentosa, más divina, volvió la reina ❤️😍“; ”qué gusto volver a verte en vivo", entre otros.