Paloma Valencia acusó a José Pizarro de “celebrar ataques” a su campaña, durante visita a Duitama: “Muestran el talante de su liderazgo”

La senadora y candidata a la presidencia del Centro Democrático, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, cuestionó una publicación en redes sociales de la congresista del Pacto Histórico, frente a los hechos que habrían ocurrido en el municipio boyacense el pasado 21 de enero

En redes sociales se registró un nuevo cruce entre las senadoras Paloma Valencia y María José Pizarro, por lo sucedido con la campaña del Centro Democrático en Duitama- crédito Johan Largo/X

La campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se vio interrumpida el 21 de enero en Duitama (Boyacá), por una serie de disturbios y enfrentamientos que dejaron en evidencia la polarización que causa su aspiración. La jornada estuvo marcada por abucheos, agresiones verbales y altercados entre simpatizantes de fuerzas políticas opuestas, lo que obligó a modificar la agenda prevista y motivó la intervención de la policía.

Frente a este suceso, la senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico y que acompaña la candidatura de su colega, el congresista Iván Cepeda Castro, difundió imágenes del recibimiento, con un mensaje que desató una dura respuesta de la afectada. “Así recibieron al Centro Democrático y a su candidata presidencial en Duitama, Boyacá. El pueblo está con Iván Cepeda”, expresó Pizarro en su perfil de X, frente a este incidente que quedó registrado en video.

Este mensaje de la congresista María José Pizarro fue el que causó la molestia en la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X

Y es que frente a este mensaje, la arremetida de Valencia se dio el domingo 25 de enero. La parlamentaria, afín a las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no dudó en responderle a su colega, a la que señaló de alegrarse de la situación que se registró en este municipio: en el que gobierna la coalición oficialista por intermedio de Rocío Bernal Mejía: expareja sentimental del destituido mandatario, José Luis Bohórquez, que salió del cargo por doble militancia.

“Celebrar los ataques violentos a una propuesta política democrática, muestran el talante de su liderazgo, el de su gobierno y el de su candidato. La invitación al odio, a la violencia, y el apoyo al regreso de las acciones de las primeras líneas es una radiografía clara de lo que usted representa. Lo nuestro, en cambio, siempre será el diálogo con respeto y afecto por todos los colombianos. Lo mejor está por venir”, respondió la aspirante presidencial.

Con este mensaje en X, la senadora Paloma Valencia le salió al paso a lo expresado por la congresista María José Pizarro, sobre los ataques a la comitiva del Centro Democrático en Duitama - crédito @PalomaValenciaL/X

Los enfrentamientos en Duitama ante la visita de Paloma Valencia

Los hechos por los que se dio este enfrentamiento mediático, se desarrollaron en el Parque de Los Libertadores y la Calle 16 de Duitama, donde simpatizantes del exmandatario Uribe, que acompañaba a Valencia, se encontraron con manifestantes afines al actual presidente de la República, Gustavo Petro, y al Pacto Histórico. El ambiente se tornó tenso desde el inicio de la jornada, con consignas, pancartas y gritos dirigidos tanto a la candidata como a Uribe.

La presencia de un grupo numeroso de manifestantes contradictores a la campaña opositora generó un clima de hostilidad que impidió el desarrollo normal de las actividades. Valencia solo pudo recorrer algunas cuadras del centro de la ciudad antes de buscar refugio en un local comercial, escoltada por su equipo de seguridad y miembros de la Policía; la situación obligó a cancelar la intervención pública de Uribe y a replantear el resto de la agenda en la ciudad.

La aspirante presidencial debió abandonar el centro de la ciudad después de que manifestantes corearon consignas en su contra, lo que obligó a su equipo de seguridad a actuar de manera preventiva para evitar incidentes mayores - crédito @juliandbaron / X

En efecto, la fuerza policial desplegó un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y separar a los grupos enfrentados, en una jornada en la que los altercados incluyeron insultos, empujones y agresiones físicas menores, sin que se reportaran heridos de gravedad ni daños materiales significativos. Las autoridades mantuvieron presencia en las zonas de mayor concentración para evitar disturbios y facilitar la salida de la candidata y su comitiva.

Ante la falta de garantías para continuar, el equipo de protección de Valencia decidió retirarla de Duitama y trasladarla hacia el municipio de Paipa: donde pudo retomar las actividades proselitistas en un ambiente más controlado. Pese al incidente en territorio marcadamente oficialista, la gira en Boyacá prosiguió más tarde en Tunja y Sogamoso, bajo estrictas medidas de seguridad, y en donde la aspirante tuvo un recibimiento más tranquilo que el de Duitama.

