Operación Catatumbo: autoridades capturaron a tres presuntos integrantes del Frente 33 y recuperaron a un menor en Tibú

El enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de una célula residual de las Farc permitió rescatar a un adolescente y detener a varios individuos implicados en actividades ilícitas que afectaban la región - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional lograron en las últimas horas la captura de tres presuntos miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, así como la recuperación de un menor de edad que permanecía bajo amenazas.

Este operativo, realizado en el municipio de Tibú, se dio en la activa ofensiva militar desarrollada para garantizar la seguridad de la zona y proteger a la población civil frente a las estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con información proporcionada por el Batallón de Ingenieros de Combate N°. 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano, la acción tuvo lugar en una zona rural de la vereda Nazaret. Allí, las tropas reportaron un combate directo con individuos que, según los datos recopilados, se preparaban para ejecutar acciones ilegales en la infraestructura vial.

El despliegue de tropas en la vereda Nazaret condujo a la captura de presuntos responsables de extorsiones y otros delitos, además de la recuperación de un menor que era utilizado con fines criminales - crédito prensa Ejército Nacional

Como resultado de este enfrentamiento, fueron detenidos tres sujetos señalados de pertenecer a la autodenominada Compañía Roque González, una célula considerada residual del GAO-r 33. Entre los aspectos más relevantes del operativo, se destaca la recuperación de un menor que se hallaba en el lugar de los hechos bajo coacción.

Según la información oficial, el adolescente fue puesto de inmediato bajo protección militar y se iniciaron los protocolos establecidos para restablecer sus derechos, en línea con la garantía especial a los menores de edad dentro del conflicto colombiano.

De igual modo, las autoridades incautaron dos pistolas de 9 milímetros, un arma traumática y dos granadas de fragmentación, así como siete proveedores, un total de más de 103 cartuchos de distintos calibres, tres motocicletas, teléfonos celulares y una suma en efectivo que supera los $800.000. Los elementos recogidos estarían vinculados con la recaudación de dinero mediante extorsión y otras actividades criminales propias del grupo armado.

La reciente operación en el noreste de Norte de Santander permitió la detención de sujetos señalados de pertenecer a las disidencias de las Farc y el rescate de un adolescente que estaba en poder del grupo armado - crédito prensa Ejército Nacional

Las actividades de inteligencia militar permitieron determinar que los capturados se dedicaban a múltiples delitos en el sector, incluyendo el cobro de cuotas extorsivas, la compraventa y distribución de pasta base de coca, además de la instalación de retenes ilegales en varios puntos del eje vial local.

Estas acciones ejercían presión sobre la movilidad y la seguridad de los habitantes del Catatumbo. El coronel Carlos Alberto López Fierro, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, resaltó el trabajo coordinado con la Policía Nacional y el impacto directo de estos operativos.

“En el marco de la Operación Catatumbo, gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra Policía Nacional de los Colombianos, en las últimas horas, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate número treinta de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantan operaciones militares ofensivas en zona rural de la vereda Nazaret, el municipio de Tibú, reportaron un combate de encuentro contra tres individuos que pretendían adelantar acciones ilegales sobre la vía”, detalló el oficial en un comunicado.

El Ejército y la Policía capturaron a tres presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Catatumbo - crédito prensa Ejército Nacional

En esta misma línea, la institución castrense reiteró su compromiso sostenido con la seguridad del Catatumbo. El despliegue de operaciones ofensivas busca proteger la libre movilidad y la tranquilidad de la población frente a las amenazas de los grupos criminales en la región.

El material bélico incautado, entre el que se incluyen armas de fuego, munición y explosivos, evidencia el nivel de peligrosidad y la capacidad ofensiva de las estructuras desarticuladas. Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para responder por los delitos que se les imputan, en tanto que el menor fue acompañado por organismos de protección de infancia.

De forma complementaria, las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar activamente con información que permita prevenir nuevas acciones delictivas y fortalecer la respuesta estatal. A la ciudadanía se le invita a utilizar las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo para aportar datos relevantes que contribuyan a la seguridad colectiva.