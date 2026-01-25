Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

La publicación del famoso no pasó desapercibida y causó gracia entre los internautas - crédito Instagram

Luis Alfonso sorprendió con un comentario en contra del sudado de pollo de Paola Jara a través de una publicación en sus historias de Instagram en la que el artista demostró que sabe cocinar muy bien y que sus recetas son muy diferentes a las de la cantante de Murió el amor.

El famoso artista de música popular preparó un sudado de pollo y lo comparó abiertamente con el de la intérprete, que fue blanco de críticas en 2020 por su versión del plato tradicional colombiano y aún recibe comentarios como los de su colega.

El cantante de Chismofilia, Contentoso y La ex decidió mostrar ante su equipo de trabajo cómo cocinaba el platillo, agregando un toque personal y hasta competitivo a la jornada gastronómica.

Mientras cocinaba, Luis Alfonso explicó ante la cámara su proceso y advirtió las diferencias frente a la preparación de Paola Jara: “¡Gente, aquí estamos montando un sudadito de pollo! Sudadito bueno, no como el de Paola. Es un sudado de verdad, vea. Esto sí es un sudado de pollo del hijueputa”, afirmó Luis Alfonso, enfatizando el sabor y la autenticidad de su receta casera.

Los artistas han demostrado su cercanía recientemente - crédito Instagram y pngtree

El artista no escatimó en detalles sobre la preparación, involucrando incluso a los integrantes de su equipo de trabajo en el proceso: “Le estoy haciendo comidita hoy aquí a los señorazos. Yo mismo les estoy haciendo la comidita, vea. Aquí pelando las papitas, papi. Vea cómo es que pela una papita, vea”, demostrando sus habilidades culinarias.

Además, agregó que sus compañeros lo ayudan con este tipo de tareas: “Ese sí es mi ayudante. Ahí él me va pasando las cositas y toda la cosa. Él sabe cuál es la sazón que cargo yo, ¿sí o qué, papi? Ya sabe. Ya les muestro, pues, cómo es que queda eso, pues bien bueno”.

Al presentar el resultado final, Luis Alfonso se mostró satisfecho ante la cámara: “Bueno, mi gente, así nos quedó este delicioso y maravilloso sudado, con buen arrocito, con buena ensalada, y vamos a meterle como un hijueputa. Vea, esto sí es un sudado, papi, vea”, expresó, destacando la calidad del plato y remarcando su diferencia con la versión de Paola Jara.

La presencia del plato demostró que el artista efectivamente sabe cocinar - crédito Instagram

La controversia recordó la comentada publicación que Paola Jara hizo en sus historias de Instagram en 2020, donde escribió: “Hoy hice sudadito de pollo”. Su publicación mostró un plato compuesto de arroz, papa, mazorca y pollo, aunque la imagen generó dudas entre los seguidores sobre su sabor y apariencia. Algunos calificaron el plato de poco apetitoso y le ofrecieron clases de cocina.

Entre los comentarios por la nueva publicación de Luis Alfonso se encuentran algunos como: “Le tiró duro a Paola”, “Menos mal es amigo, imagínate que fuera enemigo”, “Tremendo personaje”, “Me encanta la personalidad de él, es toda una caja de sorpresas” y “Luis Alfonso, te pasaste y lo sabes”.

En contraste, otros defendieron a la artista: “Pero qué joda con el sudado de Paola, demás que sabía delicioso, el problema fue el emplatado, no el sabor” y “Pobre Paola, estará viendo el video como: cómo me va a nombrar así Luis Alfonso”.

Paola Jara sigue sonando por su famoso sudado - créditos @paolajarapj/Instagram

Pese a todas las burlas en las redes sociales, la famosa demostró su disposición para aprender a cocinar mejor y su esposo Jessi Uribe la ha defendido en varias oportunidades. Además, la paisa ha demostrado ser muy amiga de Luis Alfonso, pues en medio de los homenajes por la partida de Yeison Jiménez le dio algo de chicharrón a su colega en la boca, lo que fue motivo de burlas y muchos recordaron la frase: “Sandrita, yo se la cuido”, diciendo: “Luis Alfonso le va a decir: ‘Jessi, yo se la cuido’”, mientras que otros calificaron la mirada de Jessi Uribe como de celos.