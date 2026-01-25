Lina María Garrido denunciará a Iván Cepeda por “corrupto” y lo acusó de quererse robar 20.000 millones de pesos: “Bandidos”

Lina María Garrido acusó a Iván Cepeda de buscar más de 20 mil millones de pesos en reposición de votos - crédito Montaje Infobae

Una ola de acusaciones circula en las redes sociales tras la publicación de la representante a la Cámara por el Cambio Radical Lina María Garrido, quien aseveró que Iván Cepeda Castro, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, estaría planeando obtener más de 20.000 millones de pesos mediante el mecanismo de reposición de votos en consultas partidistas.

“Desde ya le digo, que lo voy a demandar por corrupto. Les voy a explicar el asqueroso negocio de la reposición de votos de Cepeda. Bandidos”, dijo en su video la representante.

Garrido sostuvo que esta estrategia beneficiaría al petrismo en detrimento de los fondos públicos, según lo informado en sus mensajes a través de la red social X.

En sus declaraciones, Lina María Garrido advirtió: “La única pobreza que le gusta a la izquierda es la de los colombianos, mientras el petrismo se hace multimillonario a costillas del Estado”.

La congresista señaló directamente a Cepeda como responsable de un supuesto plan para financiar su campaña presidencial con recursos públicos, afirmando que el senador “va a robar 20 mil millones de pesos de frente y de forma descarada”.

El mecanismo de reposición de votos, regulado en Colombia, permite a los partidos políticos recibir fondos estatales de acuerdo con el número de votos obtenidos en procesos electorales y consultas internas.

Garrido explicó que, en la consulta realizada el 26 de octubre del 2025, Cepeda, la exministra de Salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero participaron y obtuvieron 2.300.000 votos.

Por cada voto, el Estado pagó 2.555 pesos; lo que representó una reposición cercana a los 6.000 millones de pesos, según relató la denunciante.

En su publicación, Garrido detalló que Cepeda y Corcho reportaron un gasto de 2.400 millones de pesos en la campaña y aseguraron que ese dinero provino de préstamos y donaciones de “un pequeño local de publicidad en Barranquilla y un restaurante en liquidación de Bogotá”.

Ante esto, la representante a la Cámara cuestionó la credibilidad de los informes presentados y calificó la situación como “un asqueroso negocio de la reposición de votos”.

De acuerdo con la información divulgada por Garrido, la ganancia neta para los participantes de la consulta, descontando los gastos declarados, alcanzó 3.500 millones de pesos. Además, la organización de la consulta tuvo un costo nacional de 190.000 millones de pesos.

“¿Recuerdan que Cepeda, Corcho y Quintero, violando la ley, participaron en una consulta el 26 de octubre del año pasado? Pues bien, en esa consulta sacaron 2.300.000 votos y cada voto se los pagaron a 2.555 pesos”, afirmó la denunciante.

El tema central de la denuncia giró en torno a la supuesta ilegalidad de la participación múltiple en consultas partidistas, ya que la ley colombiana establece que cada candidato solo puede participar en una consulta de este tipo.

Garrido aseguró que existe un documento firmado por Cepeda, Corcho y “Pintura” (Daniel Quintero) donde se indica que la consulta de octubre fue partidista, lo que impediría su intervención en una nueva consulta.

A pesar de esa restricción legal, Garrido alertó sobre la intención de Cepeda y sus aliados de participar en una segunda consulta partidista programada para el 8 de marzo de 2026.

Destacó que, en esta ocasión, el valor de la reposición por voto ascenderá a 8.287 pesos, cifra muy superior a la anterior. Si Cepeda logra superar los dos millones de votos, la reposición superaría los 20.000 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas por la denunciante.

“Si le sumamos 3.500 millones que ya se ganaron en octubre, estamos hablando de más de 23.500 millones de pesos que se van a embolsillar solo en reposición de votos”, advirtió la representante a la Cámara por el Cambio Radical en X.

La congresista sostuvo que estos fondos serían utilizados para fortalecer la campaña presidencial de Iván Cepeda y aumentar el patrimonio de su sector político: “Son atracadores profesionales”, afirmó.