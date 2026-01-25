Colombia

Karina García responde a las críticas por su reencuentro laboral con Yina Calderón y pone fin a los rumores de reconciliación

La creadora de contenido dejó claro que su reciente acercamiento con la empresaria de fajas es solo por trabajo y negó cualquier plan secreto, dejando a sus seguidores con la intriga sobre un delicado tema de dinero

Guardar
El clip se hizo viral porque se conoció de un posible reencuentro de exparticipantes - crédito @showparacol/IG

Las reacciones en redes sociales han sido intensas hacia la creadora de contenido Karina García, que ha sido blanco de críticas tras mostrarse cercana a Yina Calderón, a pesar de los antecedentes marcados por enfrentamientos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ante la oleada de comentarios, la ganadora de La mansión de Luinny respondió directamente:

“No me juzguen sin saber. Eh, lo que yo hablé con ella fue algo netamente laboral. Está pasando una situación, eeeh, está pasando una situación que nos-- que ella y yo tenemos que ver. Son cosas de dinero, pero no lo voy a contar todavía, más adelante”, sostuvo Karina García.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karina García intenta poner paz
Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

Las especulaciones sobre una eventual reconciliación surgieron después de que se conociera que ambas famosas conversaron tras la salida del reality, lo que desató aún más cuestionamientos de internautas hacia la decisión de García de retomar contacto con Calderón.

Frente a esto, la influenciadora aclaró: “No piensen que es que yo los estoy engañando o que todo fue planeado. No, bebés. O sea, yo no he planeado absolutamente nada. Todo, absolutamente todo lo que ustedes vieron en el reality fue real”.

Asimismo, señaló además que su vínculo con Calderón no es de amistad: “Yo nunca volví a hablar con ella como amiga, eeeh. No tengo nada en contra de ella porque ya ha pasado demasiado tiempo. Ella tampoco tiene nada en contra mía. Simplemente, estamos hablando de un tema delicado, pero, por favor, entonces no juzguen”.

Internautas critican la supuesta deslealtad
Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación

En su defensa, García insistió en que el asunto pendiente con Calderón responde estrictamente al campo laboral.

“Yo a ella me la voy a tener que encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo en temas de trabajo, pertenecemos al medio. Pero entonces no me gusta que digan como que: ‘Ay, estás hablando con ella por WhatsApp, nos estás engañando’. No, mi amor, yo no engaño a mis fans. ¿Listo? Ustedes no saben lo que estábamos hablando”.

Sin dar mayores detalles sobre el trasfondo de la conversación, reiteró el llamado: “En el momento que se pueda, les contaré. Es un tema bastante delicado de dinero, pero todavía no les voy a decir, más adelante, más adelante”.

Karina García, visiblemente afectada, respondió
Karina García, visiblemente afectada, respondió al reclamo de Yina Calderón, negando las acusaciones de egoísmo y mostrando su frustración - crédito cortesía del Canal RCN

Las reacciones no tardaron en aparecer, con mensajes de los internautas que apoyan a Karina: “En resumen, todo fue planeado para la polémica”; “Karina dándonos clases de que no hay que ser amigos sino compañeros de empleo”; “bueno, ya sabemos que todo fue por trabajo nada más, que la amistad nunca existió”, entre otros.

Esto se conoce del reencuentro

El encargado de confirmar el reencuentro fue Cris Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

De acuerdo con Cris Pasquel, uno de los concursantes de la segunda temporada, “ella fue la que tomó la vocería y dijo: ‘Muchachos, el reality ya pasó. Dejemos tanta pendejada, dejemos tanta vaina’”.

Solo después de que los exconcursantes empezaron a compartir videos y chistes sobre la convivencia en el pasado, se propuso la idea de una integración fuera del set televisivo.

El presentador y creador de contenido así lo confirmó en sus redes sociales - crédito @emfuror_/IG

El propio Pasquel reveló que el grupo permaneció inactivo tras el programa, pues consideró que nadie había escrito durante meses: “Nosotros tenemos un grupo de La casa de los famosos con otros participantes y nadie hablaba por ahí. Absolutamente nadie”.

Según el creador de contenido y presentador, la paisa propuso todo con el objetivo de dejar atrás todo lo que pasó en la competencia.

Hagamos una integración. Pillémonos todos, cuadremos una fecha, un lugar de Colombia, hagamos una integración, pero si ustedes ya dejaron ese reality atrás, porque ya no quiero tener conflictos con nadie, todo mundo arregló sus conflictos internos”.

Temas Relacionados

Karina GarcíaLa casa de los famosos ColombiaYina CalderónLa mansión de LuinnyReality showInfluenciadoresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La salud será uno de los puntos decisivos para elegir al próximo presidente: así lo reveló encuesta de intención de voto

Las dificultades en la administración pública y la creciente deuda de hospitales han desplazado otros temas del debate público y agudizan el desafío político para 2026

La salud será uno de

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

La Tricolor sacó un empate ante la selección favorita al título, Brasil, y ahora enfrentará a la Vinotinto, que perdió en el debut ante su similar de Chile

EN VIVO - Colombia vs.

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

La esposa del atacante sorprende en redes sociales relatando con humor las peripecias familiares para instalarse en Colombia y revela el gran apoyo que representa en el cambio para el equipo albizaul

Lorelei Tarón reveló cómo le

Barranquillera en TikTok denuncia que los rolos son prejuiciosos: “Bogotá no solamente es elitista, también es racista”

Según el video estos casos se suelen presentar especialmente contra personas costeñas de piel más oscura sin importar su calidad como personas

Barranquillera en TikTok denuncia que

Frisby se refirió al video del empleado en Ibagué que se quejó por presunto maltrato de sus compañeros: Gobierno Petro también se metió en la polémica

La compañía implementó medidas internas tras la divulgación de imágenes donde un trabajador mostró inconformidad por su experiencia laboral

Frisby se refirió al video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Omar Murillo

La reacción de Omar Murillo ante los rumores sobre su sexualidad que sacudieron las redes: “Es un tema que me aterra”

Lucille Dupin propone un diálogo entre lo sintético y lo orgánico en ‘Indiana’: “La idea era volver hacia un estado más puro de mí misma”

En video: Bad Bunny rinde homenaje a Yeison Jiménez durante su segundo concierto en Medellín

YouTube en Colombia: los 10 videos que son populares este sábado

‘La Reina del Flow’ podría tener cuarta temporada y ya habrían diálogos entre los productores: esto es lo que se sabe

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Juan Sebastián Molano abandonó la última etapa del Santos Tour Down Under: un canguro lo sacó de la carrera y el encuentro quedó en video

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay