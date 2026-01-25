Karina García responde a las críticas por su reencuentro laboral con Yina Calderón y pone fin a los rumores de reconciliación

El clip se hizo viral porque se conoció de un posible reencuentro de exparticipantes - crédito @showparacol/IG

Las reacciones en redes sociales han sido intensas hacia la creadora de contenido Karina García, que ha sido blanco de críticas tras mostrarse cercana a Yina Calderón, a pesar de los antecedentes marcados por enfrentamientos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ante la oleada de comentarios, la ganadora de La mansión de Luinny respondió directamente:

“No me juzguen sin saber. Eh, lo que yo hablé con ella fue algo netamente laboral. Está pasando una situación, eeeh, está pasando una situación que nos-- que ella y yo tenemos que ver. Son cosas de dinero, pero no lo voy a contar todavía, más adelante”, sostuvo Karina García.

Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

Las especulaciones sobre una eventual reconciliación surgieron después de que se conociera que ambas famosas conversaron tras la salida del reality, lo que desató aún más cuestionamientos de internautas hacia la decisión de García de retomar contacto con Calderón.

Frente a esto, la influenciadora aclaró: “No piensen que es que yo los estoy engañando o que todo fue planeado. No, bebés. O sea, yo no he planeado absolutamente nada. Todo, absolutamente todo lo que ustedes vieron en el reality fue real”.

Asimismo, señaló además que su vínculo con Calderón no es de amistad: “Yo nunca volví a hablar con ella como amiga, eeeh. No tengo nada en contra de ella porque ya ha pasado demasiado tiempo. Ella tampoco tiene nada en contra mía. Simplemente, estamos hablando de un tema delicado, pero, por favor, entonces no juzguen”.

Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación

En su defensa, García insistió en que el asunto pendiente con Calderón responde estrictamente al campo laboral.

“Yo a ella me la voy a tener que encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo en temas de trabajo, pertenecemos al medio. Pero entonces no me gusta que digan como que: ‘Ay, estás hablando con ella por WhatsApp, nos estás engañando’. No, mi amor, yo no engaño a mis fans. ¿Listo? Ustedes no saben lo que estábamos hablando”.

Sin dar mayores detalles sobre el trasfondo de la conversación, reiteró el llamado: “En el momento que se pueda, les contaré. Es un tema bastante delicado de dinero, pero todavía no les voy a decir, más adelante, más adelante”.

Karina García, visiblemente afectada, respondió al reclamo de Yina Calderón, negando las acusaciones de egoísmo y mostrando su frustración - crédito cortesía del Canal RCN

Las reacciones no tardaron en aparecer, con mensajes de los internautas que apoyan a Karina: “En resumen, todo fue planeado para la polémica”; “Karina dándonos clases de que no hay que ser amigos sino compañeros de empleo”; “bueno, ya sabemos que todo fue por trabajo nada más, que la amistad nunca existió”, entre otros.

Esto se conoce del reencuentro

El encargado de confirmar el reencuentro fue Cris Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

De acuerdo con Cris Pasquel, uno de los concursantes de la segunda temporada, “ella fue la que tomó la vocería y dijo: ‘Muchachos, el reality ya pasó. Dejemos tanta pendejada, dejemos tanta vaina’”.

Solo después de que los exconcursantes empezaron a compartir videos y chistes sobre la convivencia en el pasado, se propuso la idea de una integración fuera del set televisivo.

El presentador y creador de contenido así lo confirmó en sus redes sociales - crédito @emfuror_/IG

El propio Pasquel reveló que el grupo permaneció inactivo tras el programa, pues consideró que nadie había escrito durante meses: “Nosotros tenemos un grupo de La casa de los famosos con otros participantes y nadie hablaba por ahí. Absolutamente nadie”.

Según el creador de contenido y presentador, la paisa propuso todo con el objetivo de dejar atrás todo lo que pasó en la competencia.

“Hagamos una integración. Pillémonos todos, cuadremos una fecha, un lugar de Colombia, hagamos una integración, pero si ustedes ya dejaron ese reality atrás, porque ya no quiero tener conflictos con nadie, todo mundo arregló sus conflictos internos”.