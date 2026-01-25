Gustavo Petro respondió a Mario Hernández por críticas al impuesto al patrimonio: “Asalto es impedir que no alcance el sueldo”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó a Mario Hernández, empresario colombiano - crédito Presidencia de la República/Captura de Pantalla Instagram

El empresario y candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, Mario Hernández, cuestiono al presidentes Gustavo Petro por el nuevo impuesto al patrimonio del 5%, calificando como “un asalto”.

Por este motivo, el presidente de Colombia respondió al empresario a través de su cuenta de X, en el que afirmó que “los grandes capitales” consideran que los impuestos son un “asalto”.

Para el jefe de Estado, un “asalto” consiste en dificultar que las personas tengan un sueldo suficiente para cubrir la canasta básica familiar.

“Siempre los grandes capitales han pensado que pagar impuestos es un asalto. Asalto es impedir que el trabajador no le alcance el sueldo para pagar la canasta mínima familiar para vivir”, señaló Gustavo Petro.

Además, indicó que el “verdadero atentado” contra los colombianos es acabar con el “salario vital”, decretado en diciembre de 2025 por el presidente Petro.

“Un verdadero atentado contra la vida de las y los colombianos fraguan quienes, en lugares cerrados, tratan de acabar con el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirmó que los “grandes ricos” no pagan impuestos, y que esa es la razón, según el jefe de Estado, por la que buscan derogar el decreto de emergencia económica.

El mandatario colombiano acusó al candidato al Senado y empresario de “ganar” a costa de “arruinar la vida familiar” de los trabajadores.

“Grandes ricos que no pagan impuestos y por eso quieren derogar el decreto tributario, mientras quieren ganar es a punta de arruinar la vida familiar de la gente que trabaja”, señaló el presidente Petro.

¿Qué dijo Mario Hernández?

El empresario colombiano Mario Hernández expresó un fuerte rechazo al nuevo impuesto al patrimonio del 5% promovido por el Gobierno de Gustavo Petro, al describirlo como “un asalto”.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, Hernández expresó su preocupación por el efecto de este tributo sobre los patrimonios elevados y advirtió sobre los posibles impactos económicos y legales que podría acarrear su entrada en vigor.

Hernández, fundador de la firma de marroquinería que lleva su nombre y quien ha anticipado su intención de buscar una curul en el Senado con el Centro Democrático, se sumó a otros representantes del sector privado que han mostrado su desacuerdo con el decreto expedido tras la declaración de emergencia económica.

Para él, el incremento del impuesto envía un mensaje negativo a los inversionistas y aumenta la percepción de inestabilidad jurídica en Colombia.

La nueva norma, que establece una tasa máxima del 5% sobre el patrimonio, tiene como objetivo respaldar el gasto social y reducir el déficit fiscal, que las proyecciones oficiales sitúan en 6,5% del PIB para 2026.

La decisión ha generado amplio debate, tanto por su magnitud como por el procedimiento utilizado para aprobarla, después de que el Congreso expresara reservas al respecto.

Según datos de Bloomberg Línea, la tasa del 5% representa un aumento considerable frente al esquema anterior, que fijaba el gravamen en 1,5%, y coloca a Colombia en la cima mundial en este tipo de impuesto, por encima de países europeos como Noruega, Suiza y España.

El decreto determina que el cobro se aplicará de manera progresiva a partir de patrimonios de 2.000 millones de pesos, llegando al 5% para fortunas superiores a 100.000 millones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la medida afectaría solo a un 0,8% de los contribuyentes, enfocado en quienes poseen los patrimonios más altos del país.

Cifras oficiales estiman que 105.332 personas estarían sujetas a este impuesto, aunque únicamente 66 quedarían gravadas con la tasa más elevada.

Con la aplicación total de la medida, el Gobierno prevé recaudar cerca de 4 billones de pesos adicionales en 2026, más del doble de lo conseguido el año previo.

La administración nacional sostiene que el impuesto es una herramienta de equidad fiscal. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y partícipe de la primera reforma tributaria del actual Gobierno, argumenta que los patrimonios más grandes deben aportar más, dado que las rentas de capital suelen estar subestimadas.