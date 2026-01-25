Colombia

Gustavo Petro pidió a la Fiscalía investigar supuestos crímenes por incumplimientos en el sistema de salud: “Es altamente riesgoso”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Estado ha entregado los recursos necesarios para asegurar el derecho a la salud

Gustavo Petro cuestionó el modelo
la salud en Colombia a través de su cuenta de X - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, a través de su cuenta de X, “priorizar” una investigación contra el sistema de salud en Colombia por “posibles crímenes cometidos contra el pueblo”.

Argumentó que la Constitución de 1991 garantiza el derecho a la salud para toda la población y afirmó que el Estado ha entregado los recursos necesarios para asegurar este derecho.

“Si es que la Constitución de 1991, que ordena el derecho a la salud de todos y todas las colombianas, prevalece en una democracia bajo bombardeo diario, le solicito a la fiscal general de la Nación priorizar toda la investigación penal sobre posibles crímenes cometidos contra el pueblo de Colombia, al desatender sus obligaciones contractuales con el estado que ha girado todos los recursos, como nunca antes, para que exista más salud y vida en el pueblo de Colombia (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Para el mandatario colombiano, la importación de medicamentos y los intermediarios financieros son riesgosos para los ciudadanos colombianos.

“El sistema sanitario basado en intermediarios financieros y el monopolio de la importación de medicamentos es altamente riesgoso para la vida de los seres humanos en Colombia (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro aseguró que la
la importación de medicamentos y los intermediarios financieros son riesgosos para los ciudadanos colombianos - crédito @petrogustavo/X

Por estas declaraciones, el exministro de Salud Alejandro Gaviria afirmó que cualquier “investigación seria” dejaría al descubierto los supuestos entramados de corrupción de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

“Cualquier investigación seria dejaría al descubierto la corrupción de las EPS intervenidas, el clientelismo de los equipos territoriales, el mal uso de recursos en proyectos de infraestructura en salud y el abandono de los pacientes. Ojalá se diera (sic)“, afirmó el también exministro de Educación.

Alejandro Gaviria afirmó que cualquier
"investigación seria" dejaría al descubierto los supuestos entramados de corrupción de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional - crédito @agaviriau/X

Horas antes, el presidente Gustavo Petro afirmó que la salud es “fundamental para la vida y la existencia” y señaló que, según su visión, requiere una mayor unión de la humanidad.

“Creo que la salud de la humanidad, que es fundamental para la vida y la existencia, deben ser el mayor esfuerzo de ayuda entre Estados y pueblos de la humanidad unida (sic)“, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano insistió en su cuenta de X que “La vida es lo primero. El fundamento de la especie humana es la vida y la ayuda (sic)”.

Gustavo Petro afirmó que la
la salud es "fundamental para la vida y la existencia" y señaló que, según su visión, requiere una mayor unión de la humanidad - crédito @petrogustavo/X

Solicitud de Gustavo Petro

La apreciación del peso colombiano durante 2026 lo posicionó como la moneda con mejor desempeño entre los mercados emergentes, lo que generó tensiones entre el Gobierno y el sector farmacéutico.

El presidente Gustavo Petro instó a que esta revaluación se traduzca de inmediato en una baja de los precios de los medicamentos que dependen de insumos importados.

El presidente Petro advirtió que cualquier incremento injustificado podría considerarse especulación e indicó que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos debía analizar el efecto de la nueva cotización del peso sobre los costos en la industria.

Gustavo Petro instó a que
esta revaluación se traduzca de inmediato en una baja de los precios de los medicamentos que dependen de insumos importados - crédito Joel González/Presidencia de la República

El mandatario argumentó que la reciente caída del dólar, que llegó a cotizarse cerca de $3.630 tras haber cerrado 2025 entre $3.700 y $3.800, debería aliviar la presión sobre los precios finales que afrontan tanto el sistema de salud como los usuarios.

Gustavo Petro enfatizó en sus declaraciones públicas la necesidad de que la fortaleza de la moneda local se refleje en una reducción de los valores de los medicamentos, e insistió en la importancia de una intervención estatal si se detectan distorsiones que dificulten el acceso a productos esenciales.

No obstante, representantes de la industria farmacéutica respondieron con precaución. Los gremios del sector señalaron que, aunque la revaluación del peso puede reducir ciertos costos vinculados a la importación de materias primas, persisten dificultades estructurales que afectan la viabilidad de la producción nacional y el abastecimiento de medicamentos en el país.

Gustavo PetroFiscalíaSalud en ColombiaCrisis de la saludMinisterio de SaludSistema de salud en ColombiaColombia-Noticias

