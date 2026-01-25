Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

La cancelación imprevista de su reserva hotelera en Medellín obligó al viajero a buscar alternativas en Cali para asistir al evento musical - crédito AFP/Captura de Video Tiktok

El fuerte incremento de los precios del hospedaje en Medellín durante el concierto del puertorriqueño Bad Bunny, que adelanta su gira denominada Debí Tirar Más Fotos World Tour, llevó a numerosos turistas internacionales a buscar alternativas poco convencionales, como alojarse en Cali y volar solo para asistir al evento.

En redes sociales se conocieron testimonios que resaltan cómo, incluso sumando vuelos y traslados, esta opción resultó notablemente más económica que hospedarse en la capital antioqueña durante los días del evento.

Uno de los relatos centrales describe el caso de un turista extranjero que, aunque tenía reservada una vivienda en Medellín con tres meses de antelación, recibió una cancelación inesperada alegando un problema en el inmueble, según lo contó el turista al influencer Mango Viche.

La viralidad del caso creció tras difundirse por el creador de contenido Mango Viche, quien ayudó al visitante a conseguir alojamiento en Cali - crédito @mangovichecali/TikTok

De acuerdo con el creador de contenido, el viajero ya había pagado 1.500 dólares por medio de una oficina de arriendos, no a través de plataformas digitales, y se enfrentó a la falta de alternativas viables en Medellín cuando se aproximaba el evento.

“El señor es un seguidor mío que decidió comprar boletas para Bad Bunny. Hace su reserva y todo lo normal; sin embargo, se la cancelaron hace una semana, por lo que andaba buscando otras alternativas, pero no encontraba”, explicó el influencer a El Tiempo.

Ante la imposibilidad de encontrar alojamiento en Medellín y con la promesa de asistir al espectáculo junto a su hija, este turista acudió al influencer en búsqueda de soluciones para que su hospedaje fuera en Cali.

El caso refleja cómo la demanda extraordinaria por eventos masivos, como el concierto de Bad Bunny, dispara los precios en ciudades turísticas - crédito EFE

El influencer gestionó un apartamento para tres personas en La Flora, al norte de la capital vallecaucana, por dos millones de pesos para ese fin de semana. El turista aceptó la oferta de inmediato, ya que el importe seguía siendo menor incluso añadiendo vuelos y desplazamientos adicionales.

“Me puse a hablar con unos amigos, y uno de ellos me dice: ‘Parce, hay este apartamento, es de mi casa, amueblado, pues es un medio apartamentico ahí, la verdad, no tiene mucho, que vale dos millones de pesos’. Y yo dije: Uy, ese poco de plata (...) Cuando le comento (al seguidor), me dijo: ‘¡Dale, de una, lo tomo!’, y me comentó que con vuelos le sale mucho más barato venir a Cali a hospedarse”, explicó.

Alojamiento del turista

La dinámica adoptada fue sencilla pero operativa: llegar el viernes 23 de enero a Cali, volar el sábado 24 de enero para acudir al concierto de Bad Bunny en Medellín, disfrutar la vida nocturna tras el evento, volar de regreso a Cali en el primer vuelo del domingo 25 de enero y descansar antes de volver a su país, que está programado para el lunes 26 de enero.

El turista pagó dos millones de pesos colombianos por un apartamento en Cali, mientras que en Medellín las tarifas llegaban hasta 25 millones - crédito Booking

Según señaló Mango Viche a El Tiempo, esta ruta permitía disfrutar tanto de la “rumba” caleña como de los atractivos culturales locales, al tiempo que se evitaban los elevados precios de alojamiento en Medellín.

La diferencia de costos fue determinante en la toma de decisiones. Mago Biche manifestó que su seguidor le comentó sobre las tarifas de alojamiento en Medellín, las cuales llegaban a ubicarse entre 20 y 25 millones de pesos por el fin de semana, “o incluso muchísimo más”.

“Parce, ¿usted puede creer que una persona haga eso? Que porque en Medellín está imposible, que le sale más barato dar toda esa vuelta que lo que vale Medellín, parce, ¿qué es lo que pasa?”, expresó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Además de evitar las tarifas exorbitantes de Medellín, el viajero aprovechó la oferta cultural de Cali antes de regresar a su país - crédito Alcaldía de Cali

Otros casos

Incluso, el creador de contenido enfatizó que el caso del turista extranjero no se trata de un hecho aislado.

En una transmisión en vivo en la plataforma digital, Mango Viche compartió la experiencia de otro viajero que debía asistir a un viaje de negocios en El Poblado (Medellín, Colombia), y decidió alojarse en Cali y desplazarse el día del compromiso, como estrategia para evitar los altos costos.

El creador de contenido indicó que varias personas, ya sea por eventos o por motivos laborales, han recurrido a esta solución ante el encarecimiento del hospedaje en la capital antioqueña.

Además del beneficio económico, el influencer caleño indicó que estos turistas aprovecharon su estancia en la Sucursal del Cielo para explorar los destinos turísticos, transformando inicialmente una complicación logística en una oportunidad para ampliar su experiencia turística.

“Ellos van a llegar a una zona tranquila y chévere (La Flora) y pueden llegar a cualquier hora. Además, van a aprovechar para rumbear en Cali, ir a la ‘Calle de la salsa’ y al otro día se van para el aeropuerto”, puntualizó.