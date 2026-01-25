César Gaviria acusó al presidente Gustavo Petro de adelantar una “guerra sin cuartel” contra Antioquia

El jefe del Partido Liberal afirmó que el Gobierno nacional ha puesto en entredicho el desarrollo histórico y económico de Antioquia - crédito Luisa González/REUTERS y Juan Páez/Colprensa

El expresidente de la República y actual jefe del Partido Liberaln César Gaviria Trujillo, emitió un extenso pronunciamiento en el que acusó al presidente Gustavo Petro de mantener una confrontación permanente con el departamento de Antioquia, a través de señalamientos, decisiones administrativas y posturas políticas que, según afirmó, afectan tanto a la institucionalidad regional como a distintos sectores de la sociedad antioqueña.

En su declaración pública, Gaviria sostuvo que desde el inicio del actual Gobierno se ha configurado una relación marcada por el conflicto entre la Presidencia de la República y Antioquia, caracterizada —de acuerdo con su denuncia— por discursos estigmatizantes y por actuaciones del Ejecutivo que impactan proyectos estratégicos, procesos de autonomía regional y el reconocimiento del desarrollo histórico del departamento.

El exmandatario señaló que estas actuaciones no se limitan a discrepancias políticas habituales entre niveles de gobierno, sino que, en su criterio, representan una confrontación directa contra elementos que hacen parte de la identidad cultural, económica y social de Antioquia.

Señalamientos contra la identidad y la dirigencia regional

Gaviria señaló que el presidente ha cuestionado a líderes políticos, empresariales y cívicos del departamento, como al gobernador Julián Andrés Rendón - crédito Colprensa

En su pronunciamiento, Gaviria afirmó que “desde la posesión del presidente Gustavo Petro, objeto de una serie de críticas, estigmatizaciones y controversias provenientes del centro del poder nacional, liderados directamente por el mismo Petro; no son solo debates políticos o diferencias administrativas; son verdaderos ataques al corazón de la identidad y el desarrollo antioqueño”.

El jefe liberal sostuvo que este tipo de mensajes se reflejan en intervenciones públicas del presidente, en las que —según Gaviria— se cuestionan rasgos culturales y valores asociados históricamente a la sociedad antioqueña. En ese sentido, agregó que “se sienten cuando el propio presidente, la figura que debería unir a la nación, lanza dardos envenenados contra el conjunto de rasgos de carácter, valores y comportamientos que definen la identidad cultural de los antioqueños”.

Gaviria fue más allá al señalar que estas posturas se han traducido en referencias directas a líderes políticos, empresariales y sociales del departamento. De acuerdo con su declaración, Petro ha realizado “señalamientos a líderes locales y empresariales —calificándolos de ‘fascistas’ o de representar un pasado de ‘gobernanza paramilitar’— hasta la insinuación de que el desarrollo regional antioqueño no es más que el resultado de élites cuestionables”.

Según el exmandatario, estas afirmaciones han impactado al empresariado, la academia y los líderes cívicos de Antioquia, sectores que —en sus palabras— han visto cómo sus aportes al desarrollo regional son objeto de cuestionamientos y sospechas desde el nivel central del poder.

Proyectos de infraestructura y decisiones del Gobierno nacional

Gaviria mencionó controversias en torno a grandes proyectos de infraestructura vial, portuaria y minera en el departamento - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Otro de los ejes centrales de la denuncia de Gaviria está relacionado con proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo regional. El expresidente afirmó que la postura del Gobierno nacional se ha concentrado en cuestionamientos a obras viales, portuarias y de gran minería, así como en acusaciones sobre la financiación y los beneficiarios de estas iniciativas.

Entre los casos mencionados se encuentra la autonomía minera del departamento de Antioquia, vigente desde 2001, que —según Gaviria— ha sido objeto de controversias impulsadas desde el Ejecutivo. También hizo referencia al Túnel del Toyo, proyecto en el que, de acuerdo con su denuncia, la Nación habría desistido de aportar los recursos faltantes, estimados en cerca de $660.000 millones, correspondientes al tramo que conecta el túnel con el municipio de Santa Fe de Antioquia.

El pronunciamiento también incluye observaciones sobre las vías de Cuarta Generación (4G). Gaviria indicó que existen obras pendientes en corredores como Pacífico 1 y otros puntos críticos, las cuales —según señaló— han quedado sin definición debido a la falta de asignación presupuestal por parte del Gobierno Nacional.

En el ámbito urbano, el exmandatario mencionó el proyecto del Metro Ligero de la 80 en Medellín, el cual, afirmó, ha enfrentado dificultades asociadas a retrasos o incumplimientos en los compromisos de cofinanciación del nivel central.

Gaviria afirmó que el mandatario ha vinculado expresiones culturales antioqueñas con la violencia y el narcotráfico - crédito Iván Valencia/AP

Gaviria también denunció obstáculos administrativos y presupuestales para la realización de una consulta popular en la que los ciudadanos del oriente antioqueño puedan decidir sobre la creación del área metropolitana del valle de Rionegro. Según explicó, estas trabas se materializaron mediante la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar los recursos necesarios a la Registraduría Nacional para organizar la jornada electoral.

En el plano discursivo, el expresidente señaló que “el presidente Petro fiel a su discurso de ‘lucha de clases’ donde se esfuerza por generar odio y resentimiento entre diferentes clases sociales, ha atacado además con especial virulencia la filosofía detrás de la financiación de las obras”, particularmente en relación con las vías 4G en Antioquia.

De acuerdo con Gaviria, el mandatario ha sostenido que este tipo de inversiones benefician exclusivamente a sectores de altos ingresos en Medellín, una afirmación que, según indicó, ha sido reiterada en referencias al barrio El Poblado y a la valorización de predios sin el correspondiente pago de contribuciones.

El exmandatario también cuestionó declaraciones en las que el presidente habría vinculado expresiones culturales de Antioquia con la violencia y el narcotráfico. En ese contexto, citó afirmaciones sobre la denominada “Cultura del fascio” y expresiones en las que, según Gaviria, se generaliza sobre la sociedad antioqueña.