César Gaviria le dio consejos a Gustavo Petro para su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca: “Deje atrás esa actitud”

El jefe del Partido Liberal pide que en la reunión deje de lado disputas ideológicas para centrarse en iniciativas conjuntas sobre narcotráfico y fortalecer la relación bilateral con Washington

César Gaviria pidió a Petro
César Gaviria pidió a Petro que la reunión con Trump siente las bases de una estrategia integral y cooperativa con Estados Unidos - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia/Reuters

El 3 de febrero de 2026 se llevará a cabo el primer encuentro presencial entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en aras de superar la crisis diplomática que enfrentan ambas naciones.

Dicha reunión, que se realizará en la Casa Blanca en Washington, ha generado todo tipo de expectativas en la clase política colombiana.

César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia entre 1990 y 1994, envió una extensa carta al jefe de Estado sudamericano en la que enfatiza la necesidad de que este encuentro marque “una estrategia integral y cooperativa” para Colombia, alejándose de enfoques ideológicos y tensiones surgidas en el pasado con el político norteamericano.

En una misiva revelada por Caracol Radio, el director del Partido Liberal Colombiano le recomendó que su conversación con Trump no debe convertirse en una confrontación personal ni en un debate de narrativas ideológicas, sino que debe garantizar los intereses de la nación.

El expresidente liberal instó a
El expresidente liberal instó a evitar confrontaciones personales o ideológicas durante la cita programada en la Casa Blanca - crédito EFE

“Dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, expresó Gaviria en la misiva revelada por el citado medio de comunicación.

Relaciones comerciales

Así mismo, el líder liberal alertó sobre el riesgo de incluir reclamos sobre el déficit comercial con China en la agenda con la Casa Blanca, al considerar que Estados Unidos continúa siendo el mayor socio comercial de Colombia.

Resulta difícil aceptar que el argumento acerca de nuestro déficit comercial con China pueda tener alguna utilidad en una charla con el presidente de Estados Unidos. Es solo contraproducente y dañino (...) la idea de ir a la Casa Blanca a plantear ese argumento sobre nuestras relaciones comerciales con China; no le traerá ningún beneficio a Colombia”, recalcó.

Gaviria desaconsejó llevar a la
Gaviria desaconsejó llevar a la mesa con Trump reclamos sobre el déficit comercial de Colombia con China por sus efectos contraproducentes - crédito Presidencia de Colombia/Pexels

También recordó que, aunque la diversificación comercial puede ser positiva, su instrumentación no debe responder a discursos ideológicos ni alejar al país de sus intereses fundamentales.

“En la reunión se debe garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de Estados Unidos”, complementó.

Narcotráfico

De igual manera, el expresidente Gaviria mencionó que la cita de Petro en la Casa Blanca debe ser la oportunidad de exponer la estrategia enfocada en la lucha contra el narcotráfico.

De hecho, en la misiva, el director del liberalismo propuso reorientar la lucha hacia la interdicción de grandes laboratorios y el combate al lavado de activos, criticando los vacíos que ha dejado la política de ‘Paz Total’ en determinadas zonas del país.

La cooperación antinarcóticos figura como
La cooperación antinarcóticos figura como eje de la agenda, con la propuesta de una estrategia integral y verificable contra el narcotráfico, según Gaviria - crédito AFP

La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, declaró.

Caso Venezuela

De otro lado, César Gaviria lanzó una advertencia al presidente colombiano sobre la coyuntura de Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero de 2026. En la carta, sostuvo que la política del Gobierno colombiano frente al país vecino debe subordinar cuestiones ideológicas a la prioridad superior de reconstruir y fortalecer el vínculo con Estados Unidos.

“Usted cuenta con la experiencia necesaria para comprender que, en la actual coyuntura, la política frente a Venezuela no puede regirse por las lógicas del pasado (...) hoy resulta imperativo que su política frente a Caracas relegue lo ideológico a un segundo plano y se subordine a un objetivo superior: la necesidad de reconstruir y mejorar la relación con Estados Unidos”, expresó.

Gaviria advirtió que la política
Gaviria advirtió que la política de Colombia hacia Venezuela debe priorizar la relación con Estados Unidos sobre intereses ideológicos - crédito Presidencia de la República

Por último, advirtió sobre la percepción generada por la afinidad del Gobierno colombiano con Nicolás Maduro durante su mandato, e instó a privilegiar resultados concretos para estabilizar los lazos con Estados Unidos, reiterando la necesidad de rehabilitar la confianza bilateral sin caer en confrontaciones innecesarias.

“La diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional”, puntualizó.

