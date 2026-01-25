Cayó alias Julito tras feminicidio de su exnovia en Bucaramanga, el menor también es investigado por varios homicidios en Floridablanca

Adolescente aprehendido por asesinato y sicariatos en Santander - crédito Policía Nacional/Montaje Infobae

Alias Julito, fue aprehendido el sábado 24 de enero, tras el asesinato de su exnovia, Cynthia Valeria Espitia Argüello, también de 17 años, en el barrio San Miguel de Bucaramanga.

El crimen, cometido el 20 de enero de 2026, ocurrió después de que la joven decidiera terminar la relación sentimental, que el joven no aceptó.

Según la investigación, alias Julito, acompañado por dos cómplices en motocicleta, interceptó a Cynthia y a dos amigas, y sin mediar palabra disparó varias veces contra ellas.

Cynthia Valeria falleció en un centro médico, mientras que sus acompañantes sobrevivieron con algunas heridas.

Cynthia Valeria Espitia Argüello perdió la vida tras un ataque perpetrado por dos sujetos en motocicleta - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

La Policía Metropolitana de Bucaramanga ya tenía en la mira a alias Julito, investigado por su presunta relación con varios sicariatos cometidos en la ciudad y Floridablanca desde 2025.

Su fotografía, tras una aprehensión previa, circuló en redes sociales y generó indignación, lo que impulsó un cerco de búsqueda articulado entre investigadores judiciales, unidades de Infancia y Adolescencia y el grupo Goes.

La localización del menor se logró en una finca rural de Lebrija, cerca del aeropuerto Palonegro, donde se ocultaba. El seguimiento incluyó sobrevuelos con dron y el análisis de videos enviados por el sospechoso a familiares, permitiendo así su aprehensión por orden judicial relacionada con un homicidio anterior.

Hoy, alias Julito permanece bajo custodia de un juez de menores, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en otros hechos violentos.

Esto dijeron las autoridades sobre alias Julito

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, lo identificó como un actor criminal relevante dentro de un grupo delincuencial.

Alias Julito es sospechoso de varios homicidios en Bucaramanga y Floridablanca en 2025 - crédito Shutterstock

“Se logró establecer que el sujeto que participó en estos hechos es un delincuente reconocido del municipio de Floridablanca, menor de edad, que ha participado en varios hechos de sicariato tanto en Bucaramanga como en Floridablanca. Es uno de los que más ha venido afectando la seguridad de ese municipio y lo tenemos inmerso en varias investigaciones”, explicó el oficial.

La familia de la víctima pide justicia: “Si no le iba a matar los hermanos”

El caso ha puesto en evidencia el drama personal y familiar de la víctima. Una allegada relató que, tras el encarcelamiento de su padre en diciembre de 2024 y la muerte de su madre en febrero de 2025, Cynthia y sus hermanos quedaron solos y enfrentaron serias dificultades económicas.

“Usted se puede imaginar cómo sería la vida de esos cuatro muchachos que quedaron solos”, relató, describiendo una vida de precariedades, trabajos informales y rifas para subsistir.

La familiar aseguró que Valeria vivía bajo amenazas constantes de alias Julito.

“Tenía que irse con él porque si no le iba a matar a los hermanos”, afirmó. La joven debió mudarse, aislarse y reducir su comunicación. Incluso, durante un tiempo en el que estuvo desaparecida, la familia sospecha que el agresor controlaba su celular.

Aprehendido menor de 17 años señalado de múltiples crímenes, incluido el homicidio de su exnovia en Bucaramanga - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Las intimidaciones se extendieron también hacia los allegados, quienes recibieron mensajes de amenaza. Actualmente, los familiares de Cynthia Valeria reclaman protección y justicia.

La Policía Metropolitana ha anunciado una rueda de prensa para el lunes 26 de enero de 2026, donde se entregarán más detalles sobre este caso que ha conmocionado a la ciudad y vuelto a poner en primer plano la violencia juvenil y el fenómeno del sicariato en la región.

Hallaron sin vida a mujer en su vivienda en San Gil

El hallazgo del cuerpo sin vida de Lía Triana Badillo, de 38 años, conmocionó la noche del sábado 24 de enero de 2026 al barrio Villa Olímpica, en San Gil, Santander.

La prolongada ausencia y el silencio de su teléfono preocuparon a sus familiares, quienes decidieron acudir a su vivienda en la calle 13 con carrera 21. Al ingresar, descubrieron que la mujer no tenía signos vitales.

La Policía Nacional y la Sijin realizaron las diligencias de rigor y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal. Hasta el momento, las causas del fallecimiento permanecen bajo investigación.