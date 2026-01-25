Bogotá está entre las ciudades con peor tráfico del mundo; hay otras 4 capitales colombianas en el ranking

La congestión vial en las grandes ciudades del mundo se profundizó en 2025, según el TomTom Traffic Index - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En las grandes ciudades del mundo, moverse se convirtió en una prueba diaria de paciencia. En 2025, esa realidad volvió a quedar en evidencia con un dato contundente, la congestión vial no solo persiste, sino que se profundiza en los principales centros urbanos. El último informe TomTom Traffic Index 2025 confirmó que, pese a los avances tecnológicos y los discursos sobre movilidad sostenible, millones de personas siguen perdiendo horas valiosas atrapadas en el tráfico.

El informe, que analizó información de millones de vehículos conectados en cientos de ciudades, ubicó a Ciudad de México y Bengaluru, en India, como las urbes con mayor congestión del planeta. En ambas, la velocidad promedio no supera los 17 kilómetros por hora y los conductores pueden perder hasta 184 horas al año en trancones. Un escenario que retrata el peso creciente de la movilidad urbana mal resuelta.

Ciudad de México y Bengaluru lideran el ranking de ciudades con mayor congestión vial global, con velocidades promedios de apenas 17 km/h - crédito Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Colombia no es ajena a este panorama. Cuatro de sus principales ciudades lograron colarse entre las más congestionadas del mundo, una señal de alerta para la planificación urbana y el transporte público. Bogotá encabeza la lista nacional y se posiciona en el séptimo lugar global, con cifras que reflejan la magnitud del problema en la capital.

Según el índice, en Bogotá la velocidad promedio de desplazamiento fue de apenas 18,9 kilómetros por hora. En hora pico, recorrer 4,7 kilómetros puede tomar 15 minutos, y al cierre del año un conductor promedio perdió alrededor de 153 horas atrapado en el tráfico. Aunque el crecimiento del parque automotor sigue siendo un factor clave, las autoridades locales coinciden en que el mayor detonante de la congestión reciente ha sido la simultaneidad de obras.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la ciudad llegó a tener cerca de 1.200 frentes de obra activos. Proyectos de gran envergadura como el Metro de Bogotá y la troncal de TransMilenio por la avenida 68 han reducido carriles, desviado flujos y puesto a prueba la capacidad de adaptación del sistema vial. El impacto es visible, trayectos cotidianos que antes tomaban minutos hoy pueden duplicar o triplicar su duración.

Bogotá se ubica en el séptimo lugar mundial en el índice de congestión, con una velocidad promedio de 18,9 km/h y 153 horas perdidas al año - crédito Gobernación de Cundinamarca

Medellín también aparece en el ranking, ocupando el puesto once a nivel mundial. La capital antioqueña registró una velocidad promedio de 20,7 kilómetros por hora y una pérdida anual de 153 horas por persona en congestión. Aunque sus cifras son ligeramente mejores que las de Bogotá, el problema sigue siendo estructural.

En esta ciudad, la obra del Metro de la 80 marca el pulso de la movilidad. El proyecto, concebido para fortalecer la red férrea del Valle de Aburrá y disminuir la dependencia del vehículo particular, generó afectaciones temporales en la circulación. Para las autoridades locales, el desafío es lograr que el sacrificio presente se traduzca en beneficios sostenibles a mediano y largo plazo.

Más al suroccidente del país, Cali ocupa otro lugar destacado en el listado de TomTom. En la capital del Valle del Cauca, los conductores pierden en promedio 138 horas al año en trancones, con una velocidad media de 20,6 kilómetros por hora. El panorama se vuelve más complejo si se tiene en cuenta la incertidumbre que rodea al proyecto del tren de cercanías, una apuesta clave para transformar el transporte público de la ciudad.

Medellín ocupa el puesto 11 a nivel mundial en congestión vial, con una velocidad promedio de 20,7 km/h y 153 horas perdidas por conductor al año - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín

La iniciativa, que busca conectar el sur de Cali con el centro urbano, permanece en pausa debido a la no aprobación de las vigencias futuras por parte del Gobierno, en el marco de la Ley de Garantías Electorales. Mientras tanto, la congestión sigue siendo parte del día a día para miles de caleños.

Barranquilla completa el grupo de ciudades colombianas dentro del ranking. Aunque su dinámica urbana es distinta, la capital del Atlántico presenta una de las velocidades promedio más bajas del listado, 16,4 kilómetros por hora. En total, sus habitantes pierden cerca de 126 horas al año en el tráfico, aunque en hora pico pueden recorrer hasta 5,2 kilómetros en 15 minutos, una cifra que refleja una movilidad desigual según los corredores viales.