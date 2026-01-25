Colombia

Bogotá está entre las ciudades con peor tráfico del mundo; hay otras 4 capitales colombianas en el ranking

Con desplazamientos cada vez más lentos y jornadas atrapadas en trancones, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla quedaron retratadas en el más reciente ranking mundial de tráfico

Guardar
La congestión vial en las
La congestión vial en las grandes ciudades del mundo se profundizó en 2025, según el TomTom Traffic Index - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En las grandes ciudades del mundo, moverse se convirtió en una prueba diaria de paciencia. En 2025, esa realidad volvió a quedar en evidencia con un dato contundente, la congestión vial no solo persiste, sino que se profundiza en los principales centros urbanos. El último informe TomTom Traffic Index 2025 confirmó que, pese a los avances tecnológicos y los discursos sobre movilidad sostenible, millones de personas siguen perdiendo horas valiosas atrapadas en el tráfico.

El informe, que analizó información de millones de vehículos conectados en cientos de ciudades, ubicó a Ciudad de México y Bengaluru, en India, como las urbes con mayor congestión del planeta. En ambas, la velocidad promedio no supera los 17 kilómetros por hora y los conductores pueden perder hasta 184 horas al año en trancones. Un escenario que retrata el peso creciente de la movilidad urbana mal resuelta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ciudad de México y Bengaluru
Ciudad de México y Bengaluru lideran el ranking de ciudades con mayor congestión vial global, con velocidades promedios de apenas 17 km/h - crédito Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Colombia no es ajena a este panorama. Cuatro de sus principales ciudades lograron colarse entre las más congestionadas del mundo, una señal de alerta para la planificación urbana y el transporte público. Bogotá encabeza la lista nacional y se posiciona en el séptimo lugar global, con cifras que reflejan la magnitud del problema en la capital.

Según el índice, en Bogotá la velocidad promedio de desplazamiento fue de apenas 18,9 kilómetros por hora. En hora pico, recorrer 4,7 kilómetros puede tomar 15 minutos, y al cierre del año un conductor promedio perdió alrededor de 153 horas atrapado en el tráfico. Aunque el crecimiento del parque automotor sigue siendo un factor clave, las autoridades locales coinciden en que el mayor detonante de la congestión reciente ha sido la simultaneidad de obras.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la ciudad llegó a tener cerca de 1.200 frentes de obra activos. Proyectos de gran envergadura como el Metro de Bogotá y la troncal de TransMilenio por la avenida 68 han reducido carriles, desviado flujos y puesto a prueba la capacidad de adaptación del sistema vial. El impacto es visible, trayectos cotidianos que antes tomaban minutos hoy pueden duplicar o triplicar su duración.

Bogotá se ubica en el
Bogotá se ubica en el séptimo lugar mundial en el índice de congestión, con una velocidad promedio de 18,9 km/h y 153 horas perdidas al año - crédito Gobernación de Cundinamarca

Medellín también aparece en el ranking, ocupando el puesto once a nivel mundial. La capital antioqueña registró una velocidad promedio de 20,7 kilómetros por hora y una pérdida anual de 153 horas por persona en congestión. Aunque sus cifras son ligeramente mejores que las de Bogotá, el problema sigue siendo estructural.

En esta ciudad, la obra del Metro de la 80 marca el pulso de la movilidad. El proyecto, concebido para fortalecer la red férrea del Valle de Aburrá y disminuir la dependencia del vehículo particular, generó afectaciones temporales en la circulación. Para las autoridades locales, el desafío es lograr que el sacrificio presente se traduzca en beneficios sostenibles a mediano y largo plazo.

Más al suroccidente del país, Cali ocupa otro lugar destacado en el listado de TomTom. En la capital del Valle del Cauca, los conductores pierden en promedio 138 horas al año en trancones, con una velocidad media de 20,6 kilómetros por hora. El panorama se vuelve más complejo si se tiene en cuenta la incertidumbre que rodea al proyecto del tren de cercanías, una apuesta clave para transformar el transporte público de la ciudad.

Medellín ocupa el puesto 11
Medellín ocupa el puesto 11 a nivel mundial en congestión vial, con una velocidad promedio de 20,7 km/h y 153 horas perdidas por conductor al año - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín

La iniciativa, que busca conectar el sur de Cali con el centro urbano, permanece en pausa debido a la no aprobación de las vigencias futuras por parte del Gobierno, en el marco de la Ley de Garantías Electorales. Mientras tanto, la congestión sigue siendo parte del día a día para miles de caleños.

Barranquilla completa el grupo de ciudades colombianas dentro del ranking. Aunque su dinámica urbana es distinta, la capital del Atlántico presenta una de las velocidades promedio más bajas del listado, 16,4 kilómetros por hora. En total, sus habitantes pierden cerca de 126 horas al año en el tráfico, aunque en hora pico pueden recorrer hasta 5,2 kilómetros en 15 minutos, una cifra que refleja una movilidad desigual según los corredores viales.

Temas Relacionados

Tráfico en ColombiaMovilidad en ColombiaBogotáMedellínCaliTranconesBarranquillaTomTom Traffic IndexColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; siga minuto a minuto de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Con programa energético en el Caribe, llegarán $40.000 menos en la factura: ministro de Minas habló del ahorro que llega a los hogares

El plan contempla la sustitución de neveras, congeladores y aires acondicionados antiguos por equipos de mayor eficiencia, con impacto directo en el valor de la factura eléctrica

Con programa energético en el

Presidente de Llaneros se molestó porque Leonel Álvarez trató de “potrero” el estadio de Villavicencio: así le respondió

El equipo Leopardo empezó perdiendo en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé durante la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Presidente de Llaneros se molestó

Petro reaccionó a reciente encuesta que midió su imagen: criticó a la institucionalidad y afirmó que “el pueblo se cansó del engaño”

La reacción del mandatario se dio luego de que el sondeo nacional reflejara una percepción favorable entre una parte de la ciudadanía sobre su imagen, en medio de un escenario de opiniones divididas frente a su gestión

Petro reaccionó a reciente encuesta

EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Nueve candidatos participarán de un debate abierto con ciudadanos, de cara a la elección interpartidista del 8 de marzo de 2026; expondrán sus propuestas y responderán preguntas sobre sus planes a puertas de la contienda que definirá quién representará al sector de centro‑derecha en la primera vuelta presidencial

EN VIVO| Debate de los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Prime Video Colombia que no podrás dejar de ver

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Hermana de Yeison Jiménez conmueve con su mensaje tras el tributo de Bad Bunny a su hermano en Medellín

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

Deportes

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; siga minuto a minuto de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el El Campín

Yáser Asprilla llega a Turquía y compartirá vestuario con otro colombiano

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”