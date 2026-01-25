Animalistas denuncian amenazas de muerte tras rescate de 2 cachorras: “Yo le meto su tiro”

¡URGENTE! Una fundación animalista está siendo hostigada y amenazada de muerte luego de poner a salvo a unos cachorros en pésimas condiciones. Aunque ya se interpusieron las denuncias legales, necesitamos la difusión de este caso para garantizar la seguridad de los animales y los rescatistas - crédito @rescatamebogota / Instagram

Un giro tenso marcó la rutina de la Fundación Rescátame el 11 de enero, cuando recibió una alerta que ponía en peligro la vida de cinco cachorros: la amenaza de sacrificio era inminente y se solicitaba una intervención urgente, por lo que decidieron atender a los animales.

Dos días después, el grupo de cachorros arribó a una clínica veterinaria en Bogotá. El informe de la fundación describe a cinco animales de apenas un mes, con salud precaria y signos evidentes de abandono. “Llegaron débiles, llenos de parásitos y de pulgas. Una de las cachorritas apenas se movía”, relató la directora. La valoración médica se realizó a las tres de la tarde, después de que los pequeños solo hubieran recibido una comida en toda la jornada.

El personal veterinario optó por suministrarles un alimento específico, pensado para su edad y estado. Sin embargo, la fragilidad de los cachorros impidió iniciar el proceso de desparasitación inmediatamente. La fundación, como suele hacer en estos casos, difundió la situación en redes sociales y convocó a voluntarios dispuestos a ofrecer hogares de paso.

La tranquilidad inicial se quebró esa misma noche. “Aparecieron unas personas que afirmaban ser los dueños de 2 de las cachorritas”, contó la directora. El testimonio indica que una de las reclamadas era la más pequeña y enferma.

Las denuncias se presentaron desde distintas cuentas de Whatsapp - crédito composición fotográfica

Los supuestos propietarios aseguraron que recibieron a los animales de alguien que los había trasladado desde un municipio de Boyacá. “No existió ningún proceso formal con nosotros ni ningún contrato previo”, afirmó la organización.

La presión para recuperar a las cachorras aumentó rápidamente. La negativa de la fundación, justificada en la salud de los animales y la falta de formalidad en la adopción, desencadenó una serie de mensajes hostiles. “Desde ese momento empezamos a recibir mensajes constantes, vulgares y amenazantes, acusándonos falsamente de robo”, denunció la directora.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando un hombre, identificado en WhatsApp como Steven, envió amenazas directas a la responsable de la fundación. “Dijo que si no le entregábamos las perritas, nos metía un tiro y una puñalada”, relató la directora. Además, también recibieron amenazas desde otras cuentas de WhatsApp quienes aseguraban que los animales pertenecían a unos niños y la fundación los había robado.

Según el relato, Steven exigió la entrega de los cachorros ese mismo día y fijó un plazo hasta la 1:00 p. m. del día siguiente. Advertía que, de no cumplirse su orden, se presentaría en la sede de la organización, situada en La Calera, Cundinamarca.

Estas son dos de las cachorras rescatadas - crédito @rescatamebogota / Instagram

La gravedad de las amenazas motivó una respuesta pública por parte de la fundación, que buscó dejar constancia en sus redes sociales para proteger a su equipo y a los animales alojados en el refugio.

“Cualquier cosa que nos llegue a suceder, a nosotros o a los perritos, responsabilizamos directamente a esta persona y a otros cuatro miembros de su familia”, declaró la directora. El acoso, según su testimonio, continuó a través de mensajes de WhatsApp.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General. No obstante, la fundación señaló a Infobae Colombia que las autoridades aún no han dado respuesta sobre el caso y tampoco han recibido ningún tipo de asesoría.

En paralelo, quienes reclamaban la devolución de los cachorros, mediante mensajes, presentaron un derecho de petición formal. Exigiendo que les devuelvan a los animales y aclarar los hechos.

Mango es la perrita que aún queda por ser adoptada - crédito Fundación Rescátame

Hoy, dos de estas mascotas ya viven en hogares definitivos, mientras que Mango, una cachorra negra, sigue en proceso de adopción según informaron a Infobae Colombia.

Por ahora, la Fundación Rescátame mantiene su denuncia pública y manifiesta preocupación por la seguridad de su equipo, esperando avances en la investigación oficial.