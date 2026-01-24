Vuelo en aeropuerto El Dorado de Bogotá a Atlanta, EE. UU., sufre retraso por posible fuga de combustible: pasajeros siguen a bordo y denuncian falta de comunicación

Una demora de más de 4 horas y 15 minutos mantiene en tierra al vuelo 980 de Delta en Bogotá. Los viajeros, aún dentro del avión y sin recibir explicaciones oficiales - crédito @PasaenBogota/ X

Un pasajero del vuelo 980 de Delta Air Lines, programado para salir del Aeropuerto El Dorado con destino a Atlanta, reportó que la aeronave lleva más de una hora de retraso en el proceso de despegue debido a una posible fuga de combustible.

De acuerdo con el testimonio del viajero, la tripulación y los pasajeros permanecen a bordo del avión sin recibir información clara sobre la situación. “Nos tienen en la aeronave sin ningún tipo de información”, expresó el ciudadano, reflejando la molestia e incertidumbre que se vive dentro de la cabina, según las declaraciones recogidas por la cuenta de X, Pasa en Bogotá.

La preocupación entre los viajeros aumentó ante la falta de comunicación oficial por parte de la aerolínea o del personal del aeropuerto, mientras la espera continuaba en tierra. Las imágenes y mensajes compartidos en redes sociales muestran a varios pasajeros en sus asientos y a la expectativa de novedades sobre el estado del vuelo.

Según datos consultados en el portal especializado flightaware.com, el vuelo 980 de Delta tiene una duración estimada de 4 horas y 15 minutos entre Bogotá y Atlanta. Hasta el momento, no se ha confirmado la magnitud del inconveniente técnico ni se ha emitido información sobre una nueva hora de despegue.

Los pasajeros afectados esperan una pronta solución y solicitan a la aerolínea mayor claridad sobre el protocolo de seguridad y los pasos a seguir para garantizar su bienestar. El caso pone de manifiesto la importancia de la comunicación oportuna en situaciones de emergencia o incidentes técnicos en vuelos comerciales.

En videos grabados desde el interior de la aeronave y difundidos por la tripulación y algunos pasajeros, se observa cómo desde una de las alas del avión emana lo que parece ser combustible en forma de chorros. Las imágenes, tomadas a través de las ventanillas, muestran con claridad la sustancia saliendo de manera continua, lo que generó preocupación y alarma entre quienes se encuentran a bordo.

La reacción de los pasajeros no se hizo esperar. Muchos manifestaron su inquietud y temor ante la posibilidad de que el vuelo despegara sin que la situación estuviera completamente controlada. “Nunca había visto algo así, es angustiante no saber con certeza qué ocurre ni recibir información precisa”, comentó otro usuario en redes sociales, acompañando su mensaje con una fotografía del supuesto combustible cayendo al asfalto de la plataforma.

En los mismos registros, es posible apreciar la presencia de personal técnico y equipos del aeropuerto trabajando alrededor del ala afectada. Los operarios inspeccionan la zona y parecen realizar maniobras para contener la fuga y evaluar el estado general del avión. Sin embargo, la falta de comunicación directa con los pasajeros ha incrementado el malestar dentro de la cabina, donde persiste la incertidumbre sobre si el vuelo podrá partir con normalidad o requerirá una reprogramación.

Iata alerta sobre impacto negativo de cambios en reglas de slots en El Dorado y advierte riesgos internacionales

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) emitió una seria advertencia al Gobierno colombiano ante la intención de modificar las reglas de asignación de slots en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Según la organización, los cambios propuestos por el Ejecutivo podrían afectar la competitividad del principal hub aéreo del país, alterar el funcionamiento de las aerolíneas y poner en riesgo compromisos internacionales de Colombia.

El gremio expresó su preocupación en una carta enviada a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, firmada por Peter Cerdá, vicepresidente regional de Iata para Las Américas. En el documento, la Iata critica la decisión de modificar de manera unilateral el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 3, que regula la asignación y monitoreo de los slots, es decir, los permisos para despegar y aterrizar en horarios específicos en aeropuertos con alta demanda.

Condiciones climáticas afectaron vuelos en la terminal aérea en Bogotá

La Iata subraya que el principal riesgo de la medida está en apartarse de los Worldwide Airport Slot Guidelines (Wasg), los lineamientos internacionales que se aplican en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo. Según la asociación, estos estándares son fundamentales para garantizar competencia, previsibilidad operativa y un crecimiento sostenido del sector aéreo.

Cifras de la Aeronáutica Civil respaldan la advertencia: entre enero y octubre de 2025, El Dorado movilizó 47,3 millones de pasajeros, un incremento de 804.000 frente al mismo periodo del año anterior. La oferta de asientos creció 7,8%, impulsada principalmente por un aumento del 15,6% en el segmento internacional y del 3,6% en el mercado doméstico.

Para la Iata, el éxito de El Dorado no es casualidad, sino el resultado de aplicar estándares internacionales que han permitido consolidarlo como el principal aeropuerto de pasajeros y carga de América Latina. “La decisión del Gobierno Nacional de no seguir los lineamientos internacionales del Wasg puede afectar gravemente esa senda de crecimiento del sector y a las aerolíneas domésticas e internacionales”, advirtió Cerdá.

La advertencia también apunta a las posibles consecuencias en el ámbito internacional. Cerdá señaló que modificar la normativa podría poner en riesgo el cumplimiento de más de setenta tratados bilaterales de aviación, ya que los acuerdos aéreos dependen de reglas estables y claras.