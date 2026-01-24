Colombia

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milan con temática futbolera: “Miren a quién puse a jugar con la selección Colombia...”

La cantante compartió en sus redes sociales algunos momentos de la celebración del cumpleaños 13 del mayor de sus dos hijos

Shakira organizó la fiesta del cumpleaños 13 de su hijo mayor MIlan, con una temática centrada en el fútbol - crédito @ShakiraMedia y @shakira/Instagram

Luego de un 2025 de actividad intensa con Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira se toma el inicio del nuevo año con más calma. Días atrás la barranquillera confirmó que estaba trabajando en nueva música junto al productor colombocanadiense Alexander Castillo, conocido en el medio como AC y que viene siendo su mano derecha desde las grabaciones de El Dorado en 2017. En los años posteriores gue el director musical de su espectáculo en el Super Bowl, y más recientemente produjo su sencillo Soltera.

Mientras llega el momento de retomar los conciertos, la cantante aprovecha estos días acompañada de sus hijos Milan y Sasha para celebrar sus cumpleaños, ambos en enero.

El primero fue Milan, que cumplió 13 años el 22 de enero de 2026. Para su fiesta, la cantante compartió en su cuenta de Instagram los adornos y la temática de la fiesta, orientada a la pasión que siente el mayor de sus hijos por los deportes, y particularmente por el fútbol.

La cantante mostró la temática futbolera que predominó en los adornos para celebrar el cumpleaños 13 del mayor de sus hijos con Gerard Piqué - crédito @shakira/Instagram

En el clip se escucha un diálogo entre madre e hijo. Milan mostró su fascinación con los dulces que repartirían durante la fiesta, que traían las camisetas de algunas de las selecciones más prestigiosas pegados, tanto adelante como atrás, al punto que afirmó entre risas “Me las voy a quedar todas, me las voy a poner en mi cuarto“.

En todo caso, Shakira fue clara en señalar que la equipación que más le gustaba era la que tenía la torta de cumpleaños de Milan, adornada con un muñeco que personificaba a su hijo vistiendo los colores de la selección Colombia.

“Miren a quién puse a jugar con la selección de Colombia y con el número de Luis Díaz”, escribió en sus historias, acompañando la grabación de la mesa con los postres y la torta de cumpleaños claramente inspirados en la temática de las selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Prueba de ello es que también se pueden apreciar algunos balones de los que se usarán en el certamen, como adorno.

Cabe señalar que Díaz utiliza el número ‘7′ en la Tricolor, mientras que en el Bayern Munich usa el ‘14′.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes, la cantante iniciará el año con nuevos compromisos en América Latina. Estos incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y su regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

De acuerdo con datos de Billboard, durante 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó, hasta el pasado 12 de diciembre, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas durante la que fue su primera gira de presentaciones en siete años.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

  • 7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)
  • 24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)
  • 27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

