Paloma Valencia condicionó su apoyo a la oposición a unión contra el Gobierno de Petro: “Representan el fin de la democracia”

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, condiciona su respaldo electoral a candidatos opositores al petrismo en las presidenciales de Colombia 2026 - Lucas Molet/Reuters

El escenario político en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026 se encuentra marcado por una premisa central: para la derecha, la prioridad es impedir la continuidad del petrismo tanto en la figura del presidente Gustavo Petro como en la de cualquier posible sucesor, que en este caso sería Iván Cepeda.

Así lo afirmó Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, durante su paso por Barranquilla como parte de una gira nacional previa a la contienda electoral.

La dirigente enfatizó que su respaldo electoral estará ligado sin reservas a quien logre aglutinar el rechazo al actual gobierno de Gustavo Petro, subrayando: “Voy a apoyar a cualquier candidato que esté en contra de Petro y de su heredero”.

Valencia, en diálogo con El Heraldo, habló sobre la posibilidad de apoyar a otros aspirantes en caso de no salir vencedora en la denominada Gran Consulta, dejó claro que la unidad prevalecerá sobre los intereses individuales.

Paloma Valencia advierte que la continuidad del petrismo significaría el fin de la democracia y un retroceso en el sistema de salud y la economía nacional - crédito @PalomaValenciaL/X

Desde su perspectiva, tanto Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo como posibles figuras alternativas podrían contar con su respaldo si logran imponerse en esa alianza opositora.

La senadora advirtió sobre las consecuencias de una eventual continuidad del petrismo, a la que atribuye “el fin de la democracia y de la libertad”, así como un impacto negativo sobre pilares básicos del país: “Han destruido el sistema de salud, el sistema energético, han quebrado al Estado, tienen ahogados a los empresarios con impuestos, frenaron el crecimiento económico y han disparado los problemas de seguridad”, detalló la congresista al medio citado.

En su visita a Barranquilla, Paloma Valencia valoró positivamente la gestión local, resaltando al actual alcalde y gobernador. Sostuvo que la ciudad ejemplifica cómo la política puede transformar la realidad.

Al respecto, expresó: “Barranquilla da gusto porque es la prueba de que la política sí puede cambiar las ciudades y hacer las cosas bien”.

Contrapuso los avances regionales con lo que considera abandono por parte del Gobierno central, mencionando la pérdida de los Juegos Panamericanos, la falta de respaldo a la Fórmula 1, y el crecimiento de la extorsión, medidas que, en su opinión, han afectado la seguridad ciudadana.

La gestión local en Barranquilla es elogiada por Paloma Valencia como ejemplo de transformación y capacidad política frente al abandono del gobierno central - crédito Alcaldía de Barranquilla

“Mientras Barranquilla ha tenido que enfrentar un Gobierno que le quitó los Juegos Panamericanos, el foro de migración, que no la ha querido apoyar con la Fórmula 1, que la tiene abandonada en materia de seguridad con la extorsión disparada, e incluso que ante la inseguridad pretendía traerse cabecillas de la llamada paz total hacia la ciudad, ha tenido, en cambio, un alcalde y un gobernador comprometidos con la gerencia, el progreso, el buen gobierno y las obras, que son las que cambian la vida de la gente”, expresó la candidata del Centro Democrático.

Sobre el mecanismo de la Gran Consulta, Valencia defendió la apertura y la voluntad de consenso como elementos necesarios para enfrentar el escenario nacional.

Destacó la importancia de que “muchos que somos diferentes podemos ponernos de acuerdo en que sean los colombianos los que elijan el candidato”, lo que, según su visión, fortalece la democracia interna y legitima la eventual candidatura opositora.

Paloma Valencia defiende la necesidad de consensos en la oposición para que los colombianos elijan un candidato legítimo y fortalecer la democracia interna - crédito Colprensa

Interrogada sobre otros aspirantes en auge, como Abelardo de la Espriella, Valencia reivindicó su aspiración personal de convertirse en la primera mujer presidenta del país. No obstante, reiteró que, más allá de ambiciones individuales, resulta imprescindible “estar unidos a favor del país” en la búsqueda de una alternativa política.

Por último, al abordar denuncias recientes que involucran las campañas de Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho, la senadora apuntó hacia prácticas irregulares que, según su percepción, son minimizadas por el electorado de izquierda.

Planteó interrogantes sobre la financiación de ambas campañas, aludiendo a reportes sobre aportes provenientes de un restaurante inexistente que habría transferido “más de mil millones” a cada uno de los candidatos, y vinculó a Cepeda con figuras cuestionadas del conflicto armado, como Iván Márquez e Iván Santrich, recordando la existencia de fotografías en las que aparecen juntos.