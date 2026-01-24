Ofrecen carros usados desde $12 millones en 2026: así puede acceder a las subasta y al catálogo

Vehículos usados en exhibición: Catálogo de carros usados disponibles para consulta en plataformas digitales, con opción de filtros por precio, modelo y ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio del encarecimiento de los vehículos nuevos y de un acceso al crédito cada vez más exigente, el mercado de carros usados en Colombia viene registrando cambios en la forma en que se concretan las compras.

A la tradicional negociación directa entre particulares se han sumado plataformas digitales respaldadas por entidades financieras, que buscan ordenar la oferta y reducir algunos de los riesgos asociados a este tipo de transacciones.

En ese escenario, los bancos han incorporado herramientas de financiación y catálogos de vehículos usados como una alternativa para quienes buscan opciones de movilidad con mayor control sobre la documentación y el origen de los automotores.

Estas plataformas permiten centralizar la información del vehículo, facilitar el contacto con los vendedores y, en algunos casos, acceder a créditos para completar la compra.

Bancolombia es una de las entidades que ha desarrollado servicios en este segmento, integrando intermediación y financiación para la compra de carros, motos e incluso bicicletas usadas. A través de distintas compañías de su grupo empresarial, el banco ha articulado inventarios vehiculares con opciones de crédito y apoyo en algunos trámites asociados a la compra.

Un comprador consultando las características de un carro usado antes de agendar una cita con el vendedor- crédito Juan Antonio Sánchez Ocampo

Uno de estos desarrollos es Tu360 Movilidad, un portal que funciona como catálogo digital de vehículos usados. En este espacio, los usuarios pueden consultar precios, revisar fichas técnicas y conocer la información básica y documental del automotor antes de avanzar en el proceso de compra.

El inventario disponible proviene, en buena parte, de aliados como Renting Colombia, Carmax y Maxiautos, mientras que la financiación se gestiona a través de Sufi.

De acuerdo con la información de la plataforma, una parte significativa de los vehículos ofertados corresponde a flotas empresariales que finalizaron contratos de arrendamiento o leasing. Este origen permite contar con datos sobre el uso previo del vehículo y su historial, un aspecto que suele generar dudas entre quienes buscan carros usados en el mercado informal.

¿Cómo comprar un carro usado en Tu360 Movilidad?

Varios carros usados estacionados en un lote, reflejando alternativas de menor precio para quienes buscan movilidad accesible - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma está habilitada tanto para clientes de Bancolombia como para usuarios externos interesados en comprar o vender vehículos. El proceso comienza con el ingreso al portal y la búsqueda del vehículo, utilizando filtros como ciudad, rango de precio, marca, modelo, año o tipo de transmisión.

Cuando el usuario encuentra un vehículo de interés, puede seleccionar la opción de contacto con el vendedor y agendar una cita con el concesionario, ingresando sus datos y la fecha deseada.

Posteriormente, recibe una confirmación por correo electrónico, que le permite visitar el punto de venta, conocer el carro y, en algunos casos, realizar una prueba de manejo.

Los términos finales de la compra se definen directamente entre comprador y vendedor, fuera de la plataforma. No obstante, el usuario puede evaluar opciones de financiación con Sufi u otras entidades aliadas. Una vez se valida el pago completo, el vendedor dispone de hasta 24 horas hábiles para confirmar la disponibilidad del vehículo y continuar con el proceso de entrega.

¿Cuáles son los carros que está rematando Bancolombia?

Se trata de una plataforma del Grupo Bancolombia en la que se ofertan vehículos usados, en calidad de intermediario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones más económicas disponibles en Tu360 Movilidad se encuentran vehículos desde los $12 millones. En este rango aparece el Renault Clio Dynamique Fase II modelo 2006, con 126.530 kilómetros, ubicado en Medellín. También figuran un Chevrolet Optra 2007 en Cajicá por $20 millones y un Nissan Sentra B13 2013 en Bogotá por $29.900.000.

Otras alternativas incluyen una Hyundai Tucson GLS 2006 en Medellín por $32 millones, un Ford Fiesta 2017 en Palmira por $35 millones y un Volkswagen Voyage 2016 en Pereira por $35.900.000. En el segmento de mayor valor se encuentran modelos como un Ford Mustang 2022 por $189.050.000, un BMW 530i 2023 por $191.160.000 y un Mercedes Benz EQA 350 4Matic Plus 2024 por $252 millones.

La compra de carros usados continúa siendo una opción relevante para quienes buscan movilidad sin asumir el costo de un vehículo nuevo. De cara a 2026, plataformas digitales respaldadas por entidades financieras han ganado espacio en el mercado, ofreciendo mayor acceso a información, comparación de precios y alternativas de financiación en un entorno más regulado.