Colombia

Mario Hernández arremetió contra el impuesto al patrimonio del 5% de Petro y lo calificó como “un asalto”

El empresario y futuro aspirante al Senado criticó el nuevo gravamen decretado por el Ejecutivo y advirtió sobre sus efectos en la inversión y la seguridad jurídica del país

Guardar
El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y el empresario Mario Hernández protagonizan un nuevo cruce por el impuesto al patrimonio del 5%, una medida que ha reavivado el choque entre el Gobierno y el sector empresarial - crédito Captura de Pantalla Instagram/Presidencia de Colombia

El empresario colombiano Mario Hernández lanzó una dura crítica contra el nuevo impuesto al patrimonio del 5% impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al calificar la medida como “un asalto”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Hernández cuestionó el impacto del gravamen sobre los grandes patrimonios y alertó sobre las consecuencias económicas y jurídicas que podría generar su implementación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hernández, fundador de la reconocida marca de marroquinería que lleva su nombre y quien ha anunciado su intención de lanzarse al Senado por el partido Centro Democrático, se sumó así a las voces del sector empresarial que rechazan el decreto expedido por el Ejecutivo tras la declaración de la emergencia económica.

Para el empresario, el aumento del impuesto representa una señal negativa para la inversión y refuerza la percepción de inseguridad jurídica en el país.

El nuevo impuesto al patrimonio, fijado en una tasa máxima del 5%, busca sostener el gasto social y contribuir a la reducción del déficit fiscal, que según proyecciones oficiales podría alcanzar el 6,5% del PIB en 2026.

No obstante, la medida ha generado una intensa controversia, tanto por su alcance como por el mecanismo utilizado para su adopción, luego de que el Congreso expresara reparos iniciales.

El empresario Mario Hernández criticó
El empresario Mario Hernández criticó duramente el nuevo impuesto al patrimonio impulsado por el Gobierno Petro y lo calificó como “un asalto” a través de sus redes sociales - crédito red social X

De acuerdo con información citada por Bloomberg Línea, la tasa del 5% supera ampliamente el esquema anterior, que contemplaba un gravamen del 1,5%, y ubica a Colombia como el país con la tasa efectiva más alta del mundo en este tipo de tributo, por encima de modelos aplicados en naciones europeas como Noruega, Suiza y España.

El decreto establece un cobro escalonado desde patrimonios de 2.000 millones de pesos, con la tarifa máxima aplicable a fortunas superiores a 100.000 millones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el impuesto afectaría únicamente al 0,8% de los contribuyentes, es decir, a quienes concentran los mayores patrimonios del país.

Según estimaciones oficiales, 105.332 personas estarían sujetas al gravamen, aunque solo 66 contribuirían con la tasa marginal más alta.

En un escenario de implementación plena, el Gobierno calcula una recaudación adicional de cerca de 4 billones de pesos para 2026, más del doble de lo obtenido el año anterior.

El Ejecutivo ha defendido la medida como un instrumento de justicia fiscal. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, uno de los arquitectos de la primera reforma tributaria del actual Gobierno, sostuvo que las grandes fortunas deben asumir una mayor carga debido a que las ganancias de capital suelen subestimarse.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió el impuesto al patrimonio del 5% como una herramienta de justicia fiscal para financiar el gasto social y reducir el déficit del país - crédito Joel González/Presidencia de la República

En esa misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha señalado que los impuestos al patrimonio pueden contribuir a reducir la desigualdad, aunque ha recomendado fortalecer otros mecanismos complementarios.

Sin embargo, las críticas no se limitan al sector político de oposición. Analistas financieros y expertos en planeación patrimonial han advertido sobre las debilidades estructurales del impuesto.

Lucas Solano, vicepresidente de planificación patrimonial de Credicorp Capital en Colombia, señaló al medio citado que existe una alta incertidumbre jurídica y que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto una vez retome actividades. “Los clientes están muy preocupados”, afirmó, al referirse al ambiente fiscal actual.

El riesgo de emigración fiscal también ha cobrado protagonismo en el debate. Analistas señalan que varios de los mayores patrimonios del país ya no tributan en Colombia.

La reforma modifica el impuesto
La reforma modifica el impuesto al patrimonio al disminuir el umbral mínimo de 72.000 a 40.000 UVT, lo que amplía la cantidad de contribuyentes sujetos a este gravamen. Las tarifas marginales para los patrimonios más elevados pueden llegar hasta el 5 % - crédito Dapre

Casos como los de Jaime Gilinski, radicado en Panamá, o David Vélez, en Uruguay, suelen citarse como ejemplo del impacto que este tipo de políticas podría tener sobre la salida de capitales. Incluso figuras públicas como el futbolista Radamel Falcao García han ajustado su residencia fiscal para evitar el cobro del impuesto.

Pese a las críticas, el presidente Petro ha defendido la iniciativa y sostuvo recientemente que los patrimonios ubicados en Colombia deben pagar impuestos, independientemente de si sus propietarios residen o no en el país.

Temas Relacionados

Mario HernándezGustavo PetroImpuesto al patrimonioEmergencia económicaGobierno PetroEconomía ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe millonario a la minería ilegal en el sur del Tolima: así fue el operativo que sacudió a Chaparral

La inutilización de maquinaria pesada y el impacto económico a grupos armados vuelven a poner el foco sobre un negocio clandestino que arrasa con el ambiente y financia estructuras criminales

Golpe millonario a la minería

Inpec reveló que son 850 las amenazas a funcionarios penitenciarios en dos años

El director del Instituto atribuyó este escenario a un ataque sistemático por parte de bandas criminales, que convierte la labor de los guardianes de las cárceles en una actividad de alto riesgo

Inpec reveló que son 850

Una menor fue retenida en un vehículo durante un intento de hurto en Floridablanca, Santander

Una cadena de robos que involucra, presuntamente, a una pareja que opera con vehículos clandestinos mantiene en alerta a las comunidades de Bucaramanga y Floridablanca, según relatos de víctimas y registros de seguridad

Una menor fue retenida en

Ofrecen carros usados desde $12 millones en 2026: así puede acceder a las subasta y al catálogo

Plataformas digitales, vehículos provenientes de flotas empresariales y opciones de financiación están transformando la forma en que miles de colombianos acceden a un automóvil usado

Ofrecen carros usados desde $12

El presidente Petro propone diálogo con Ecuador en medio de guerra arancelaria para controlar puertos marítimos: “Cuando quiera nos reunimos”

La estrategia bilateral impulsada por ambos gobiernos apunta a fortalecer la cooperación en vigilancia portuaria e inteligencia fronteriza

El presidente Petro propone diálogo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

ENTRETENIMIENTO

Esta es la placa de

Esta es la placa de nominados definitiva para la segunda semana de ‘La casa de los famosos Colombia’: así puede votar

Jenny López confesó qué fue lo que le pidió la esposa de Yeison Jiménez para el homenaje del artista en Bogotá

Guayacán Orquesta reveló por qué ha cambiado tanto de voces en su grupo: “Los músicos son sin alma”

Esta fue la banda colombiana que sorprendió acompañando a Bad Bunny: Así reaccionó el público a su presentación

Blessd dio detalles del supuesto quebranto de salud de Anuel AA que ha alertado a sus seguidores: “Ese man no se deja ver por redes”

Deportes

Hugo Rodallega confesó que se

Hugo Rodallega confesó que se “regaló” para fichar por el América de Cali: “Estuve muy abierto”

Técnico del Crystal Palace habló sobre el regreso de Daniel Muñoz: “Fue fantástico”

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido, y perdió su invicto en la Bundesliga como local: 2-1 ante Augsburgo

Figura de la selección Colombia dejaría el fútbol español e iría al Galatasaray de Turquía: “Aceptó las condiciones”