Guayacán Orquesta reveló por qué ha cambiado tanto de voces en su grupo: “Los músicos son sin alma”

En más de cuatro décadas de historia, Guayacán Orquesta no solo se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la salsa colombiana y latinoamericana, también ha atravesado múltiples transformaciones internas, especialmente en su delantera vocal.

Sobre ese tema, que durante años ha generado curiosidad y especulación entre seguidores y críticos, el maestro Nino Caicedo habló sin rodeos en una entrevistacon Infobae Colombia, en la que explicó las verdaderas razones detrás de los constantes cambios de cantantes, lo que ocurrió con algunos de ellos y cómo el lanzamiento de Mala Costumbre simboliza una nueva etapa para la agrupación.

Caicedo fue enfático al señalar que los cambios han sido una constante natural dentro del proyecto desde sus inicios.

“Los cambios a través de la trayectoria de Guayacán desde que empezamos han sido unas cosas preciosas… de toda índole”, afirmó. Sin embargo, también reconoció que no siempre han sido procesos fáciles ni planeados: “Muchas veces ellos se van, los músicos determinan irse, inclusive determinan irse en momentos que uno no necesita que se vayan. Los músicos son sin alma, así son”, dijo con franqueza, describiendo la crudeza de algunas salidas.

El director de Guayacán explicó que, en muchos casos, las decisiones de los artistas no contemplan el impacto que generan en la orquesta.

“Ellos no te dicen: ‘Me voy a ir y te doy un mes o tres meses’, dicen: ‘No, no, ya no voy más’. Así. No les importa si tienen un contrato, no les importa si tienen un baile, no les importa nada”, relató.

Según Caicedo, esta realidad ha acompañado a la agrupación desde sus primeros años, incluso cuando competían con orquestas ya consolidadas.

“Hemos vivido casos de que cuando estábamos empezando, orquestas que ya estaban consolidadas, los sonsacaban; se iban o ellos querían irse”, recordó el artista.

Pero no todas las salidas obedecieron a mejores ofertas o decisiones personales, pues Nino Caicedo reveló una de las razones más delicadas que, hasta ahora, había preferido no hacer pública.

“Unos han salido por deshonestos, porque estando con nosotros han salido a cantar nuestra música y usando nuestro nombre por su cuenta, usando nuestra música. Entonces toca sacarlos”, confesó, mientras aclaraba que, pese a la gravedad de esos hechos, la orquesta decidió no exponerlos públicamente: “Uno no se pone a decir eso para no dañarles el nombre”, explicó a Infobae Colombia.

El maestro fue aún más contundente al afirmar: “Yo te diría que de Guayacán han salido en diferentes épocas tres cantantes porque han salido a cantar nuestras canciones de manera deshonesta, estando aún con nosotros”.

Aunque hoy esos artistas son figuras reconocidas, Caicedo insistió en que la orquesta nunca buscó perjudicar sus carreras: “Hoy en día los tres son conocidos, unos muy famosos, otros menos, pero son deshonestos y nosotros, pues no salimos a dañarles su camino, no nos interesa”, añadió.

No obstante, el director hizo una clara diferenciación con la salida más reciente de cantantes, dejando claro que se trató de un proceso totalmente distinto.

“En este caso, estos tres chicos que estaban con nosotros que salieron, fue una decisión y también es cuestión de ciclo. Fue decisión nuestra, no de ellos... Fueron unos chicos honestos, tremendos cantantes, hay que decirlo, con mucho talento, pero sentimos que terminó el ciclo de ellos con nosotros”, aclaró el maestro.

Incluso reveló que fue una despedida cargada de emociones: “Es más, hubo llanto, hubo tristeza de ellos y de nosotros. Es la primera vez que esto sucede en la orquesta, que da tristeza que se vayan... Son cuarenta años y determinamos hacer un cierre de ciclo y empezar otro, otro ciclo. Fue una decisión administrativa, podemos decir así, porque no fue musical, no fue por ningún error de ellos. Tenemos buenas relaciones con ellos”, confesó.

Ese nuevo ciclo está representado, precisamente, en Mala Costumbre, el más reciente lanzamiento de Guayacán Orquesta, interpretado por una de las nuevas voces que se suman al proyecto.

“Mala Costumbre llega con el cambio de ciclo… son 40 años, es decir, 40 años no se cumplen todos los años. Entonces, hay que demostrarles a los salseros que hay un cambio”, explicó Caicedo en Infobae Colombia.

El maestro destacó que esta nueva etapa busca conectar generaciones sin perder la esencia y por eso la presencia de los nuevos talentos contratados.

“Estos pelados que entraron son bien jóvenes, jóvenes en edad cronológica, pero son personas con una experiencia en el canto, un recorrido en el canto”, señaló. Según él, la canción logra un equilibrio entre tradición y renovación. “Los salseros de siempre… están encontrando en Mala Costumbre una canción salsera, una canción que está siendo un homenaje a la salsa tradicional”.

Con convicción, Caicedo afirmó: “Yo estoy absolutamente seguro de que no existe un salsero en el mundo que esta canción no le guste, que esta canción no le evoque la salsa tradicional” y, al mismo tiempo, ve en este lanzamiento una puerta de entrada para las nuevas generaciones.

“Los chicos que están conociendo la salsa gracias a Bad Bunny y a Rauw Alejandro… van a ver en Guayacán tres pelados de la misma edad de ellos que están haciendo salsa”, dijo.

Finalmente, resumió el objetivo de esta nueva etapa: “Es como una invitación: ‘Vengan, pelados, vengan que la salsa también es de nosotros. No solamente es de mi abuelito y de tu papi, también es de nosotros’. Entonces, en este ciclo le estamos dando dos respuestas a los salseros”.