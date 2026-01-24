El presidente Petro propone diálogo con Ecuador en medio de guerra arancelaria para controlar puertos marítimos: “Cuando quiera nos reunimos”

La formulación de una estrategia binacional de supervisión portuaria busca frenar actividades ilícitas en el movimiento de mercancías, reforzando la cooperación regional y limitando las operaciones de grupos delictivos transnacionales en ambas naciones - crédito Sergio Acero / Reuters

Gustavo Petro ha propuesto a Ecuador entablar un diálogo bilateral con el objetivo de crear una estrategia conjunta que permita controlar los puertos marítimos de ambos países.

Según expuso el mandatario en su cuenta oficial de X (antes Twitter), este tema debe ser la prioridad para detener tanto el tráfico de cocaína como el ingreso de insumos de fentanilo.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, planteó Petro en su publicación, reafirmando su disposición al encuentro.

El presidente destacó la urgencia de una acción coordinada y el rechazo a que los puertos se utilicen como plataforma para el narcotráfico y las drogas sintéticas.

“Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, expresó el presidente en su cuenta de X. Subrayó la relevancia de impedir que los grupos criminales trasnacionales utilicen estas rutas y destacó la importancia de bloquear la circulación de sustancias ilícitas.

Al detallar la situación en la región, Gustavo Petro describió el desarrollo de redes ilícitas: “Las bandas que crecen en Ecuador, varios de sus líderes los hemos capturado en Colombia, y que han sumido a nuestro hermano país en la violencia, se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro”.

Afirmó que este fenómeno trasciende fronteras y exige respuestas integradas que respondan a la sofisticación de las organizaciones criminales.

En relación con el acceso de insumos de fentanilo a través de las terminales marítimas, el mandatario fue enfático: “Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control”.

Insistió en que la fiscalización estricta y el refuerzo de los puntos de entrada son imprescindibles para contener la expansión de los estupefacientes sintéticos.

Petro también llamó la atención sobre los cambios en las rutas del narcotráfico. Explicó que “el desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína”. Según el presidente, esta situación exige el reajuste de las estrategias regionales.

En cuanto a los avances en la colaboración bilateral, el presidente colombiano aseguró: “He luchado por una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia. Me reuní con la delegada del gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa”. Así, evidenció el respaldo de ambos gobiernos a fortalecer la cooperación operativa.

Respecto a las innovaciones tecnológicas de vigilancia, Petro informó: “Ahora se pondrá por adición del contrato que se firmó en el 2023, un radar ultra moderno de seguridad aérea en Ipiales para detectar rutas aéreas”.

Según el mandatario, este equipamiento permitirá identificar movimientos ilícitos y aumentar la seguridad en la frontera compartida.

Sobre los resultados en el combate al cultivo ilícito en la zona fronteriza, el presidente comunicó: “Ya son más de 22.000 familias colombianas de la zona fronteriza dispuestas a erradicar de raíz las matas de coca, es la única erradicación eficaz, y podemos sustituir miles de hectáreas por producción agraria legal y selva nativa”. Señaló que estos avances derivan del compromiso de las comunidades y de la promoción de alternativas legales.

Como reflejo del impacto de estas políticas, Gustavo Petro sostuvo en su cuenta oficial de X que la ciudad de Tumaco ha dejado de ocupar el primer lugar mundial en producción de cocaína, mostrando un cambio en el escenario regional.