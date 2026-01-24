El general (r) José Luis Ramírez fue nombrado director del CTI de la Fiscalía

General (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI de la Fiscalía - crédito Colprensa

José Luis Ramírez, general en retiro y exjefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, fue nombrado director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El anuncio, realizado por la entidad en su portal digital, confirma el relevo en la jefatura del CTI tras la salida reciente de Fabián Ordóñez.

La llegada de Ramírez al frente del CTI supone un cambio en la entidad responsable de llevar a cabo investigaciones criminales de alto impacto en Colombia. Con experiencia al mando de la Dijín, una de las divisiones esenciales para combatir el crimen organizado, el nuevo director aporta un perfil con conocimiento directo en materia de investigación judicial.

Las transformaciones más notables en la Policía Nacional de Colombia han estado marcadas por la gestión de un especialista en seguridad con más de 30 años de experiencia. Su recorrido ha abarcado desde la dirección de áreas estratégicas hasta la coordinación de cambios estructurales dentro de la institución.

En el ámbito de la investigación criminal, este oficial asumió la dirección nacional y la representación ante Interpol. Desde ese cargo, impulsó la cooperación internacional y el intercambio de información, factores clave en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. La articulación con la Organización Internacional de Policía Criminal permitió fortalecer los sistemas de inteligencia y la respuesta judicial ante delitos transnacionales.

Uno de los puntos de quiebre en la gestión institucional fue la transición del antiguo Esmad hacia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Al frente de esa unidad, el directivo impulsó un enfoque que priorizó el diálogo en la gestión de manifestaciones y protestas sociales. El proceso incluyó la implementación de protocolos orientados a evitar la confrontación directa, favoreciendo la mediación y la prevención de incidentes.

La labor en la jefatura nacional del servicio de policía representó otro eje de transformación. Desde esa posición, lideró la evaluación y seguimiento de las unidades operativas responsables de la seguridad ciudadana en todo el país. Esta etapa estuvo marcada por la puesta en marcha de un modelo de servicio policial enfocado en las personas y en el conocimiento de las particularidades territoriales.

La experiencia acumulada en gestión institucional, dirección estratégica y cooperación internacional ha sido determinante para consolidar avances en seguridad y fortalecer la confianza en las fuerzas del orden.

Fiscalía inaugura centro de atención en Meta

La Fiscalía General de la Nación inauguró recientemente un nuevo Centro de Atención en el municipio de La Macarena, en el Meta, reforzando la presencia institucional en una zona históricamente marcada por el conflicto armado.

Hasta ahora, los habitantes de La Macarena debían coordinar varios trámites judiciales a distancia, lo que complicaba el acceso ágil a la justicia. Con esta apertura, la ciudadanía podrá realizar gestiones básicas sin depender de otros municipios.

La Fiscalía resaltó que la llegada de estos centros busca que “la administración de justicia llegue a todos los rincones del país, especialmente a aquellos que más han sufrido por la violencia”. El objetivo central es cerrar brechas y consolidar la presencia estatal donde antes predominaba la ausencia de instituciones.

El municipio, célebre por Caño Cristales, también lleva el peso de un pasado bajo el dominio del bloque Oriental de las Farc. La entidad recordó la influencia de Víctor Julio Suárez, conocido como ‘El Mono Jojoy’, quien fue uno de los cabecillas principales de esa estructura armada.

Por medio de esta estrategia, la Fiscalía pretende ofrecer respuestas concretas a comunidades que durante años vieron limitada su relación con la justicia. Ahora, la promesa es fortalecer el acceso y la confianza en las instituciones, especialmente en territorios que aún sienten los rezagos del conflicto.