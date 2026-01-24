Colombia

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 24 de enero

El clima en Bogotá cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 24 de enero, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Bogotá.

La probabilidad de lluvia para este sábado en Bogotá es de 61% durante el día y del 91% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 20 grados y un mínimo de 11 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al encontrarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, Bogotá tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que la ciudad cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá tiene dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos suceden desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La capital colombiana cuenta
La capital colombiana cuenta con un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima BogotáClima Bogotá hoyClima Bogotá mañanaPronostico del clima Bogotácolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Cartagena de Indias?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cuál es la temperatura promedio

Lideresa social irrumpe en tarima ante Petro y advierte crisis de salud: “preocupados” por el costo de medicamentos

En un evento del Gobierno en Tumaco, una lideresa social de Nariño tomó la palabra ante el presidente Gustavo Petro y expresó su inquietud por el acceso a medicamentos y los costos del sistema de salud, durante una transmisión oficial

Lideresa social irrumpe en tarima

Petro anuncia honras para los presuntos restos del sacerdote Camilo Torres

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre honras al cuerpo de Camilo Torres generó reacciones, mientras Medicina Legal y la UBPD precisaron que los análisis forenses continúan y que, por ahora, no hay confirmación oficial sobre la identificación plena de los restos

Petro anuncia honras para los

Lotería de Santander: resultados ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

Lotería de Santander: resultados ganadores

¿Qué número cayó en la lotería de Risaralda hoy 23 de Enero?

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

¿Qué número cayó en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Feid y Reykon se tomaron

Feid y Reykon se tomaron la París Fashion Week y dieron de qué hablar con sus nuevos ‘looks’

Catalina Sandino y Sasha Calle compartieron un “This or That” de cultura colombiana: eligieron desde comida hasta cantantes favoritos

Canción inédita de Yeison Jiménez estaría próxima a ser lanzada: esto dijo su productor

Matt Damon y Ben Affleck se divierten aprendiendo modismos colombianos junto a Catalina Sandino y Sasha Calle en el set de ‘The Rip’

Bad Bunny en Medellín: este sería el ‘setlist’ del puertorriqueño para sus tres fechas en el Atanasio Girardot

Deportes

Atlético Nacional está cerca de

Atlético Nacional está cerca de fichar a un delantero argentino: le llegó competencia a Alfredo Morelos

Así va la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: Ramón Jesurun revisó los avances

Estas serían las cifras que Millonarios tendría que manejar para el fichaje de James Rodríguez: Gustavo Serpa le abrió las puertas

Juan Pablo Montoya hizo severa advertencia sobre Lewis Hamilton y su futuro en la Fórmula 1

Teófilo Gutiérrez sorprendió con sus comentarios sobre Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”