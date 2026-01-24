Centrales obreras anuncian protestas por el salario mínimo, esta es la fecha y los escenarios elegidos

La Central Unitaria de Trabajadores convoca a una jornada nacional de concentraciones el 28 de enero para defender el salario mínimo decretado para 2026 - crédito CUT

La defensa del salario mínimo decretado para 2026 volvió a llevar a las centrales obreras al terreno de la movilización. Esta vez, el escenario elegido no serán las plazas habituales ni las sedes gubernamentales, sino los Palacios de Justicia del país, frente a los cuales se espera una jornada nacional de concentraciones el 28 de enero, a partir de las 4:00 p. m.

El anuncio lo hizo Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y actual candidato al Congreso, que explicó que la convocatoria responde a la necesidad de enviar un mensaje directo a las altas cortes. El objetivo, según señaló, es advertirles que el decreto con el que el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026 no debe ser objeto de decisiones que lo tumben o lo declaren inconstitucional.

El sindicalismo expresa preocupación por una posible demanda judicial que podría poner en riesgo el salario mínimo vital fijado por el Gobierno - crédito X

La movilización se registra en un contexto de debate jurídico y político alrededor del salario mínimo vital decretado por el Ejecutivo, que lo fijó en dos millones de pesos. Desde el sindicalismo, la preocupación es clara y es que temen que una eventual demanda ante las cortes pueda poner en riesgo una medida que consideran fundamental para la protección del ingreso de millones de trabajadores en un escenario de presiones económicas y aumento del costo de vida, y en medio de una economía marcada por desaceleración, informalidad persistente y tensiones sociales crecientes.

Arias reiteró el llamado a la ciudadanía a participar de manera masiva en la jornada. “Desde la Central Unitaria de Trabajadores invitamos a todo el pueblo colombiano a que participemos en las concentraciones alrededor de los Palacios de Justicia este 28 de enero. Y aquí en Bogotá, frente al Palacio de Justicia, al lado de la Plaza de Bolívar, desde las 4:00 p. m., para decirle a las altas cortes que no pueden por ninguna circunstancia declarar ilegal o inconstitucional el decreto de los 2 millones con el cual el gobierno decretó el salario mínimo vital para el año 2026”.

La CUT explicó que la decisión de concentrarse frente a las sedes judiciales no es casual. A diferencia de otras movilizaciones, esta busca interpelar directamente a los magistrados y al poder judicial, en un momento en el que distintos sectores han cuestionado la legalidad del decreto. Para las centrales obreras, se trata de una discusión que va más allá de los tecnicismos jurídicos y que toca de lleno el derecho a un ingreso digno.

Fabio Arias, presidente de la CUT y candidato al Congreso, lidera la convocatoria para impedir que las cortes declaren inconstitucional el decreto de salario mínimo de dos millones de pesos - crédito @cutcolombia/X

Desde la perspectiva de la CUT, el ajuste al salario mínimo tiene como propósito central preservar el ingreso real de la población trabajadora, asegurar condiciones básicas de vida digna y avanzar en la reducción de brechas salariales que persisten en amplios sectores del país. La central obrera sostiene que el debate no puede limitarse a cifras macroeconómicas, sino que debe considerar el impacto directo en los hogares.

Frente a las críticas que vinculan el aumento salarial con mayores niveles de inflación o desempleo, la CUT afirmó que esos fenómenos obedecen principalmente a dinámicas estructurales, como la concentración económica, la especulación y los costos de producción. En contraste, defiende que un mayor ingreso fortalece el consumo interno, impulsa la actividad económica y contribuye a disminuir la desigualdad.

La central obrera rechaza la idea de que el aumento salarial cause inflación o desempleo, y defiende su impacto positivo en el consumo y la actividad económica - crédito iStock

En ese contexto, la organización convocó a trabajadores, pensionados y ciudadanía en general a sumarse de forma pacífica a la jornada, cuya concentración principal en Bogotá está prevista desde las 4:00 p. m. en la Plaza de Bolívar, como parte de una acción coordinada a nivel nacional en defensa de los derechos laborales.