Colombia

Catalina Sandino y Sasha Calle compartieron un “This or That” de cultura colombiana: eligieron desde comida hasta cantantes favoritos

Como parte de la promoción de ‘The Rip’, las dos actrices protagonizaron una divertida dinámica que le permitió a las redes sociales conocer más acerca de ellas

Las colombianas, actrices en 'The Rip', compartieron sus comidas y artistas preferidos del país - crédito Netflix

El viernes 16 de enero se estrenó en Netflix la película The Rip, thriller policial dirigido por Joe Carnahan que reunió nuevamente a Matt Damon y Ben Affleck como protagonistas en una producción inspirada en hechos reales.

El largometraje no tardó en posicionarse en lo más visto en Colombia durante la semana posterior a su estreno. Parte del motivo es la presencia de dos actrices nacionales en el elenco: Catalina Sandino y Sasha Calle, que se encuentran desde hace años entre las intérpretes más consolidadas del país en las producciones norteamericanas.

'The Rip' se ambienta en
'The Rip' se ambienta en Miami. Sandino interpreta a la detective Lolo Salazar, y Sasha Calle a Desi - crédito Netflix

Como parte de la promoción de The Rip, las actrices participaron de la dinámica “This or That” para las cuentas en redes sociales de Netflix, eligiendo sus preferencias entre distintos aspectos de la cultura del país.

De arranque, al preguntarles por su ciudad preferida, Sandino se decantó por Bogotá, mientras que Calle lo hizo por Medellín, ciudad en la que creció durante su niñez, lo que parecía anticipar opiniones opuestas en el resto de la dinámica.

Las actrices tuvieron que escoger
Las actrices tuvieron que escoger a quién preferían entre J Balvin y Shakira - crédito @jbalvin y @shakira/Instagram

Ambas actrices mostraron tener algo más de afinidad en cuanto a gustos culinarios, pues prefirieron las arepas de choclo sobre el tamal tolimense y la arepa de huevo en vez de la arepa con queso costeño.

Sin embargo, en las otras elecciones por el estilo tomaron rumbos distintos: Sasha escogió la almojabana, mientras que Catalina se quedó con el pan de bono, y luego Catalina se inclinó por los productos Postobón en vez del Milo, elegido por Sasha.

Otra de las preguntas involucró elegir un dulce preferido entre el Bom Bom Bum y el Gansito. Curiosamente, Sasha desconocía el segundo producto, pero tras la explicación de Catalina confirmó que prefería el Bom Bom Bum. Entre risas, Sandino le dio su voto al Gansito.

En cuanto a géneros musicales, Sasha se inclinó por el vallenato sobre la cumbia, mientras que a Catalina le costó decidir, y se quedó con ambos. Entre J Balvin y Shakira, Sasha escogió al reguetonero, mientras que Catalina le dio su voto a la barranquillera, y luego Sandino se inclinó por Monsieur Periné en vez de Fonseca, que fue el escogido por Calle.

Sasha Calle se planteó romper estereotipos de Colombia en el exterior con ‘The Rip’

Catalina Sandino y Sasha Calle
Catalina Sandino y Sasha Calle son la cuota colombiana de la película 'The Rip', de Netflix - crédito Mario Anzuoni y Jeenah Moon/Reuters

Durante una conversación con la crítica de cine Gaby Meza, la actriz reveló el trasfondo de una de las frases más potentes de su personaje, en la que afirmaba que Colombia no era solamente crimen.

Eso no estaba en el guion. Eso yo lo metí, porque yo me siento muy orgullosa de ser colombiana, de entrar acá, hacer esta película con Cata, de escucharla, de sentir el acento, de sentir como si fuera parte de mi familia, la verdad, de conocer al hermano, al hijo. Para mí, yo me siento muy orgullosa de ser colombiana”, manifestó.

Calle señaló que su intervención la sintió como un deber de su parte. “La gente que no sabe nada de Colombia cree algo muy específico, o hay un estereotipo de Colombia, y me parece que ya eso está muy anticuado y que Colombia es lo mejor. Entonces, por eso yo lo metí, porque para mí, yo siento, no sé, como medio responsabilidad de que la gente sepa que Colombia es una chimba, que es muy lindo. A mí me gusta mucho”, declaró.

La actriz aseguró que su intervención fue recibida con naturalidad por el resto del equipo: “No hubo decisión. Ben [Affleck], yo creo que metió algo y yo lo tiré tal cual. Y nadie me dijo nada. Entonces, yo seguí tirando. Y el director y todo el mundo tomó la decisión de dejarlo ahí y me parece muy bacano de parte de ellos”, expresó.

