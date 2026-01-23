Colombia

Petro habló de la crisis de aranceles con Ecuador y aseguró que Daniel Noboa no lo quiere, a pesar de que lo invitó a su casa

El jefe de Estado colombiano se quejó de los aranceles anunciados por su homólogo y señaló que este último está “viendo a ver cómo se hace más amigo del que más grita”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que “hay factores de confianza y comunicación que influyen en la política bilateral” - crédito Presidencia

Ecuador impuso un arancel del 30% sobre los productos provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026. La decisión, respaldada por el Gobierno de Daniel Noboa, responde a un desequilibrio comercial y a preocupaciones sobre la seguridad fronteriza.

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el déficit comercial anual que enfrenta Ecuador con Colombia supera los USD1.000 millones. Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones ecuatorianas a Colombia alcanzaron USD760 millones, mientras que las importaciones desde Colombia ascendieron a USD 1.800 millones, lo que generó para Ecuador un saldo negativo de USD852 millones.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro abordó el tema durante la inauguración de la estación radar del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, Amazonas. Allí indicó que la imposición de estos aranceles está relacionada con el déficit comercial, pero advirtió sobre las consecuencias en toda la región. El mandatario enfatizó la reciprocidad de la respuesta. “Colombia estableció un arancel del 30% a una veintena de productos ecuatorianos y suspendió las exportaciones de energía, priorizando el abastecimiento interno”, informó.

Entre 8% y 10% de la energía que se consume en Ecuador proviene de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía

En la intervención, el jefe de Estado evidenció su percepción personal sobre la relación bilateral. Se refirió al presidente ecuatoriano como alguien que no lo quiere “No me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa, entonces esa invitación es que no me gusta ni cinco, porque no sé para qué era”.

Trasciende lo comercial

Considera Petro que la situación trasciende lo comercial. Indicó que “hay factores de confianza y comunicación que influyen en la política bilateral”.

También focalizó parte de su intervención en la cooperación energética entre ambos países. “Le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora, como no necesitan, pues están viendo es a ver quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces”, expresó. Explicó que la suspensión de la exportación eléctrica busca no solo garantizar el suministro nacional, sino también llamar la atención sobre la falta de equidad en el intercambio diplomático y comercial.

De igual manera, planteó la siguiente cuestión: “Si tanto el Ejército colombiano como la Armada, junto con el Ejército ecuatoriano del otro lado de la frontera, permiten el paso de cocaína, ¿quién tiene la responsabilidad, Colombia o Ecuador? Agregó que, desde la perspectiva de un líder reflexivo, podría concluirse que la selva es imposible de controlar, incluso con la presencia de ambos ejércitos.

Seguridad en la frontera

El tema de la seguridad en la frontera sur fue resaltado en el discurso presidencial. Petro resaltó los retos persistentes en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de fortalecer la cooperación binacional mediante tecnología de vigilancia.

Señaló que “ahí en Ipiales sabemos, estamos cerca al mar, entonces, la transacción de narcóticos de Colombia hacia Ecuador puede ser por mar, es lo más seguro. Pero necesitamos un radar de prevención en las alturas del Nudo de las Papas, cerca de la frontera, para que no haya transferencia de aviones con narcóticos”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dejó claro que la decisión no busca un enfrentamiento con la ciudadanía ecuatoriana ni una ruptura de los lazos históricos entre ambos pueblos - crédito @petrogustavo/X

Por medio de X, el presidente había marcado su postura sobre la situación energética y condicionó la normalización del suministro eléctrico al restablecimiento de condiciones adecuadas. “No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”.

Impacto de las decisiones

El impacto de estas decisiones no se hizo esperar entre los sectores empresariales y gremiales de ciudades como Bucaramanga. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, manifestó su sorpresa y preocupación por las posibles consecuencias para la región. “Todavía hay que determinar muy bien el grado de afectación, sectores impactados y productos”, detalló al remarcar el clima de incertidumbre que enfrentan los exportadores regionales ante las medidas adoptadas por ambos gobiernos.

Rincón puntualizó que las acciones tomadas por ambos países obedecen más a motivos publicitarios y retaliatorios que a una estrategia económica con objetivos claros. “Esas medidas parecen más de tipo publicitario, llamémoslo así, retaliatorias”, afirmó el directivo gremial. Advirtió que la dinámica reactiva resulta poco favorable para Colombia y Ecuador, ya que la incertidumbre dificulta cualquier planeación estratégica para el sector productivo.

En su balance, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio insistió en la necesidad de dejar atrás la confrontación y retomar el diálogo diplomático. “Lo que está haciendo el presidente de Ecuador, con todo respeto, creo que no tiene ningún sentido y si lo que se quiere es combatir el delito transnacional, yo creo que, con medidas de esas, se hace exactamente lo contrario”, sostuvo Rincón, oponiéndose al uso de los aranceles como principal herramienta para atender cuestiones de seguridad y apostando por enfoques colaborativos.

Abogados de la familia del

Petro ordenó al Ejército Nacional

Miguel Borja dice no a

La Corte Constitucional perfila mayorías

Ecuador respondió al Petro y
El conflicto sigue tocando a

Yeison Jiménez y sus canciones

Miguel Borja dice no a

