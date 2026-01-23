Colombia

Medicina Legal aclaró que no tiene bajo custodia los restos que corresponderían a Camilo Torres y anunció que adelantará análisis forenses

El pronunciamiento de la entidad se produjo luego del anuncio del ELN sobre un presunto hallazgo de muestras óseas que, según esa organización, corresponderían al sacerdote fallecido en 1966

Guardar
Los estudios se realizan en
Los estudios se realizan en el marco del trabajo interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) - crédito Banco de la República y Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que actualmente desarrolla estudios técnico-científicos sobre muestras óseas obtenidas en labores humanitarias de búsqueda, con el fin de establecer si alguna de ellas corresponde al sacerdote Camilo Torres Restrepo.

En un comunicado oficial fechado el 23 de enero de 2026, la entidad explicó el alcance de su intervención junto con el trabajo interinstitucional que adelanta con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), orientado a la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, y reiteró que cualquier determinación sobre la identidad de restos humanos debe basarse en procedimientos forenses independientes y verificables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La aclaración se produce luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmara haber encontrado e identificado el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, una de las figuras más simbólicas de la insurgencia colombiana, anuncio que hasta el momento no ha sido confirmado por ninguna autoridad del Estado.

En el documento, Medicina Legal señaló que su labor se enmarca en un abordaje interdisciplinario técnico-científico sobre diferentes muestras óseas obtenidas durante acciones humanitarias. “Actualmente, el INMLCF realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, indicó la entidad.

El comunicado agregó que la información sobre cualquier novedad relacionada con el caso será divulgada exclusivamente a través de los canales oficiales del instituto. La comunicación fue suscrita por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de la entidad.

Ninguna entidad oficial ha validado
Ninguna entidad oficial ha validado la autenticidad ni la identificación de los restos anunciados por la guerrilla - crédito Medicina Legal

El anuncio del ELN

El anuncio del hallazgo fue emitido por el ELN mediante un comunicado divulgado el viernes 23 de enero, en el que precisó que el cuerpo del denominado “cura guerrillero” había sido localizado y plenamente identificado. La organización armada expresó además su intención de trasladar los restos a Bogotá para que sean depositados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, al considerar ese lugar adecuado para su descanso final.

Según el grupo insurgente, la Universidad Nacional tendría un significado particular debido a que allí Camilo Torres fue capellán universitario, fundador de la Facultad de Sociología y referente intelectual de sectores estudiantiles durante la década de los años sesenta. En su comunicado, el ELN afirmó: “Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, y pidió que el hecho no sea “desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno”.

No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha validado la autenticidad del hallazgo ni la identificación anunciada por la guerrilla. Las instituciones oficiales han reiterado que cualquier confirmación debe provenir de análisis forenses independientes, realizados conforme a los protocolos establecidos.

Antecedentes de la búsqueda y contexto histórico

El ELN aseguró haber localizado
El ELN aseguró haber localizado los restos del denominado ‘cura guerrillero’, un hallazgo que, según la Fuerza Pública, aún debe ser verificado mediante análisis forenses independientes - crédito Europa Press

El paradero del cuerpo de Camilo Torres Restrepo ha sido, durante décadas, uno de los episodios no resueltos de la historia reciente del país. El sacerdote murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí, Santander, durante su primer enfrentamiento armado tras incorporarse al ELN. Su cadáver no fue entregado a la familia ni identificado oficialmente.

A lo largo de los años se han registrado intentos fallidos de localización. En 2015, la Quinta Brigada del Ejército realizó una exhumación en un panteón militar en Bucaramanga, pero los análisis genéticos determinaron que los restos correspondían en un 99,9% a otra persona, según confirmó en su momento la Fiscalía General de la Nación. Hasta ahora, el único objeto asociado oficialmente al sacerdote ha sido su sotana, recuperada y actualmente exhibida en el Palacio de Nariño.

Torres Restrepo nació en Bogotá en 1929. Inició estudios de Derecho en la Universidad Nacional, que luego abandonó para ordenarse sacerdote, y se formó como sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. A su regreso al país, fue nombrado capellán de la Universidad Nacional y, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología. En 1962 creó el Frente Unido, un movimiento político que articuló sectores sindicales y de izquierda.

Camilo Torres Restrepo, sacerdote y
Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo, fue fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y murió en combate en 1966 tras incorporarse al ELN - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Su paso a la lucha armada se concretó en 1965, tras encuentros con el líder guerrillero Fabio Vásquez. Murió pocos meses después, sin haber participado en más de una acción militar. Tras su muerte, el entonces general Álvaro Valencia Tovar reconoció que se decidió mantener oculto el paradero del cuerpo para evitar que se convirtiera en un símbolo político.

Temas Relacionados

Camilo Torres RestrepoMedicina LegalAnálisis forensesMuestras óseasIdentificación científicaUbpdELNHallazgo forenseColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría abrió indagación previa por presunto acoso sexual durante la administración de Carlos Caicedo como gobernador del Magdalena

La actuación fue asumida por el Ministerio Público tras la difusión de testimonios públicos de mujeres que señalan presuntas conductas indebidas en el entorno laboral de la gobernación entre 2020 y 2023

Procuraduría abrió indagación previa por

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

El ‘influencer’ paisa se mostró interesado en poder grabar un stream junto al cantante puertorriqueño en el escenario que está montado en el estadio Atanasio Girardot

Westcol confirma gestiones para visitar

Así fue la caída de uno de los más buscados de Ecuador en Colombia: por robar a un empresario coreano asesinó a un conserje en Quito

Miller Alejandro Cano Mateus cayó en Bogotá gracias a una circular roja de Interpol

Así fue la caída de

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Azucareros y el Poderoso de la Montaña se volverán a ver en un partido que en los últimos años se ha convertido en un clásico

Deportivo Cali vs. Medellín: hora

ELN afirma haber hallado el cuerpo de Camilo Torres, el “cura guerrillero”: no está respaldada por evidencia oficial

La guerrilla anunció la supuesta localización de los restos del sacerdote y sociólogo muerto en 1966

ELN afirma haber hallado el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Westcol confirma gestiones para visitar

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

Nino Caicedo revela la historia inédita y el “misterio” detrás de ‘Oiga, mire, vea’, el himno eterno de Guayacán Orquesta

Ciro Quiñónez recibió críticas tras anunciar su retiro temporal de redes sociales luego de la muerte de Yeison Jiménez: “Solo busca fama”

Revelan la identidad del hombre de 75 años que murió en atentado con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá

Laura Jaramillo aclaró rumores sobre problemas de acné de su hermana Sofía Jaramillo por foto que está circulando en redes sociales

Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín: hora

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

Bayern Múnich vs. Augsburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 19 de la Bundesliga

Kevin Serna, figura del Fluminense, no se distrae pese al interés de gigante de Sudamérica: así fue su doblete en el campeonato Carioca