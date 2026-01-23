Medicina Legal aclaró que no tiene bajo custodia los restos que corresponderían a Camilo Torres y anunció que adelantará análisis forenses

Los estudios se realizan en el marco del trabajo interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) - crédito Banco de la República y Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que actualmente desarrolla estudios técnico-científicos sobre muestras óseas obtenidas en labores humanitarias de búsqueda, con el fin de establecer si alguna de ellas corresponde al sacerdote Camilo Torres Restrepo.

En un comunicado oficial fechado el 23 de enero de 2026, la entidad explicó el alcance de su intervención junto con el trabajo interinstitucional que adelanta con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), orientado a la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, y reiteró que cualquier determinación sobre la identidad de restos humanos debe basarse en procedimientos forenses independientes y verificables.

La aclaración se produce luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmara haber encontrado e identificado el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, una de las figuras más simbólicas de la insurgencia colombiana, anuncio que hasta el momento no ha sido confirmado por ninguna autoridad del Estado.

En el documento, Medicina Legal señaló que su labor se enmarca en un abordaje interdisciplinario técnico-científico sobre diferentes muestras óseas obtenidas durante acciones humanitarias. “Actualmente, el INMLCF realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, indicó la entidad.

El comunicado agregó que la información sobre cualquier novedad relacionada con el caso será divulgada exclusivamente a través de los canales oficiales del instituto. La comunicación fue suscrita por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de la entidad.

El anuncio del ELN

El anuncio del hallazgo fue emitido por el ELN mediante un comunicado divulgado el viernes 23 de enero, en el que precisó que el cuerpo del denominado “cura guerrillero” había sido localizado y plenamente identificado. La organización armada expresó además su intención de trasladar los restos a Bogotá para que sean depositados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, al considerar ese lugar adecuado para su descanso final.

Según el grupo insurgente, la Universidad Nacional tendría un significado particular debido a que allí Camilo Torres fue capellán universitario, fundador de la Facultad de Sociología y referente intelectual de sectores estudiantiles durante la década de los años sesenta. En su comunicado, el ELN afirmó: “Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, y pidió que el hecho no sea “desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno”.

No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha validado la autenticidad del hallazgo ni la identificación anunciada por la guerrilla. Las instituciones oficiales han reiterado que cualquier confirmación debe provenir de análisis forenses independientes, realizados conforme a los protocolos establecidos.

Antecedentes de la búsqueda y contexto histórico

El paradero del cuerpo de Camilo Torres Restrepo ha sido, durante décadas, uno de los episodios no resueltos de la historia reciente del país. El sacerdote murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí, Santander, durante su primer enfrentamiento armado tras incorporarse al ELN. Su cadáver no fue entregado a la familia ni identificado oficialmente.

A lo largo de los años se han registrado intentos fallidos de localización. En 2015, la Quinta Brigada del Ejército realizó una exhumación en un panteón militar en Bucaramanga, pero los análisis genéticos determinaron que los restos correspondían en un 99,9% a otra persona, según confirmó en su momento la Fiscalía General de la Nación. Hasta ahora, el único objeto asociado oficialmente al sacerdote ha sido su sotana, recuperada y actualmente exhibida en el Palacio de Nariño.

Torres Restrepo nació en Bogotá en 1929. Inició estudios de Derecho en la Universidad Nacional, que luego abandonó para ordenarse sacerdote, y se formó como sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. A su regreso al país, fue nombrado capellán de la Universidad Nacional y, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología. En 1962 creó el Frente Unido, un movimiento político que articuló sectores sindicales y de izquierda.

Su paso a la lucha armada se concretó en 1965, tras encuentros con el líder guerrillero Fabio Vásquez. Murió pocos meses después, sin haber participado en más de una acción militar. Tras su muerte, el entonces general Álvaro Valencia Tovar reconoció que se decidió mantener oculto el paradero del cuerpo para evitar que se convirtiera en un símbolo político.