Matt Damon y Ben Affleck se divierten aprendiendo modismos colombianos junto a Catalina Sandino y Sasha Calle en el set de ‘The Rip’

Netflix lanzó el viernes 16 de enero The Rip, thriller policial dirigido por Joe Carnahan que reunió nuevamente a Matt Damon y Ben Affleck y que no tardó en posicionarse en lo más visto en Colombia durante la semana posterior a su estreno.

Ambientada en Miami y basada en hechos reales ocurridos en el departamento de policía, la película muestra cómo el hallazgo de una gran suma de dinero transforma a los agentes de la ley en sus propios adversarios.

El elenco incluye a dos actrices colombianas: Catalina Sandino y Sasha Calle, que le propusieron un curioso reto a sus compañeros de elenco como parte de la promoción del filme en redes sociales.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención de The Rip fue que tanto Damon como Affleck incorporaron algunas líneas en español, para darle realismo a la interacción de los policias con la comunidad latina en Miami. Sin embargo, Sandino y Calle llevaron el reto un paso más allá, al poner a prueba sus conocimientos sobre los modismos colombianos.

El primero en referirse al tema fue Affleck, que aseguró que su palabra favorita en español era “sacapuntas”, reconociendo que se debía a que pensaba inicialmente que se trataba de una grosería. “Suena como ‘¡hijo de sacapuntas!’ o ‘¡sacapuntas tu madre!’”, afirmó entre las risas de las colombianas y la mirada de extrañeza de Damon.

El propio Damon reconoció que le gustaba la palabra “caballo”, particularmente por cómo la pronunciaban en Argentina, más suavizada en comparación con la manera colombiana.

Posteriormente, Sasha Calle habló de su experiencia adaptando los modismos paisas al inglés, en particular al usar la palabra “pues” como una interjección coloquial. “A mi me gusta mucho cuando le dices ‘Hola’ a alguien que en inglés es ‘What’s up?’, decir ‘¿Qué más pues?’. Lo hice en inglés pero no funciona. Es como ‘So, what else?’, pero para los americanos es extraño”, señaló.

Luego, las actrices fueron enumerando una serie de modismos colombianos. El primero fue la palabra “chimba”, a lo que Affleck preguntó: “¿Es la traducción del nombre de un personaje del Rey León?”, seguido de Damon pronunciando el modismo varias veces y provocando las risas de Sandino y Calle.

Cuando ambos preguntaron por el significado, Calle explicó que era algo similar a “cool”, pero a la vez “es más o menos una grosería”. En ese momento, Catalina aprovechó para recalcar que es usual para los colombianos usar palabras fuertes de manera cotidiana y amistosa, poniendo como ejemplo “¿entonces qué, gonorrea?”.

Las actrices pusieron sobre la mesa otros modismos, incluyendo “Bacano”, “Llave”, “Paila”, “Ñapa”, “Dar lora”, “Hacer vaca”. Damon volvió a provocar las risas de ambas en varias oportunidades cuando conjugó varios de estos términos con éxito. Por otra parte, Affleck se mostró confundido por el origen de la expresión “Hacer vaca”. “¿De dónde viene eso? Es como ‘¿Todos vamos a cortar la vaca?’ ¿Algo así? ¿Cada uno recibe un lomo y tenemos una vaca?“, preguntó.

Una vez familiarizados con los términos, ambos actores eligieron sus expresiones colombianas favoritas. Damon se decantó por “Llave”, mientras que Affleck se inclinó por “Chimba”.

Matt Damon elogió a Sandino y Calle por su trabajo en ‘The Rip’

Como parte de la promoción por el lanzamiento de The Rip, Matt Damon habló junto a Sandino y Steven Yeun (The Walking Dead, Minari) para Última Hora, y abordaron aspectos de la experiencia de trabajar con ambas colombianas en el set.

“No quiero hacer afirmaciones generales sobre las mujeres colombianas”, apuntó Damon inicialmente, para luego expresar su admiración por ambas actrices sin reservas. “Puedo decir que tuvimos a dos mujeres colombianas increíbles, maravillosas, poderosas y talentosas en esta película, y fuimos muy afortunados de tenerlas a ambas. Lo pasamos muy bien trabajando con ellas. Ojalá podamos hacer muchos más proyectos juntos, y si las mujeres en Colombia son como ellas dos, entonces Colombia es un lugar muy afortunado”, remató.