Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, conversó por teléfono con Rosa Villavicencio, canciller de Colombia: de qué hablaron

El próximo encuentro entre los presidentes de ambos países avanzará sobre nuevas dinámicas de cooperación y estrategias conjuntas en la región

La comunicación por vía telefónica permitió a ambas autoridades abordar asuntos considerados prioritarios antes de la cita presidencial entre Donald Trump y Gustavo Petro, programada para el mes de febrero en territorio estadounidense - crédito Kevin Mohatt / Reuters

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo el 23 de enero una conversación telefónica con la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, centrada en temas clave de la relación bilateral, en el marco de la próxima reunión presidencial de febrero.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante la llamada se abordaron asuntos como el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico.

Ambos funcionarios destacaron la importancia de estos temas como prioridades compartidas para ambos países. El Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que dichas cuestiones conforman los ejes principales de la agenda bilateral.

El diálogo telefónico tuvo lugar en vísperas de la reunión bilateral presidencial prevista, en la que los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro continuarán el trabajo conjunto en áreas estratégicas identificadas por ambos gobiernos.

Las autoridades enfatizaron la relevancia de la cooperación en temas comerciales, seguridad y combate al narcotráfico, en el contexto de los preparativos para el próximo encuentro presidencial entre ambos países - crédito Luisa González / Reuters

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la comunicación refleja el compromiso de Estados Unidos y Colombia por mantener la coordinación en materia de intereses comunes y avanzar en la preparación de sus próximos compromisos.

Por su parte, a través de la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Cancillería colombiana se confirmó que las gestiones diplomáticas con Estados Unidos avanzan con miras al próximo encuentro presidencial del 3 de febrero en Washington.

Este jueves, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvieron una conversación telefónica que ambas partes calificaron como “muy positiva”.

Durante el diálogo, Villavicencio Mapy enfatizó que para la visita del presidente Gustavo Petro se garantizarán todas las condiciones protocolarias requeridas para un jefe de Estado.

El intercambio telefónico previo a la cumbre presidencial pone de relieve la necesidad de mantener la coordinación en áreas críticas, subrayando el papel central de la cooperación en la agenda regional - crédito Cancillería de Colombia

Se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, puntualizó la canciller en su comunicación oficial, subrayando la relevancia que otorgan ambos gobiernos al encuentro.

Rubio, por su parte, remarcó al equipo colombiano el interés común de que la reunión culmine con resultados concretos. Ambos funcionarios, según el reporte oficial, “reafirmaron el deseo de que la reunión en Washington sea exitosa”.

Entre los temas centrales que abordarán Petro y Donald Trump, se destacan el combate al crimen organizado transnacional, con especial foco en las zonas fronterizas, la seguridad regional y nuevas oportunidades de cooperación económica. La canciller de Colombia valoró la “larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”.

La llamada telefónica, según los comunicados oficiales, sirvió también para perfilar la agenda que se desarrollará en la cumbre. Tanto Villavicencio Mapy como Rubio coincidieron en la importancia de “valorar la cooperación bilateral” y de “construir sobre los logros previos” para enfrentar retos compartidos.

Las autoridades de ambos países mantuvieron una comunicación en la que resaltaron la importancia de afianzar la cooperación y asegurar que la cumbre programada en Washington logre avances significativos en temas prioritarios para ambas naciones - crédito Cancillería de Colombia

El ambiente previo a la cumbre se define por la expectativa de que el encuentro marque un nuevo capítulo en la relación estratégica entre ambos países.

La canciller de Colombia y el secretario de Estado de Estados Unidos preparan encuentro presidencial

La reciente reunión entre la fiscal Luz Adriana Camargo, el director de la DEA Terrance Cole y el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, representó un paso clave para fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad transnacional, según informó la embajada estadounidense.

El contexto de este encuentro adquiere mayor relevancia debido a la cercana reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, así como por la reciente visita del director de la CIA a Venezuela.

En el plano operativo, Estados Unidos ha intensificado acciones como el bombardeo de lanchas con cocaína en el Caribe y el Pacífico, además de la reanudación en Colombia de la fumigación de cultivos de hoja de coca utilizando drones.

La fiscal general Luz Adriana Camargo se reunió con el director de la DEA, Terrance Cole, el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara y el director de la Policía, el general William Rincón en Bogotá - crédito @FiscaliaCol/X

Durante la cita se oficializó la presentación del nuevo director del CTI, José Luis Ramírez, exgeneral de la Policía y aliado de las autoridades estadounidenses.

Las autoridades destacaron que se abordó la “necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y justicia”, centrando la agenda en el combate a los grupos narcotraficantes, el tráfico ilegal de armas y la persecución de las finanzas criminales y la falsificación de moneda.

La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró a El Tiempo que los vínculos judiciales entre ambos países permanecen sólidos, señalando: “Tenemos unas muy buenas relaciones no solo en términos de la ayuda en lo que tiene que ver con los grupos transnacionales para extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, que normalmente es por delitos de narcotráfico, sino que hemos empezado a trabajar de otra manera con las autoridades judiciales de Estados Unidos en temas tan importantes como lavado de activos”.

