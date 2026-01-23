Colombia

Los desafíos que enfrentarán Colombia y Ecuador tras la crisis por los aranceles y la suspensión de energía

En diálogo con Infobae Colombia, July Villalba analizó la disputa binacional que se registra en el sur del continente

Para la experta, la situación
Para la experta, la situación ha dejado en evidencia las falencias que tienen los dos países

Tras el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de un arancel del 30% para los productos colombianos como consecuencia de la falta de ayuda a su país por parte de la nación cafetera para combatir el narcotráfico, comenzó una crisis diplomática que es tendencia en la región.

Como respuesta directa, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció que se suspenderá indefinidamente la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de las seis de la tarde del 22 de enero por orden del presidente Gustavo Petro.

Debido a que no ha existido ningún tipo de diálogo entre voceros de Colombia y Ecuador, y que el ministro de Defensa cafetero ha rechazado las afirmaciones del presidente del vecino país, diferentes expertos se han pronunciado para afirmar qué país queda peor parado en medio de la crisis.

Colombia y Ecuador afrontarán varios retos si se mantienen las diferencias

Se mantienen las diferencias entre
Se mantienen las diferencias entre los Gobiernos de Colombia y Ecuador

En diálogo con Infobae Colombia, la experta en desarrollo internacional y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano July Villalba habló sobre los retos que tendrá cada país si se mantienen las diferencias actuales.

En primer lugar, analizó el anuncio realizado por Noboa, lo que calificó como una estrategia política que se salió de las manos, puesto que, en su concepto, lo que se buscaba era presionar a Colombia.

“La imposición de aranceles por parte de Ecuador a productos provenientes de Colombia es una estrategia política más y que es recurrente entre ambos países. Habitualmente, se justifica como mecanismo para presionar las operaciones militares en la frontera y reducir el tráfico de minería de oro y contrabando que se origina y fortalece en el territorio colombiano”.

Entre 8% y 10% de
Entre 8% y 10% de la energía que se consume en Ecuador proviene de Colombia

Para Villalba, el trasfondo de los aranceles es la necesidad que tienen en Ecuador de mejorar su industria interna, que en varios sectores se ve superada por la colombiana.

“Detrás de estas imposiciones también se denota por parte del Gobierno ecuatoriano el querer aplicar medidas proteccionistas debido a la baja productividad de las industrias nacionales, que enfrentan una fuerte competencia de bienes importados de Colombia”.

A nivel político, cuestionó la forma con la que la administración de Daniel Noboa ha afrontado los retos en su mandato, recordando que no es la primera vez que toma este tipo de decisiones.

“En algunos casos, los aranceles también se han aplicado como respuesta a desequilibrios en la balanza comercial o a presiones económicas internas que el Gobierno de Noboa no ha podido contrarrestar”.

Vehículos cruzan de Ecuador a
Vehículos cruzan de Ecuador a Colombia utilizando el puente internacional de Rumichaca en Rumichaca, Colombia, el jueves 22 de enero de 2026.

Más allá de la afectación directa que tendrán algunas empresas en Colombia, para la experta, el reto más importante de esta crisis está en las comunicaciones en el corto plazo que tendrán que tener los dos países.

“La aplicación de aranceles por parte de Ecuador afecta a los exportadores y reduce la competitividad de sus productos en el mercado ecuatoriano; además, viola los acuerdos establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, organización que vincula a estos dos países y que promueve el libre comercio”.

Por último, indicó que Colombia y Ecuador se necesitan para tener un crecimiento económico estable, aunque analizó que este tipo de situaciones ponen en evidencia las falencias que se tienen en la región a la hora de proteger la industria nacional.

Pone de manifiesto el desafío de equilibrar la protección de las economías nacionales con los compromisos de integración regional. Si bien estas medidas pueden ofrecer alivio temporal a ciertos sectores productivos, también pueden afectar el comercio bilateral y el crecimiento económico a largo plazo. Por ello, el diálogo y la negociación suelen ser herramientas clave para resolver estas diferencias y fortalecer una relación comercial más estable y cooperativa”.

Abogados de la familia del

Petro ordenó al Ejército Nacional

Miguel Borja dice no a

La Corte Constitucional perfila mayorías

Ecuador respondió al Petro y
