La Ubpd afirmó que hay indicios que confirmarían que los restos hallados son los de Camilo Torres Restrepo, recordado líder del ELN

Camilo Torres fue una de las grandes figuras del movimiento guerrillero en su historia - crédito Europa Press

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) confirmó que en 2019 recibió la solicitud de búsqueda de los restos de Camilo Torres Restrepo, conocido como el “cura guerrillero”.

Existen serios indicios de que los restos hallados recientemente corresponden a Torres Restrepo, que murió en combates con el Ejército hace 60 años mientras pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según declaraciones de la Ubpd ante medios de comunicación, la solicitud de búsqueda del sacerdote fue recibida en 2019.

Desde ese momento, la entidad inició una investigación en medio de la búsqueda masiva y relacional, logrando avances significativos, especialmente en los últimos dos años. Los resultados, según indicó la organización, se han obtenido gracias a la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, forenses y antropológicas, según información proporcionada por la Unidad.

Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo, fue fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y murió en combate en 1966 tras incorporarse al ELN - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En su más reciente comunicado, la Ubpd resaltó que “los avances técnico científicos logrados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) en los últimos años para la búsqueda de las más de 135.396 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, así como los datos recabados con la investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, han permitido acercarse, en esta oportunidad, a la presunta localización del cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo”.

La Unidad de Búsqueda enfatizó que continuará “avanzando en la verificación de las hipótesis formuladas en este caso, con el fin de entregar respuestas a sus buscadores, así como a todas las familias que llevan más de seis décadas esperando conocer la verdad sobre la suerte y paradero de las personas que han sido dadas por desaparecidas”.

Acciones de Medicina legal tras el anuncio del ELN

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que realiza estudios técnico-científicos sobre muestras óseas obtenidas durante labores humanitarias de búsqueda, con el objetivo de establecer si alguna de ellas corresponde al sacerdote Camilo Torres Restrepo.

La entidad detalló que su intervención se desarrolla en coordinación con la Ubpd, enfocándose en la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados. Medicina Legal reiteró que toda determinación sobre la identidad de restos humanos debe fundarse en procedimientos forenses “independientes y verificables”.

Ninguna entidad oficial ha validado la autenticidad ni la identificación de los restos anunciados por la guerrilla - crédito Medicina Legal

La declaración de la autoridad forense se produce tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que afirmó haber encontrado e identificado el cuerpo de Torres Restrepo, figura central en la historia de la insurgencia colombiana.

Medicina Legal enfatizó que su labor se basa en un abordaje “interdisciplinario técnico-científico sobre diferentes muestras óseas obtenidas durante acciones humanitarias”, y precisó que actualmente “realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”.

Por su parte, el ELN divulgó el viernes 23 de enero un comunicado en el que aseguró que el denominado “cura guerrillero” había sido localizado y plenamente identificado.

Además, la organización expresó su intención de trasladar los restos a Bogotá, para depositarlos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, dado el significado simbólico del lugar, donde Torres fue capellán universitario y fundador de la Facultad de Sociología. Según el grupo insurgente, “hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, e hizo un llamado para que el hecho no sea “desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno”.

Comunicado del ELN en el que la guerrilla asegura haber localizado e identificado los restos de Camilo Torres Restrepo, hallazgo que aún no ha sido confirmado por las autoridades colombianas - crédito red social X

El paradero del cuerpo de Torres Restrepo ha sido uno de los episodios sin resolver de la historia del país. El sacerdote murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí (Santander), sin que su cadáver fuera entregado a la familia ni identificado oficialmente.

En 2015, la Quinta Brigada del Ejército exhumó restos en un panteón militar en Bucaramanga, pero los análisis genéticos realizados por la Fiscalía General de la Nación descartaron que correspondieran a Torres Restrepo. Hasta el momento, el único objeto asociado oficialmente al sacerdote es su sotana, actualmente exhibida en el Palacio de Nariño.