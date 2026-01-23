La economía colombiana creció 3,08% en noviembre, pero mantuvo señales de desaceleración para 2025

La economía colombiana registró un crecimiento de 3,08% en noviembre de 2025 según el ISE del Dane - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La economía colombiana registró en noviembre un crecimiento de 3,08% en su producción, de acuerdo con los resultados preliminares del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) publicados por el Dane el viernes 23 de enero.

El aumento en la actividad económica coincide con expectativas de los analistas, que ya proyectan que el desempeño final de 2025 se ubicará por debajo de ese umbral, en contraste con años anteriores.

El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestra que, pese al repunte de noviembre, la trayectoria de la economía sugiere una pérdida de impulso al cierre del periodo.

Entre enero y noviembre de 2025, el crecimiento acumulado del ISE fue de 2,86% respecto al mismo periodo de 2024. El dato definitivo de 2024, en comparación, cerró en 1,7%.

El Dane revelo el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) para noviembre de 2025 - crédito Dane

En cuanto al desempeño de sectores específicos, las actividades terciarias experimentaron un comportamiento positivo.

El índice respectivo alcanzó en noviembre de 2025 los 147,48 puntos en su serie original, lo que representa un incremento de 4,22% frente a noviembre de 2024.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el índice alcanzó 141,32 puntos, con un crecimiento anual de 4,17% y un avance mensual marginal de 0,05% en comparación con octubre de 2025.

Por el contrario, las actividades primarias y secundarias disminuyeron durante el mismo mes. El índice de las actividades primarias en su serie original fue de 103,63, equivalente a un descenso de 0,09% respecto a noviembre del año anterior.

Las actividades primarias presentaron una caída de 0,09% anual en noviembre en la serie original del Dane - crédito Dane

En la serie ajustada, la disminución anual fue de 0,04%, y entre octubre y noviembre la caída alcanzó el 3,66%. Las actividades secundarias, relacionadas principalmente con la manufactura y construcción, marcaron 101,93 en su serie original, lo que significa un retroceso de 0,08% anual, mientras que en la serie ajustada se registró una disminución de 0,30% en el mismo periodo y una baja mensual del 2,39% frente al dato de octubre.

El ISE general en la serie ajustada por efectos estacionales y calendario fue de 126,07 en noviembre de 2025, superior en 3,05% al valor registrado en noviembre de 2024 (122,34), pero con una caída mensual de 1,08% en relación con octubre (127,45).

Estos datos reflejan la persistencia de diferencias entre el desempeño de los diversos sectores que componen la economía nacional.

De acuerdo con el análisis divulgado por el Dane, la suma de los resultados apunta a que el producto interno bruto (PIB) de 2025 podría quedar situada bajo la barrera del 3%, lo que ratifica una tendencia de desaceleración respecto a años anteriores.

El periodo enero-noviembre de 2024 había presentado un crecimiento de 1,47% y el resultado anual definitivo alcanzó 1,7%.

A pesar del repunte en noviembre, el panorama compuesto por los distintos índices sectoriales evidencia que la economía colombiana enfrenta desafíos para sostener el crecimiento sostenido en el cierre del año.

Las ventas del comercio minorista aumentan 11,8% entre enero y noviembre de 2025

El comercio minorista mostró un crecimiento acumulado del 11,8% entre enero y noviembre de 2025, según la Encuesta Mensual de Comercio - crédito Dane

El desempeño de las ventas reales del comercio minorista experimentó una sólida expansión durante 2025, con un crecimiento acumulado de 11,8% entre enero y noviembre, según la Encuesta Mensual de Comercio – EMC presentada por el Dane.

A este impulso contribuyeron especialmente las empresas dedicadas a la venta de vehículos automotores nuevos y los establecimientos de productos no especializados, estos últimos con un aumento de 30,2%, resultando en una contribución conjunta de 6,3 puntos porcentuales a la variación global en el periodo.

En el registro de noviembre de 2025, el repunte de las ventas fue evidente, con un alza de 7,5% respecto al mismo mes de 2024.

Este comportamiento se reflejó también en el aumento del personal ocupado, que creció 2,1% en la comparación interanual. Al excluir el comercio de combustibles, la variación en las ventas alcanzó 9,7%, lo que muestra un crecimiento extendido en otras líneas de productos.

El análisis por grupos de mercancías revela que 19 líneas registraron incrementos en las ventas reales en el periodo enero-noviembre, siendo notorio el aporte de los segmentos de Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, vehículos automotores y motocicletas, y otros vehículos automotores y motocicletas, que en conjunto sumaron 6,5 puntos porcentuales al crecimiento total, según los datos recogidos por la EMC.

Las empresas dedicadas a la venta de vehículos automotores nuevos y los establecimientos no especializados impulsaron la expansión de las ventas minoristas en 2025 - crédito Dane

Durante noviembre, dieciocho líneas de mercancía lograron variaciones positivas, mientras solo una experimentó descenso. Las líneas de mayor peso en el desempeño mensual fueron equipo de informática y telecomunicaciones, electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de sonido y video, áreas que, en conjunto, aportaron 4,2 puntos porcentuales al incremento global, de acuerdo con la encuesta.

Por actividades comerciales específicas, los establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco registraron un destacado incremento anual de 29,1% en noviembre, mientras que los dedicados, en su mayoría, a alimentos mostraron una variación positiva de 7,2%. Estas dos categorías, en conjunto, representaron 4,9 puntos porcentuales de la variación anual del comercio minorista para ese mes.

En el sector de vehículos y comercio minorista, la EMC identificó que las empresas orientadas a la venta de vehículos automotores nuevos sostuvieron un aumento de 20,9% en las ventas, consolidando su aporte al acumulado anual y evidenciando la fortaleza del sector automotor en el dinamismo general del comercio nacional.

