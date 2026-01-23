Colombia

La economía colombiana creció 3,08% en noviembre, pero mantuvo señales de desaceleración para 2025

Según el Índice de Seguimiento a la Economía publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el crecimiento puntual se alinea con estimaciones de analistas que anticipan un menor dinamismo económico para el próximo año

Guardar
La economía colombiana registró un
La economía colombiana registró un crecimiento de 3,08% en noviembre de 2025 según el ISE del Dane - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La economía colombiana registró en noviembre un crecimiento de 3,08% en su producción, de acuerdo con los resultados preliminares del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) publicados por el Dane el viernes 23 de enero.

El aumento en la actividad económica coincide con expectativas de los analistas, que ya proyectan que el desempeño final de 2025 se ubicará por debajo de ese umbral, en contraste con años anteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestra que, pese al repunte de noviembre, la trayectoria de la economía sugiere una pérdida de impulso al cierre del periodo.

Entre enero y noviembre de 2025, el crecimiento acumulado del ISE fue de 2,86% respecto al mismo periodo de 2024. El dato definitivo de 2024, en comparación, cerró en 1,7%.

El Dane revelo el Índice
El Dane revelo el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) para noviembre de 2025 - crédito Dane

En cuanto al desempeño de sectores específicos, las actividades terciarias experimentaron un comportamiento positivo.

El índice respectivo alcanzó en noviembre de 2025 los 147,48 puntos en su serie original, lo que representa un incremento de 4,22% frente a noviembre de 2024.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el índice alcanzó 141,32 puntos, con un crecimiento anual de 4,17% y un avance mensual marginal de 0,05% en comparación con octubre de 2025.

Por el contrario, las actividades primarias y secundarias disminuyeron durante el mismo mes. El índice de las actividades primarias en su serie original fue de 103,63, equivalente a un descenso de 0,09% respecto a noviembre del año anterior.

Las actividades primarias presentaron una
Las actividades primarias presentaron una caída de 0,09% anual en noviembre en la serie original del Dane - crédito Dane

En la serie ajustada, la disminución anual fue de 0,04%, y entre octubre y noviembre la caída alcanzó el 3,66%. Las actividades secundarias, relacionadas principalmente con la manufactura y construcción, marcaron 101,93 en su serie original, lo que significa un retroceso de 0,08% anual, mientras que en la serie ajustada se registró una disminución de 0,30% en el mismo periodo y una baja mensual del 2,39% frente al dato de octubre.

El ISE general en la serie ajustada por efectos estacionales y calendario fue de 126,07 en noviembre de 2025, superior en 3,05% al valor registrado en noviembre de 2024 (122,34), pero con una caída mensual de 1,08% en relación con octubre (127,45).

Estos datos reflejan la persistencia de diferencias entre el desempeño de los diversos sectores que componen la economía nacional.

De acuerdo con el análisis divulgado por el Dane, la suma de los resultados apunta a que el producto interno bruto (PIB) de 2025 podría quedar situada bajo la barrera del 3%, lo que ratifica una tendencia de desaceleración respecto a años anteriores.

El periodo enero-noviembre de 2024 había presentado un crecimiento de 1,47% y el resultado anual definitivo alcanzó 1,7%.

A pesar del repunte en noviembre, el panorama compuesto por los distintos índices sectoriales evidencia que la economía colombiana enfrenta desafíos para sostener el crecimiento sostenido en el cierre del año.

Las ventas del comercio minorista aumentan 11,8% entre enero y noviembre de 2025

El comercio minorista mostró un
El comercio minorista mostró un crecimiento acumulado del 11,8% entre enero y noviembre de 2025, según la Encuesta Mensual de Comercio - crédito Dane

El desempeño de las ventas reales del comercio minorista experimentó una sólida expansión durante 2025, con un crecimiento acumulado de 11,8% entre enero y noviembre, según la Encuesta Mensual de Comercio – EMC presentada por el Dane.

A este impulso contribuyeron especialmente las empresas dedicadas a la venta de vehículos automotores nuevos y los establecimientos de productos no especializados, estos últimos con un aumento de 30,2%, resultando en una contribución conjunta de 6,3 puntos porcentuales a la variación global en el periodo.

En el registro de noviembre de 2025, el repunte de las ventas fue evidente, con un alza de 7,5% respecto al mismo mes de 2024.

Este comportamiento se reflejó también en el aumento del personal ocupado, que creció 2,1% en la comparación interanual. Al excluir el comercio de combustibles, la variación en las ventas alcanzó 9,7%, lo que muestra un crecimiento extendido en otras líneas de productos.

El análisis por grupos de mercancías revela que 19 líneas registraron incrementos en las ventas reales en el periodo enero-noviembre, siendo notorio el aporte de los segmentos de Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, vehículos automotores y motocicletas, y otros vehículos automotores y motocicletas, que en conjunto sumaron 6,5 puntos porcentuales al crecimiento total, según los datos recogidos por la EMC.

Las empresas dedicadas a la
Las empresas dedicadas a la venta de vehículos automotores nuevos y los establecimientos no especializados impulsaron la expansión de las ventas minoristas en 2025 - crédito Dane

Durante noviembre, dieciocho líneas de mercancía lograron variaciones positivas, mientras solo una experimentó descenso. Las líneas de mayor peso en el desempeño mensual fueron equipo de informática y telecomunicaciones, electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de sonido y video, áreas que, en conjunto, aportaron 4,2 puntos porcentuales al incremento global, de acuerdo con la encuesta.

Por actividades comerciales específicas, los establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco registraron un destacado incremento anual de 29,1% en noviembre, mientras que los dedicados, en su mayoría, a alimentos mostraron una variación positiva de 7,2%. Estas dos categorías, en conjunto, representaron 4,9 puntos porcentuales de la variación anual del comercio minorista para ese mes.

En el sector de vehículos y comercio minorista, la EMC identificó que las empresas orientadas a la venta de vehículos automotores nuevos sostuvieron un aumento de 20,9% en las ventas, consolidando su aporte al acumulado anual y evidenciando la fortaleza del sector automotor en el dinamismo general del comercio nacional.

<br>

Temas Relacionados

Economía ColombiaCrecimiento económicoDaneISEIndicador de Seguimiento a la EconomíaColombia-EconomíaEmpresasComercioColombia-noticias

Más Noticias

Alterando cajeros con pegamento en Cundinamarca, así capturaron a un hombre que robaba tarjetas mediante ‘cambiazo’

Las cámaras de seguridad en un cajero del municipio de Girardot permitieron a los agentes intervenir a tiempo y detener al hombre que, sin recurrir a la violencia, obtenía grandes sumas de dinero

Alterando cajeros con pegamento en

Fedearroz lanza alerta nacional: importaciones de arroz desde Ecuador amenazan la producción colombiana

El gremio arrocero alertó por el impacto de las importaciones legales e ilegales desde ese país y solicitó retaliaciones comerciales y mayores controles para evitar una crisis en el campo colombiano

Fedearroz lanza alerta nacional: importaciones

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

El ‘influencer’ paisa se mostró interesado en poder grabar un stream junto al cantante puertorriqueño en el escenario que está montado en el estadio Atanasio Girardot

Westcol confirma gestiones para visitar

El traslado de estudiantes en un carro de bomberos, en Jericó, Antioquia, genera polémica: esto dijo la institución

Mientras usuarios en redes sociales cuestionan el papel de los padres y la autonomía operativa del cuerpo voluntario, la organización defiende que la actividad fue un servicio remunerado de carácter privado y sin vínculos políticos

El traslado de estudiantes en

Calendario lunar de enero 2026: cómo se verá la luna desde Colombia

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá los cielos con estas fases

Calendario lunar de enero 2026:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Westcol confirma gestiones para visitar

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

Las celebridades fueron castigadas por el jefe de ‘La casa de los famosos’ por culpa de dos personas que incumplieron reglas

Una reconocida influenciadora se retiró el diseño de sonrisa y sorprendió al público con su aspecto natural

La Segura responde a los rumores sobre si mantiene económicamente a su esposo Ignacio Balandán

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

Deportes

Kevin Serna, figura del Fluminense,

Kevin Serna, figura del Fluminense, no se distrae pese al interés de gigante de Sudamérica: así fue su doblete en el campeonato Carioca

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la Superintendencia de Sociedades

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”