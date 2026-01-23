Fedearroz lanza alerta nacional: importaciones de arroz desde Ecuador amenazan la producción colombiana

Fedearroz advirtió que el ingreso de arroz desde Ecuador está presionando a la baja los precios que reciben los productores colombianos- crédito colprensa

La producción arrocera colombiana atraviesa un momento crítico. La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) lanzó una advertencia al Gobierno Nacional frente al impacto que están generando las importaciones de arroz blanco provenientes de Ecuador, tanto legales como ilegales, una situación que, según el gremio, está afectando de manera directa la estabilidad económica de miles de productores en el país.

A través de una comunicación enviada a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedearroz solicitó la adopción inmediata de medidas de protección para el sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La carta, firmada por el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, expone la preocupación por la creciente presión que ejercen estos ingresos de arroz sobre los precios internos y la comercialización de la cosecha nacional.

Desde el gremio arrocero aseguran que la coyuntura comercial con el país vecino se ha intensificado en las últimas semanas, generando un entorno de competencia que califican como desleal y que pone en riesgo la sostenibilidad de la producción nacional, especialmente en regiones donde el arroz es uno de los principales motores económicos.

Importaciones legales e ilegales agravan la crisis

El gremio arrocero pidió al Gobierno medidas urgentes para proteger la producción nacional frente a importaciones legales e ilegales- crédito Coagro Huila

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Fedearroz es la combinación de importaciones formales con un flujo constante de arroz que ingresa de manera irregular por la frontera terrestre con Ecuador. Según el gremio, este fenómeno no solo distorsiona el mercado, sino que también representa riesgos adicionales en materia sanitaria y de control aduanero.

El ingreso de arroz sin los debidos registros, advierten, facilita prácticas como el contrabando técnico, la evasión de impuestos e incluso el lavado de activos. Además, la falta de controles adecuados incrementa el riesgo de que el producto no cumpla con los estándares fitosanitarios exigidos en Colombia, lo que podría afectar la salud de los consumidores.

Para los productores nacionales, la consecuencia inmediata es la caída en los precios pagados en el mercado interno, lo que reduce su rentabilidad y dificulta la recuperación de las inversiones realizadas durante el ciclo productivo. Fedearroz sostiene que esta situación golpea con mayor fuerza a los pequeños y medianos agricultores, quienes cuentan con menores márgenes para absorber las pérdidas.

Pedido de retaliación comercial y mayor control

Las importaciones de arroz, según Fedearroz, afectan especialmente a pequeños y medianos productores en varias regiones del país - crédito Colombia Oscura

Ante este panorama, Fedearroz solicitó que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que el Gobierno colombiano adopte frente a las recientes decisiones del Gobierno ecuatoriano. Para el gremio, esta herramienta permitiría equilibrar las condiciones de competencia y enviar una señal clara de respaldo a la producción nacional.

La federación considera que, sin este tipo de acciones, el sector arrocero continuará enfrentando una presión creciente que podría traducirse en reducción de áreas sembradas, pérdida de empleos rurales y un debilitamiento de la seguridad alimentaria del país.

Puerto único, una medida clave para frenar el contrabando

Fedearroz solicitó mayor control en frontera y la designación de un puerto único para frenar el contrabando y los riesgos sanitarios- crédito EFE/ Hein Htet/Archivo

Otra de las propuestas planteadas por Fedearroz es el establecimiento de un puerto único de ingreso para el arroz importado. Según el gremio, esta medida facilitaría el control de las importaciones, permitiría un seguimiento más riguroso de los volúmenes que ingresan al país y cerraría la puerta a los flujos informales que hoy atraviesan la frontera.

Designar un solo punto de entrada, aseguran, ayudaría a las autoridades a fortalecer la vigilancia aduanera y sanitaria, al tiempo que reduciría las oportunidades para el contrabando y otras actividades ilícitas asociadas al comercio ilegal.

Fedearroz reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que actúe con rapidez y de manera coordinada entre las entidades competentes.

El gremio insiste en que proteger la producción arrocera no solo es una cuestión económica, sino también social y estratégica, dado el papel del arroz como alimento básico en la dieta de los colombianos y como fuente de sustento para miles de familias rurales en todo el país.