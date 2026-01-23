El peso colombiano lideró las revaluaciones de monedas emergentes frente al dólar en lo que va de enero de 2026

El dólar en Colombia cerró en promedio de $3.630,89 en la jornada del 22 de enero de 2026 - crédito Europa Press/Contacto/La Nación

El peso colombiano se mantuvo como la moneda más revaluada entre los mercados emergentes durante los primeros 22 días de enero de 2026, al registrar un alza del 4,5%. Le siguieron el peso chileno y el rublo ruso, con incrementos del 3,8% y el 3,79% respectivamente. Otras divisas destacadas en este periodo fueron el real brasileño (3,39%), el peso mexicano (2,9%) y el rand sudafricano (2,7%). La tendencia está vinculada a un mayor interés por los activos de países emergentes, impulsada por flujos de capital más favorables y mejores perspectivas hacia la política monetaria en estas economías.

Por el contrario, la rupia india y el won surcoreano se depreciaron un 1,8% y un 1,7% respectivamente. Los movimientos reflejan un entorno de volatilidad en el que las divisas latinoamericanas han ganado terreno frente a otras monedas emergentes.

Al respecto, el exvicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) Andres Langebaek explicó que parte de la fortaleza del peso colombiano responde a factores internacionales, especialmente a la reciente debilidad del dólar estadounidense. El experto detalló a La República que “el dólar a nivel global ha venido perdiendo valor; todo esto tiene que ver con los temas de Trump sobre Groenlandia y con la falta de credibilidad en la política de aranceles”.

Añadió que el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico de Davos generó calma en los mercados, luego de que el mandatario descartó el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia y anunció un acuerdo marco sobre el tema. Sin embargo, días antes, Trump había amenazado a países europeos con imponer aranceles si no apoyaban sus intereses. Según Langebaek, este tipo de mensajes “mina la credibilidad sobre el dólar y sobre la confianza en las políticas” del gobierno estadounidense.

En el ámbito local, el Gobierno colombiano publicó un borrador de decreto que plantea reducir la inversión de los fondos de pensiones en el exterior del 50 al 30% en un plazo de entre tres y cinco años. La iniciativa busca asegurar más recursos en el país mediante la repatriación de capital, lo que a corto plazo fortalece la moneda nacional.

Latinoamérica, el centro del universo

Desde la perspectiva del economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, Colombia ha venido monetizando préstamos durante los últimos seis meses y acelerando la reducción del valor del dólar. Por eso, en X, afirmó que “Latinoamérica se está volviendo el centro del universo, como lo fue en los 2000. Colombia es la moneda más fuerte del mundo en 2026, seguida de Brasil, Chile y México”.

El especialista sostuvo que el rendimiento del peso colombiano es consecuencia de movimientos de capital global hacia la región, motivados por expectativas de mayor rentabilidad y un diferencial de tasas de interés atractivo para los mercados latinoamericanos.

Caída global del dólar

Por su parte, el experto en temas macroeconómicos Carlos Arcila-Barrera, profesor de la Universidad de los Andes y tutor del Instituto de Cambridge para el Liderazgo en Sostenibilidad, atribuyó el fortalecimiento de las monedas regionales a:

Caída global del dólar.

Ciclo bajista iniciado por la Reserva Federal (FED).

Búsqueda internacional de mayores retornos en economías emergentes.

Señaló, en X, que “la FED inició su ciclo de recortes, el índice dólar perdió terreno y los flujos rotaron hacia economías emergentes en busca de rendimiento”. Aclaró, además, que la revaluación rápida de monedas como el peso colombiano también responde a fundamentos internos particulares de cada país.

En el caso de Colombia, Arcila-Barrera describió una estrategia de financiamiento “extremadamente agresiva”, que incluyó la repatriación forzada de USD25.000 millones de fondos de pensiones, una emisión récord de bonos globales por USD4.950 millones, y un intercambio de divisas en francos suizos por entre USD9.000 y USD10.000 millones adicionales. Según el experto, esto ocasionó que el peso pasara de $4.400 a $3.670, con una variación de 220 puntos básicos solo el día de la emisión de bonos.

La tasa de interés que paga Colombia

De igual forma, indicó que “Colombia paga una tasa de interés a diez años del 13,2%, solo por debajo de Ucrania y Argentina”, lo que refleja la percepción de alto riesgo y ejerce presión sobre la sostenibilidad fiscal. Añadió que el déficit fiscal nacional se encamina al 7% del PIB y advirtió: “esto es un gobierno financiándose a cualquier costo antes de salir; alguien hereda esa factura en agosto”.

Para Arcila-Barrera, Colombia representa el “caso más frágil” debido al peso de los flujos artificiales y el alto costo de la deuda. Por su parte, en otros países pasará los siguiente:

Brasil: dependerá de su capacidad para mantener la disciplina fiscal durante las elecciones.

México: tiene la mejor proyección riesgo-retorno, aunque sigue expuesto a la volatilidad de su principal socio comercial.

Uruguay: continuará con una moneda apreciada sin capacidad para intervenir.

Chile: se mantiene como el más sólido por la fortaleza de su base productiva real.