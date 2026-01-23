Colombia

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la SIC

La hoja de ruta presentada por la compañía para atravesar este periodo comprende tanto ajustes deportivos y administrativos como un enfoque en fortalecer las divisiones juveniles, atraer nuevos patrocinadores y optimizar los ingresos generados por taquillas, publicidad y derechos de televisión

Deportivo Pereira entró en reorganización
Deportivo Pereira entró en reorganización financiera - crédito Sebastián Henao/Colprensa

El Deportivo Pereira F.C. S.A. entró en proceso de reorganización empresarial por decisión de la Superintendencia de Sociedades, que actuó de forma directa tras verificar una situación de cesación de pagos significativa en el club.

Esta intervención pone bajo la lupa las dificultades financieras del equipo, revelando una mora acumulada que al 31 de agosto de 2025 representaba $11.252 millones, suma equivalente al 50,40% del pasivo total del club, con incumplimientos mayores a noventa días ante diversos acreedores, incluidos los compromisos fiscales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), obligaciones con otros clubes deportivos y deudas con proveedores y accionistas que superan los 240 días de atraso.

Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, especialista en insolvencia, que asumirá la tarea de liderar la reorganización bajo los parámetros de la Ley 1116 de 2006. A pesar de la situación crítica evidenciada en los pagos, el balance patrimonial de la sociedad muestra que, al 30 de octubre de 2025, los activos alcanzan los $45.804 millones frente a pasivos por $23.399 millones, lo que representa un patrimonio positivo y una señal de viabilidad para implementar la recuperación.

Constituido en el año 2022 en la ciudad de Pereira, el club forma parte del Sistema Nacional del Deporte como organización dedicada a promover y gestionar fútbol profesional.

La hoja de ruta presentada por la compañía para atravesar este periodo comprende tanto ajustes deportivos y administrativos como un enfoque en fortalecer las divisiones juveniles, atraer nuevos patrocinadores y optimizar los ingresos generados por taquillas, publicidad y derechos de televisión.

El Deportivo Pereira F.C. S.A.
El Deportivo Pereira F.C. S.A. entró en proceso de reorganización empresarial por decisión de la Superintendencia de Sociedades, que actuó de forma directa tras verificar una situación de cesación de pagos significativa en el club - crédito SIC

El superintendente Billy Escobar Pérez sentó posición sobre la medida al señalar: “El fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones. Por eso, desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación. Acompañar estos procesos no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país. La reorganización es una herramienta para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general.”

La Superintendencia de Sociedades reafirmó que este procedimiento se dará bajo los lineamientos técnicos y de transparencia contemplados por la normatividad vigente —incluyendo la Ley 1116 de 2006, el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2437 de 2024—, con la mira puesta en la recuperación de empresas viables que pertenezcan al ámbito del fútbol profesional o estén bajo su vigilancia.

