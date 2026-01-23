CCI advierte al Gobierno que la terminación anticipada de Autopistas del Café desatará una bomba jurídica y fiscal

Juan Martin Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, durante una intervención pública. Su gremio lidera la advertencia sobre los riesgos de terminar unilateralmente el contrato de Autopistas del Café - crédito CCI/Colprensa

El anuncio del Gobierno nacional sobre evaluar la terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Café ha encendido las alarmas en el sector de la infraestructura.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), a través de su presidente ejecutivo, Juan Martin Caicedo Ferrer, emitió un duro comunicado instando al Ejecutivo a respetar los contratos vigentes y advirtiendo sobre las severas consecuencias jurídicas, económicas e institucionales que derivarían de una decisión unilateral.

El mensaje es claro: intervenir un contrato que se encuentra plenamente vigente, con un 100% de cumplimiento y sin requerir recursos públicos, generaría un nivel de incertidumbre “que compromete la seguridad jurídica de la contratación pública y la estabilidad de las reglas que rigen la infraestructura”.

La CCI busca con este llamado frenar lo que considera un precedente peligroso para la inversión y el desarrollo del país.

Un contrato modelo bajo la lupa arbitraria

La CCI enfatiza que estos acuerdos son "jurídicamente vinculantes" y que su ruptura sin causa legal activa costosas cláusulas de indemnización para el Estado - crédito X

Autopistas del Café no es cualquier concesión. Se trata de un contrato de primera generación, vigente hasta 2027, que según la CCI ha operado de manera ejemplar. La entidad gremial destaca que la concesión no solo ha cumplido al 100% con sus obligaciones contractuales, sino que ha superado las calificaciones técnicas exigidas. Además, subraya un punto crucial en el debate sobre el uso de recursos: “sin requerimientos de recursos públicos”.

Más allá de lo pactado, la concesión ha ejecutado, de acuerdo con la CCI, obras y diseños adicionales por un valor de 310.000 millones de pesos, previa concertación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los departamentos de la zona de influencia.

“Los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales. Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”, sentenció Caicedo Ferrer, poniendo el acento en el carácter sagrado del pacto jurídico.

Para el gremio, someter a revisión anticipada un contrato que opera en “condiciones técnicas óptimas” y sin un modelo alternativo claro de financiación, operación y mantenimiento, pone en riesgo directo la continuidad y sostenibilidad de una infraestructura vital.

El alto precio de romper las reglas: indemnizaciones y crisis de confianza

La advertencia de la CCI pone al Gobierno nacional en la disyuntiva de proceder con su anuncio o rectificar para evitar lo que califican como una "bomba jurídica y fiscal" - crédito ANI

El comunicado de la CCI dedica un capítulo especial a las consecuencias concretas que afrontaría el Estado colombiano si procede con una terminación anticipada sin una causal legal sólida y acreditada.

Desde el punto de vista jurídico, la advertencia es severa: los contratos de concesión están amparados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Cualquier acción unilateral activaría automáticamente las cláusulas contractuales previstas para estos eventos, lo que se traduciría en el pago de “compensaciones e indemnizaciones a cargo del Estado”.

Estas obligaciones financieras, reiteradas tanto en los contratos como en fallos de tribunales de arbitraje internacionales, tendrían un “impacto directo sobre las finanzas públicas y sobre la planeación presupuestal”. En otras palabras, la decisión podría generar un pasivo multimillonario para las arcas nacionales, en un momento de siempre sensibles restricciones fiscales.

Pero el costo no sería solo económico. La CCI argumenta que la estabilidad jurídica es un “activo esencial para la inversión de largo plazo, la ejecución de proyectos estratégicos y el desarrollo regional”. Una decisión percibida como arbitraria enviaría una señal devastadora a los inversionistas nacionales y extranjeros, cuestionando la reglas de juego en uno de los sectores más sensibles para el desarrollo del país.

Un llamado final a la cordura técnica y jurídica

Al cierre de su mensaje, la Cámara Colombiana de la Infraestructura reitera que el respeto por los contratos es una obligación ineludible del Estado y una garantía fundamental para los ciudadanos.

Hace un llamado a que la discusión sobre el futuro de la infraestructura nacional se dé con “rigor técnico, responsabilidad jurídica y visión de largo plazo”, siempre en defensa del interés general y del adecuado funcionamiento de las instituciones.

El caso de Autopistas del Café, una vía que ha integrado el Eje Cafetero, contribuido a más de 56.000 empleos y sido soporte del turismo y la agroindustria, según el gremio, se convierte así en el campo de batalla por un principio mayor: la inviolabilidad de los contratos como pilar del Estado de derecho y la confianza inversionista.