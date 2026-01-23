Carmiña Villegas dio lecciones sobre cómo pedir un ascensor, sin ignorar las reglas de etiqueta: “Parece obvio”

Carmiña Villegas explicó cómo debe pedirse un ascensor - crédito @lasaladelauraacuna / TikTok

Carmiña Villegas, la afamada empresaria del arte de la mesa que durante años llevó la delantera en Colombia con su tienda de decoración y comercialización de vajillas con la marca que lleva su propio nombre, se ha convertido en un gurú de la etiqueta en redes sociales.

Con curiosos videos que retratan experiencias de la vida diaria, Villegas explica cómo es debido comportarse, especialmente a la mesa, a la hora de comer.

Sin embargo, la psicóloga y ahora creadora de contenido trascendió a otros escenarios en los que también se refleja la necesidad de tener modales.

En su más reciente publicación, la exitosa pedagoga de “la etiqueta” se refirió a una de las actividades más comunes de la ciudadanía: el ingreso en un ascensor.

“Apasionados de la etiqueta, para muchos este ejercicio puede resultar obvio, pero créanme: este video es necesario, porque existe una gran confusión a la hora de pedir un ascensor“, comentó Villegas en el pie de foto de su video.

Explicó: “Es simple: si vamos hacia abajo, oprimimos ⬇️; si vamos hacia arriba, oprimimos ⬆️, independientemente del piso en el que se encuentre el ascensor al momento de solicitarlo".

Detalló a sus “apasionados de la etiqueta” que es “muy importante”, que siempre se prima la flecha que indique “la dirección a la que vas. De lo contrario, vas a hacer que el ascensor se detenga innecesariamente”, y eso puede causar retrasos e incomodidad en las personas que ya estén dentro del ascensor.

La publicación de Qué diría Carmiña, una guía para recibir con estilo ' es la primera muestra de la empresaria que se ha consolidado en Colombia como referente en materia de modales, elegancia y hospitalidad.

Su apuesta por defender las normas clásicas del buen comportamiento social surge en una época caracterizada por el desenfado y la informalidad, especialmente en las redes sociales, donde la cortesía parece en retroceso y la exposición de costumbres y refinamientos casi una excepción.

Así, la autora indica que quiere reivindicar una causa tradicional, convencida de que el buen gusto sigue siendo una herramienta de integración y comunicación, aun cuando muchas de sus reglas han caído en desuso o son vistas por algunos como rasgos de distinción social obsoletos.}

Hacia el final de la entrevista con El País Cali, Carmiña Villegas reveló una de las preguntas que más le formulan: la forma correcta de disfrutar el clásico pandebono acompañado de café, un hábito icónico en el Valle del Cauca.

Sobre esto comentó que, para ella, “no debería remojarse el pandebono dentro del café y no se lo coma dándole mordisco, sino trozándolo con la mano derecha. Ya partido en pedacitos pequeños comérselo, pero no meterle el mordisco”.

Asegura que no importa el momento del día para consumirlo, porque el pandebono puede acompañar tanto un desayuno como un tentempié en la tarde. Estas pautas ejemplifican la filosofía que promueve: la estética en las pequeñas acciones cotidianas.

La autora de Qué diría Carmiña posee una presencia notable tanto en el mundo empresarial como en las redes sociales.

Al frente de seis tiendas establecidas en Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar, Barranquilla y Montería, Villegas ha forjado un modelo de negocio que recuerda a las antiguas tiendas de ultramarinos, con la cuidadosa selección de cada pieza, desde vajillas hasta lámparas importadas de Europa.

Aunque su presencia en redes sociales, dice ella, está lejos de la búsqueda de la influencia digital tradicional, Villegas reconoce que la proliferación de insultos y grosería en la sociedad, reflejada en las interacciones en línea, evidencia la importancia de retomar las normas de urbanidad.

Señala que su propósito no es fomentar un protocolo para la élite ni reforzar distinciones de clase: “Lo que yo hago es decirle a la gente que en la medida en que usted sepa comportarse, eso lo va a ayudar, especialmente porque no hay nada más desagradable que compartir la mesa con alguien que no se sabe comportar”.