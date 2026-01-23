Colombia

Carlos Lehder no tuvo piedad al revelar su estrategia si fuera Nicolás Maduro en EE. UU.: “Lo más sensato sería...”

El exnarcotráficante, que pasó más de tres décadas tras las rejas en el país norteamericano, aseguró que el error del líder del régimen venezolano fue invitar a que lo capturaran

Carlos Lehder opinó sobre el
Carlos Lehder opinó sobre el caso de Nicolás Maduro y, desde su experiencia, señaló qué es lo que debe hacer - crédito Adam Gray/Reuters - Más allá del silencio pódcast/YouTube

Carlos Lehder, uno de los nombres más notorios del narcotráfico mundial, sorprendió recientemente al compartir sus pensamientos sobre la situación de Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, que fue capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos en una operación de alto impacto.

En una conversación con el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, Lehder, que pasó más de tres décadas bajo custodia en Estados Unidos por sus crímenes vinculados al tráfico de drogas, ofreció un análisis directo y sin filtro sobre qué haría él si estuviera en el lugar del dictador venezolano.

Lehder, conocido como cofundador del temido cartel de Medellín junto a figuras como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, fue una figura clave en la expansión del narcotráfico hacia Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80.

Carlos Lehder habló desde su
Carlos Lehder habló desde su experiencia cuando fue capturado y extraditado a Estados Unidos - crédito Colprensa

Su control sobre rutas aéreas y marítimas lo catapultó a convertirse en uno de los criminales más poderosos de su época, hasta su captura en 1987. Tras una condena a cadena perpetua, su sentencia fue reducida a 55 años debido a su colaboración con el gobierno estadounidense en el caso del dictador panameño Manuel Noriega.

Tras más de tres décadas tras las rejas, Lehder fue liberado en 2020, cuando fue deportado a Alemania para recibir tratamiento médico por un cáncer; sin embargo, el exnarcotraficante de 76 años mantiene una postura firme sobre su tiempo en prisión y, en particular, sobre los métodos que utilizaría si estuviera en el poder.

Durante la entrevista, se refirió directamente a la captura de Nicolás Maduro, que, tras ser arrestado en una operación militar por parte de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de 2026, enfrenta cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. Desde entonces, se encuentra recluido en el MDC Brooklyn, en Nueva York.

Nicolás Maduro se encuentra recluido
Nicolás Maduro se encuentra recluido en el MDC Brooklyn, en Nueva York - crédito Reuters

Lehder se mete en la piel de Maduro, tras su experiencia extraditado

Lehder no dudó en señalar que el destino de Maduro está casi sellado: “Las posibilidades de que él gane un juicio es algo prácticamente imposible”.

El exnarcotraficante explicó que la acusación de narcoterrorismo sobre Maduro es una acusación extremadamente seria. De acuerdo con el excapo colombiano, si Maduro realmente se enfrentara a un juicio justo, las pruebas en su contra serían abrumadoras.

Lehder también analizó la situación desde un enfoque más pragmático: “Si yo fuera él, asumiría mi derrota, me declararía culpable de los cargos y le darían una sentencia con el 40% de lo máximo”.

A pesar de que esta no es una práctica común en los casos de extradición de figuras políticas, Lehder sugirió que podría ser la única vía para reducir una sentencia que, de otro modo, sería irreversible. Según su perspectiva, la presión sobre Maduro sería inmensa, por lo que “lo más sensato sería negociar una pena más ligera”.

En su charla con Rafael
En su charla con Rafael Poveda, Carlos Lehder no solo habla de narcoterrorismo, sino de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de Maduro - crédito Reuters

A lo largo de la conversación, Lehder también se refirió a la naturaleza de los cargos que enfrenta Maduro, y no dudó en vincularlos con las violaciones de derechos humanos que han marcado su mandato en Venezuela.

“El confinamiento es considerado una tortura en Europa. Este señor, al que los militares le violaron sus derechos, llevaba 15 años violándole sus derechos a millones de venezolanos”, opinó, refiriéndose a las dificultades que enfrenta la población del país bajo el régimen de Maduro.

Lehder señaló que Maduro, al igual que otros dictadores, había tenido tiempo de anticipar la posibilidad de un desenlace como el actual: “Yo, porque lo hemos visto, decía: ‘Vengan por mí’, él los invitó a que se lo llevaran. Él sabía que todo esto iba a ocurrir, solo que nunca pensó que llegaría tan lejos”.

Carlos Lehder, que pasó décadas
Carlos Lehder, que pasó décadas tras las rejas, asegura que si estuviera en la posición de Nicolás Maduro, asumiría su derrota y buscaría una pena menor - crédito Más allá del silencio pódcast/YouTube

El excapo colombiano no se detuvo ahí y relató una experiencia personal que vincula con el tema de acuerdos legales. Lehder recordó cómo, en su momento, llegó a un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos para reducir su condena.

“Yo hice un acuerdo con los fiscales porque me ofrecieron mi libertad; no podía hacer un acuerdo así sin pedirle permiso a Pablo Escobar Gaviria, que se había entregado en La Catedral”, comentó Lehder.

