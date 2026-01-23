Capturan al hermano de una jugadora de la selección Colombia por atacar a su pareja con un pico de botella: estaba prófugo de la justicia

Capturado por intento de homicidio a su pareja en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Una decisión judicial determinó que un hombre de 34 años afrontará medida de aseguramiento en un centro penitenciario, tras haber sido señalado como responsable de un brutal ataque contra su pareja sentimental en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Las autoridades lograron la captura gracias a una orden judicial, en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia. Durante el procedimiento, los agentes confirmaron que el detenido tenía un extenso historial delictivo y se encontraba prófugo, pues se le había revocado previamente la prisión domiciliaria que cumplía por homicidio.

La investigación se remonta al 7 de diciembre de 2025. Ese día, el capturado habría agredido a su pareja con un pico de botella, causándole varias heridas en el pecho y los brazos. El dictamen médico reveló: cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el derecho, lo que obligó a trasladar de urgencia a la víctima al Hospital de Kennedy.

La mujer relató a las autoridades que no solo sufrió el ataque físico, sino que también recibió amenazas reiteradas de muerte por parte del agresor, quien le manifestaba frecuentemente sus intenciones de atentar contra su vida.

De acuerdo con una fuente de Infobae Colombia, este hombre, identificado como Daniel Chacón, es hermano de la jugadora de la selección Colombia, Ivonne Chacón. Al revisar los antecedentes del capturado, la Policía constató que figuraban registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto. La orden de captura vigente respondía a su condición de prófugo tras la revocatoria de la prisión domiciliaria.

Tras las diligencias judiciales, un juez de la República ordenó el traslado inmediato del acusado a un centro carcelario, mientras avanza el proceso por violencia intrafamiliar agravada.

Imágenes del momento exacto en que la Policía Nacional de Colombia captura en Bogotá a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia. El sujeto es acusado de cometer actos de violencia física en contra de su pareja sentimental - crédito Mebog

Capturado por violencia física y abuso sexual en Bogotá

Un nuevo caso de violencia de género en Bogotá ha evidenciado la reincidencia criminal y los desafíos que enfrentan las autoridades para frenar estos delitos. La reciente captura de un hombre en el barrio La Estancia, señalado por agredir a su pareja sentimental, ha puesto en primer plano la necesidad de fortalecer las medidas de protección y justicia para las víctimas.

El hombre fue detenido luego de que la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación recopilaran pruebas suficientes para solicitar una orden judicial. Según el teniente coronel Óscar Chauta de la Policía Metropolitana de Bogotá, la gravedad de los hechos se incrementó cuando se identificaron indicios de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.

El hombre agredía física y sexualmente a su pareja sentimental. - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía resaltó que el capturado tenía un historial preocupante: doce anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio, incluyendo delitos como porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, hurto y estafa. Para las autoridades, este historial evidencia un patrón de conducta que representa un riesgo latente para las víctimas y para la comunidad.

La detención de este individuo ocurrió el 4 de enero de 2026. En ese momento, las autoridades lo sorprendieron en flagrancia, pero recuperó la libertad poco después. No fue sino hasta que se avanzó en la investigación y se recopilaron más pruebas, que se logró expedir una nueva orden de captura, detalló el oficial a Infobae Colombia.

En el contexto de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a denunciar cualquier acto de violencia de género. Las líneas 123 y 155, así como los canales oficiales, están disponibles para quienes requieran apoyo, subrayó la institución.

La Policía Metropolitana de Bogotá anuncia la captura de un hombre por orden judicial, acusado de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento contra su pareja. El individuo, con más de 12 antecedentes por violencia intrafamiliar y otros delitos, ya se encuentra a disposición de la Fiscalía - crédito Mebog

“La protección de la vida y la dignidad de las personas es nuestra prioridad”, enfatizó la Policía, invitando a la ciudadanía a no guardar silencio ante estos hechos. El compromiso institucional busca reducir la impunidad y brindar respaldo a quienes sufren cualquier forma de agresión.