Colombia

Capturan al hermano de una jugadora de la selección Colombia por atacar a su pareja con un pico de botella: estaba prófugo de la justicia

El dictamen médico reveló que la víctima sufrió cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el derecho

Guardar
Capturado por intento de homicidio
Capturado por intento de homicidio a su pareja en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Una decisión judicial determinó que un hombre de 34 años afrontará medida de aseguramiento en un centro penitenciario, tras haber sido señalado como responsable de un brutal ataque contra su pareja sentimental en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Las autoridades lograron la captura gracias a una orden judicial, en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia. Durante el procedimiento, los agentes confirmaron que el detenido tenía un extenso historial delictivo y se encontraba prófugo, pues se le había revocado previamente la prisión domiciliaria que cumplía por homicidio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación se remonta al 7 de diciembre de 2025. Ese día, el capturado habría agredido a su pareja con un pico de botella, causándole varias heridas en el pecho y los brazos. El dictamen médico reveló: cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el derecho, lo que obligó a trasladar de urgencia a la víctima al Hospital de Kennedy.

La mujer relató a las autoridades que no solo sufrió el ataque físico, sino que también recibió amenazas reiteradas de muerte por parte del agresor, quien le manifestaba frecuentemente sus intenciones de atentar contra su vida.

De acuerdo con una fuente de Infobae Colombia, este hombre, identificado como Daniel Chacón, es hermano de la jugadora de la selección Colombia, Ivonne Chacón. Al revisar los antecedentes del capturado, la Policía constató que figuraban registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto. La orden de captura vigente respondía a su condición de prófugo tras la revocatoria de la prisión domiciliaria.

Tras las diligencias judiciales, un juez de la República ordenó el traslado inmediato del acusado a un centro carcelario, mientras avanza el proceso por violencia intrafamiliar agravada.

Imágenes del momento exacto en que la Policía Nacional de Colombia captura en Bogotá a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia. El sujeto es acusado de cometer actos de violencia física en contra de su pareja sentimental - crédito Mebog

Capturado por violencia física y abuso sexual en Bogotá

Un nuevo caso de violencia de género en Bogotá ha evidenciado la reincidencia criminal y los desafíos que enfrentan las autoridades para frenar estos delitos. La reciente captura de un hombre en el barrio La Estancia, señalado por agredir a su pareja sentimental, ha puesto en primer plano la necesidad de fortalecer las medidas de protección y justicia para las víctimas.

El hombre fue detenido luego de que la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación recopilaran pruebas suficientes para solicitar una orden judicial. Según el teniente coronel Óscar Chauta de la Policía Metropolitana de Bogotá, la gravedad de los hechos se incrementó cuando se identificaron indicios de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.

El hombre agredía física y
El hombre agredía física y sexualmente a su pareja sentimental. - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía resaltó que el capturado tenía un historial preocupante: doce anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio, incluyendo delitos como porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, hurto y estafa. Para las autoridades, este historial evidencia un patrón de conducta que representa un riesgo latente para las víctimas y para la comunidad.

La detención de este individuo ocurrió el 4 de enero de 2026. En ese momento, las autoridades lo sorprendieron en flagrancia, pero recuperó la libertad poco después. No fue sino hasta que se avanzó en la investigación y se recopilaron más pruebas, que se logró expedir una nueva orden de captura, detalló el oficial a Infobae Colombia.

En el contexto de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a denunciar cualquier acto de violencia de género. Las líneas 123 y 155, así como los canales oficiales, están disponibles para quienes requieran apoyo, subrayó la institución.

La Policía Metropolitana de Bogotá anuncia la captura de un hombre por orden judicial, acusado de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento contra su pareja. El individuo, con más de 12 antecedentes por violencia intrafamiliar y otros delitos, ya se encuentra a disposición de la Fiscalía - crédito Mebog

“La protección de la vida y la dignidad de las personas es nuestra prioridad”, enfatizó la Policía, invitando a la ciudadanía a no guardar silencio ante estos hechos. El compromiso institucional busca reducir la impunidad y brindar respaldo a quienes sufren cualquier forma de agresión.

Temas Relacionados

Ivonne ChacónJugadora de la selección ColombiaDaniel ChacónSelección ColombiaCapturado por violencia físicaAgredió a su pareja sentimentalPico de BotellaLocalidad de KennedyAtaque en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

La Policía de Colombia capturó a cuatro objetivos de alto valor requeridos por Estados Unidos por narcotráfico: se hacían pasar por empresarios

Un operativo internacional coordinado permitió identificar rutas y bienes vinculados a actividades ilícitas en varias regiones del país

La Policía de Colombia capturó

Retiran demanda contra el decreto del salario mínimo 2026 por amenazas, pese a su admisión en el Consejo de Estado

El abogado Germán Castro aclaró que su actuación respondió exclusivamente a criterios jurídicos, pero decidió priorizar la protección e integridad de su familia al separarse del proceso

Retiran demanda contra el decreto

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

El delantero regresa tras su paso por Italia y Estados Unidos, firmando con el Junior de Barranquilla como el jugador mejor pagado de Colombia, decidido a brillar y conquistar títulos en la máxima competencia nacional

Luis Fernando Muriel reveló que

“‘Kakistocracia’ en la Casa de Nariño”: oposición ataca al Gobierno Petro por su gestión tras la salida de Juan Carlos Florián

Las críticas a la ineficacia del Ministerio de Igualdad se vieron acompañadas de la controversia por los conflictos internos de la administración, lo que abrió espacio para que los líderes políticos lanzaran sus juicios

“‘Kakistocracia’ en la Casa de

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la Superintendencia de Sociedades

La hoja de ruta presentada por la compañía para atravesar este periodo comprende tanto ajustes deportivos y administrativos como un enfoque en fortalecer las divisiones juveniles, atraer nuevos patrocinadores y optimizar los ingresos generados por taquillas, publicidad y derechos de televisión

Deportivo Pereira Fútbol Club entra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Medellín: estos

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

El ‘influencer’ Dedimar Gamez reveló a quiénes les hablaría en un ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esto les diría

Bad Bunny sorprendió a sus fans en Medellín apareciendo en un prestigioso restaurante de El Poblado: así quedó captado el momento

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Deportes

Luis Fernando Muriel reveló que

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la Superintendencia de Sociedades

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia