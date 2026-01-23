Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades - crédito redes sociales

El 22 de enero de 2026, Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Bendito Menor, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, resultó herido y se entregó a un equipo del Ejército Nacional y del CTI en un punto coordinado de La Guajira tras días de enfrentamientos armados.

Las autoridades responsabilizan a ‘Nain’ de una masacre en Maicao donde cinco jóvenes murieron, un hecho que generó indignación en la región y aceleró la persecución de la fuerza pública. Por ello, el Gobierno nacional habia ofrecido una recompensa de $500.000.000 a quien entregue información sobre su paradero, el capturado habría proferido amenazas contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El líder guerrillero era buscado por las autoridades por múltiples hechos de violencia en La Guajira,- crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia

El operativo se desarrolló en zona rural de Dibulla, donde tropas de la Décima Brigada del Ejército Nacional se enfrentaron a miembros del frente Javier Cáceres, estructura a la que pertenecería el detenido. Caracol Radio reveló que tras su captura, fue puesto a disposición del CTI de la Fiscalía y permanece bajo atención médica por las heridas sufridas.

El comunicado de la Acsn tras enfrentamientos con el Ejército

La ofensiva militar en La Guajira acentuó la presión sobre las estructuras armadas ilegales en el Caribe colombiano y desencadenó una serie de reacciones políticas y judiciales. Tras los recientes operativos de las Fuerzas Militares de Colombia contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), la organización, liderada por alias Naín—, alertó que la continuidad de las acciones armadas podría amenazar el futuro del proceso de paz entre el Gobierno y este grupo, proceso impulsado bajo la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

Las ACSN exigen el cese inmediato de operaciones militares y una reunión urgente con organismos de paz nacionales e internacionales - crédito ACSN/X

El grupo señaló en un comunicado difundido tras los operativos que la ofensiva gubernamental “agrava los riesgos humanitarios y de seguridad”, pues las operaciones afectan zonas indígenas de resguardo, y advirtió que estas acciones militares tensionan el espacio sociojurídico abierto para una eventual negociación de paz.

Además de colocar en duda la veracidad de los videos que circulan en redes sociales donde se atribuyen amenazas a Pérez Toncel contra el presidente colombiano, argumentando que estas pruebas serían, según su versión, “montajes elaborados con inteligencia artificial por enemigos de la paz”.

En respuesta a la intervención militar, la Acsn pidió al Ejecutivo avanzar en la suspensión de órdenes de captura que pesan sobre sus integrantes, denunciando una presunta selectividad en la gestión de estas medidas judiciales. Para viabilizar eventuales acuerdos, el grupo ilegal propuso que sus integrantes se concentren en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) bajo supervisión, vía que, de acuerdo con el comunicado, facilitaría su desmovilización.

El comunicado agregó que, para evitar la ruptura total de la negociación, la estructura armada plantea un encuentro con delegados del Gobierno previsto para el 28 de enero de 2026. En el mismo documento, las Acsn subrayaron: “Esta organización quiere la paz y queremos que sea negociada, pero no podemos dejar a la suerte a quienes hacen parte de esta familia. Busquemos soluciones y lleguemos a compromisos”.

La importancia de alias Naín para el ELN

Alias Naín hacia negocios con el ELN lo que aumetó su influencia en el territorio - Crédito MinDefensa

La figura de Naín Andrés Pérez Toncel cobró notoriedad en el Caribe colombiano no solo por su liderazgo en la región, sino por los intentos de negociación confidencial impulsados por agencias estadounidenses como la DEA y la CIA. De acuerdo con información publicada por Semana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría recurrido a subcontratar a las Conquistadoras de la Sierra Nevada para facilitar el flujo de narcotráfico desde los puertos de Santa Marta hacia Venezuela y Europa. Este esquema logístico contaría, según el mismo informe, con respaldo de la Guardia Bolivariana venezolana, que facilitaría los cruces transfronterizos.

La visibilidad pública de Pérez Toncel aumentó luego de la difusión en Facebook de videos en los que se le atribuyen amenazas contra el presidente Petro, motivo por el que el Gobierno activó protocolos de seguridad presidencial y reactivó procesos judiciales en su contra. No obstante, en otro video difundido en redes, alias Naín manifestó que otros perfiles estarían suplantándolo en estas apariciones.

La influencia de las Acsn se extiende por los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, donde consolidan su control en economías ilegales y mantienen formas sistemáticas de violencia contra la población civil.

Frente a la gravedad de los hechos y el impacto en la estabilidad regional, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta $500.000.000 para quien suministrara información sobre la localización de Pérez Toncel.