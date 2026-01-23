Absuelven a joven promesa del baloncesto colombiano detenido en Estados Unidos, tras permanecer más de un año en prisión

El colombiano pasó más de un año y medio recluido - crédito @keiner_asprillatv/IG

Un joven colombiano oriundo de Quibdó, Chocó, y considerado como una promesa del baloncesto en Estados Unidos, se salvó de una potencial sentencia de cadena perpetua.

El prometedor pívot identificado como Keiner Asprilla, de 19 años, fue acusado de manera formal por el delito de violación en primer grado, sodomía y secuestro en el estado de Missouri.

Sin embargo, una decisión judicial que se conoció el jueves 22 de enero de 2026 puso fin al episodio que manchó la carrera del deportista universitario, luego de que familiares del joven colombiano confirmaron que el connacional fue declarado como no culpable, según reportó el portal regional Publimóvil Chocó (Facebook).

El caso en principio se conoció en medios de comunicación a mediados de julio de 2025, y como reseñaron portales informativos estadounidenses, se presentó en hechos ocurridos durante una visita oficial de reclutamiento a la Universidad de Missouri. Esto dejó en riesgo su futuro deportivo.

Las cartas judiciales se volcaron cuando, en abril de 2025, un juez de menores resolvió que Asprilla sería adaptado al sistema penal para adultos.

Asprilla es considerado como uno de los pívot con mayor proyección en el baloncesto universitario de los Estados Unidos - crédito @keiner_asprillatv/IG

El joven permaneció recluido en la Cárcel del Condado de Boone, y de acuerdo con la fiscal adjunta Risa Perkins, el reporte inicial señaló que Asprilla agredió sexualmente en tres ocasiones a una mujer intoxicada dentro de la habitación de hotel donde se hospedaba junto a sus tutores, como parte de un viaje financiado por la universidad.

La fiscalía estadounidense alegó que el joven impidió que la víctima pidiera ayuda, y que esta solo logró escapar, descalza, al vestíbulo mientras el acusado permanecía en el baño.

El procedimiento judicial tomó velocidad cuando Asprilla, tras finalizar su etapa en Don Bosco Prep con un título estatal y continuar su carrera en St. Peter’s Prep en Nueva Jersey, fue arrestado en el recinto escolar y trasladado a Missouri.

Según la denuncia citada por el medio NotimovilChocó, la agresión ocurrió durante la visita de reclutamiento a la universidad en septiembre de 2023, cuando Asprilla viajó con sus tutores Oscar y Martha Ruiz.

El caso se conoció en medios de comunicación local debido a que el joven colombiano es considerado una promesa en el baloncesto universitario - crédito captura de pantalla ABC17NEWS

El abogado de Asprilla, Adam Dowling, no emitió declaraciones en ese entonces, mientras que el joven colombiano se declaró inocente ante el tribunal.

El respaldo de allegados y connacionales en redes siempre estuvo firme, y seguros de que él no había cometido ningún delito.

En uno de los comentarios que se dejaron en la cuenta del portal de noticias chocoano, un allegado escribió: “Es evidente que hay un montaje; Keiner es un joven criado con humildad y valores, e incluso es un muchacho sano con mucha ingenuidad y no se crió en medio de las drogas y el vandalismo; las conductas que le indilgan son de una persona con experiencia y procedencia dudosa; se observa claramente que hay ánimo de dañar su reputación y su vida”.

Y agregó: “El joven (Asprilla) lo conozco, conozco su familia, padre, hermanos, amigos, sé dónde estudió y fue criado en un ambiente totalmente pacífico y sé que nunca haría algo así”.

Keiner Asprilla (uniforme blanco) se declaró inocente - crédito @keiner_asprillatv/IG