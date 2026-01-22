Yeison Jiménez y sus canciones experimentaron un crecimiento radical en reproducciones tras su muerte: estos son sus números

La consultora Luminate reportó que las reproducciones de Yeison Jiménez aumentaron un 888% en la semana posterior a su muerte, llegando a 3.211 millones de reproducciones - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La muerte del cantautor colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá causó consternación en Colombia y a nivel internacional. El artista, reconocido como uno de los principales exponentes del género de la música popular (o regional colombiano, como la referenciaba el mismo Jiménez) llevó a que durante los días y semanas posteriores a su muerte se le recordara por sus publicaciones, sus interacciones con otras celebridades y, como no, por sus canciones.

El efecto de su fallecimiento derivó en que los oyentes de plataformas de streaming se volcaran a buscar los éxitos del caldense, llevándolo a liderar el Top 50 de Spotify Colombia y entrar a la lista Spotify Global Artist 200, que mide diariamente a los músicos más escuchados del planeta. En ella, Jiménez ingresó por primera vez alcanzando la posición 44, superando en reproducciones a estrellas de talla mundial como Olivia Rodrigo, Maroon 5, Post Malone, Doja Cat, Ozuna, Daddy Yankee, Feid y Dua Lipa.

Este impacto no pasó por alto para la consultora Luminate, responsable de recoger los datos que utiliza Billboard para hacer sus listados de lo más escuchado a nivel mundial, incluyendo la recientemente instaurada Billboard Colombia Hot 100.

Antes del accidente, la música de Yeison Jiménez presentaba una caída del 35% en reproducciones y del 36% en cuentas premium y publicidad - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Según dio a conocer Luminate a Billboard Colombia, en la semana posterior al accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez junto a cuatro acompañantes y el piloto de la aeronave, las reproducciones del artista experimentaron un crecimiento de 888%, alcanzando 3.211 millones de reproducciones.

Al mismo tiempo, las reproducciones en cuentas premium y con publicidad registraron un salto del 1.089%, superando los 80,6 millones de interacciones, mientras que las ventas de sus canciones se dispararon en un 4.900%, con 100 pistas vendidas en ese periodo.

Este fenómeno contrasta drásticamente con la tendencia que se desarrolló en la semana previa a la muerte del cantante. Y es que, entre el 2 y el 8 de enero de 2026, la música de Yeison Jiménez alcanzó 3,2 millones de reproducciones equivalentes, cifra que reflejaba un decrecimiento del 35% respecto a la semana anterior. Las reproducciones impulsadas por publicidad y las cuentas premium también habían caído un 36%, situándose en 6,8 millones durante los días previos al accidente.

"Destino Final" lideró el Colombia Hot 100 con más de 6,9 millones de reproducciones, seguida de "MLP" y "Ni Tengo Ni Necesito" en la semana posterior a la tragedia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Dentro del catálogo del artista, la canción con mayor alcance fue Destino Final, que acumuló más de 6,9 millones de reproducciones y se posicionó en el primer lugar del Colombia Hot 100 en la semana posterior a la muerte de Jiménez. A esta le siguieron MLP, con 4.083.000 reproducciones, y Ni Tengo Ni Necesito, que sumó 3.858.000 reproducciones.

En la última semana, los datos de Luminante reportaron que el interés en la obra de Yeison Jiménez sigue en aumento, aunque de manera más moderada. Hasta el momento, se han registrado 20,7 millones de streams equivalentes, un crecimiento del 6% respecto al ciclo inmediato anterior. Las reproducciones en cuentas premium y publicidad totalizaron 53,1 millones, representando un alza del 7%. Por su parte, Destino Final continúa siendo la más buscada por los consumidores, logrando 5.107.834 reproducciones.

Jhonny Rivera no estaría en el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Según explicó el risaraldense, la fecha del homenaje en El Campín coincide con un concierto suyo previamente programado en Venezuela - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Tras la realización de un evento tributo en el Movistar Arena el pasado 14 de enero que reunió a figuras como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera y otros artistas, se confirmó la realización de un concierto homenaje aún más grande en el estadio El Campín, el próximo 31 de enero.

Las expectativas del público son totales debido a que se espera que se sumen nombres que no pudieron estar en el evento del Movistar Arena, incluido el risaraldense, amigo cercano de Jiménez y con el que colaboró en Siga Bebiendo.

Sin embargo, en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el risaraldense reveló que, a pesar de su deseo por sumarse al homenaje, las complicaciones de su agenda ponen en jaque esa posibilidad.

“A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela”, expresó, descartando por el momento su presencia en El Campín.

No obstante, y para calmar las dudas de sus seguidores, el cantante aseguró que existen conversaciones para intentar ajustar su agenda con el fin de no incumplir su concierto ya pactado ni su presencia en el homenaje a Jiménez.

“El aeropuerto de Cúcuta no está tan cerca de San Cristóbal, y porque es un riesgo. Sin embargo, ahí se está contemplando alguna posibilidad”, afirmó.